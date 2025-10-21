Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La plantilla del Burgos Burpellet BH para la temporada 2026 sigue cogiendo forma y suma un 15º corredor tras la renovación de Sinuhé Fernández. El asturiano de 25 años ha ampliado su vinculación con el equipo morado por una tercera temporada. Sinuhé dio el salto al profesionalismo en 2024 procedente del Equipo Cortizo y tras haber corrido como stagiaire en 2023. Desde entonces ha destacado como un fiable gregario, un compañero de equipo dispuesto a ayudar siempre a sus compañeros, un buen escalador y un atacante preparado para pelear desde las escapadas, algo que demostró este año en su primera participación en La Vuelta.

Sinuhé confirmó sus cualidades en la alta montaña y las etapas de largo kilometraje desde su debut como stagiaire en la Volta a Portugal de 2023, donde acabó como primer morado en la clasificación general. Tras ello, acariciaría el top-20 de la general en el Tour de Turquía. En su estreno como profesional en 2024, no tardó en dejarse ver desde las escapadas en la Volta a la Comunitat Valenciana y realizó una gran labor de equipo en la Trans-Himalaya Cycling Race. En la carrera china colaboró en el triunfo de su compañero Aaron Gate y pudo acabar décimo en la clasificación final.

A inicios de la presente temporada, se mostró en fuga en el Trofeo Ses Salines de la Challenge de Mallorca, así como en dos etapas de la Volta a la Comunitat Valenciana. Una faceta que también exhibió en la Vuelta al País Vasco (Itzulia Basque Country), donde se escapó en la segunda etapa. A nivel individual, completó buenas actuaciones en el Gran Premio Beiras e Serra da Estrela -11º en la etapa reina- o el Giro de los Apeninos. Una serie de actuaciones como hombre de equipo que le garantizaron una plaza por primera vez en una gran vuelta.

El asturiano fue uno de los primeros ciclistas del Burgos Burpellet BH en dejarse ver en las etapas italianas. En la segunda jornada entre Alba y Limone Piemonte, entró en la fuga y rodó en cabeza de carrera durante casi todo el día. En la cuarta etapa entre Susa y Voiron, también dejó su sello, con un ataque en los kilómetros finales, ya dentro de Francia. Sin embargo, se contagió de la enfermedad vírica que afectó al equipo durante la carrera y tuvo que abandonar en la 12ª etapa, justo un día antes de llegar a su Asturias natal.

Pese a ello, pudo despedirse de la carrera habiéndose sido protagonista y tras haber completado un buen trabajo de equipo. Además, pudo cerrar el año con buen sabor de boca en las clásicas italianas. En el Giro de Emilia se dejó ver en una nueva escapada y subió al podio como ganador del premio de la montaña. Ya en la recta final de la temporada, se fugó en el Trofeo Tessile & Moda y ganó uno de los premios de los sprints especiales.

Sinuhé Fernández destaca que “estoy bastante contento con mi año 2025. He encontrado mi sitio en el pelotón profesional, que no es algo sencillo cuando pasas desde el campo amateur. Me he consolidado como un corredor que ayuda a sus compañeros y que intenta luchar las fugas. Me gusta mucho mostrarme combativo en carrera y creo que con ello aporto bastante al equipo".

Sobre el próximo año 2026, apunta que "espero seguir mejorando en esos aspectos que me cuestan más y seguir en la misma línea: buscar escapadas, mostrarme combativo y ser un hombre de equipo. Quiero seguir mejorando un poco cada año. Doy muchas gracias al Burgos Burpellet BH por confiar un año más en mí. Vamos a por un buen 2026 en el que todo siga mejorando”.

Damien Garcia, director deportivo, del equipo burgalés, comentaba que “estamos muy contentos con el rendimiento y la labor que desempeña Sinuhé. Es un ciclista siempre dedicado a trabajar para el equipo y en aquello que se le pida. Ha hecho un año muy completo e incluso debutó en su primera gran vuelta". Desafortunadamente, "por culpa del virus no pudo terminarla, pero se le ha notado en muy buena forma en este fin de año, ganando varios premios en las clásicas italianas. Es un ciclista con el que siempre podemos contar y estamos ilusionados de seguir trabajando con él”.