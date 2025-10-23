El joven mexicano César Macías refuerza el bloque de sprint del Burgos Burpellet BH

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Burpellet BH ha cerrado su segundo fichaje para la temporada 2026 con la incorporación del joven velocista mexicano César Macías. A sus 22 años, el corredor de Guadalajara dará el salto al profesionalismo tras tres temporadas de consolidación en el equipo Petrolike en el que ha acumulado 16 posiciones en el top-10 a lo largo de la última campaña y ha firmado victorias de peso en el calendario sub-23 internacional.

Macías reconoce que esta temporada ha marcado un antes y un después en su carrera. «Ha sido de ensueño para mí», admite, ya que le ha permitido desarrollarse con el equipo Petrolike en diversas carreras por Europa, Asia, América y África», señala el corredor, que valora de forma especial la etapa que cierra. «Ya he concluido este episodio de mi vida, el cual aprecio y valoro mucho. Logré muy buenos resultados en carreras 1.1, 1.Pro y en el Tour del Porvenir y eso me abrió las puertas para poder llegar al profesionalismo», enfatizó.

Sobre su llegada al equipo, Macías no oculta su satisfacción porque «el Burgos Burpellet BH, donde me han dado la oportunidad de seguir creciendo y desarrollándome», afirma. También apunta a objetivos ambiciosos y destacó que «el que me llena el alma y el que me motiva a dar todo de mí, sin duda sería tener la oportunidad de correr La Vuelta y estar disputando las llegadas al sprint».

Desde la dirección técnica del equipo valoran su fichaje como una apuesta por el futuro. Damien García valoró que se trata de un corredor que ya venían siguiendo «hace tiempo». «Ha confirmado un gran año, con hasta 16 top-10», comenta y destaca también su polivalencia ofreciendo buen rendimiento «incluso en carreras de alto nivel como el Tour del Porvenir, donde logró dos podios». «Es un corredor de perfil velocista, pero también pasa bien los repechos», analizó, sin dejar de señalar su convencimiento en que «tiene un margen de mejora importante y que se adaptará muy bien a nuestro equipo. Estamos con ganas de empezar a trabajar con él y verle en acción lo antes posible».

Polivalente y joven promesa

El ciclista, que ha destacado en llegadas masivas y en etapas con media montaña, se une al conjunto morado hasta finales de 2027. A lo largo del año ha competido con solvencia en Europa, Asia, América y África, destacando en carreras como el Giro Next Gen, la Volta a Portugal o el Tour del Porvenir, donde rozó la victoria en dos etapas. Su mayor éxito de la temporada llegó en septiembre con su triunfo en la última etapa del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia, una prueba de categoría 2.2 UCI.

El mexicano ha representado a su selección en cuatro ediciones de los Campeonatos del Mundo y ha construido una carrera deportiva marcada por la progresión constante. Empezó en el ciclismo de montaña y en pista antes de orientarse a la carretera. Con solo 17 años fichó por el equipo Start Junior Team, con sede en Bélgica, lo que le permitió competir en clásicas como la París-Roubaix junior. Posteriormente pasó al conjunto irlandés EvoPro Racing, aunque el cierre del equipo a finales de 2022 lo llevó de regreso a México.

La aparición del equipo Petrolike, estructura continental con base mexicana y calendario internacional, le ofreció una nueva oportunidad para mantenerse en Europa. Desde entonces ha acumulado participaciones en carreras del más alto nivel sub-23. Este año ha sido cuarto en una etapa de la Volta a Portugal, sexto en el Campeonato Panamericano y tercero en el Trofeo Piva. Además, firmó varios resultados entre los diez primeros en la Challenge de Mallorca, la Volta a la Comunitat Valenciana, la Vuelta a Andalucía, O Gran Camiño, el Giro de los Abruzos, el Trofeo Alcide de Gasperi y el Tour de Malopolska, donde terminó segundo en la clasificación de la regularidad.

Su rendimiento se consolidó en el Tour del Porvenir, donde fue segundo y tercero al sprint en dos etapas. Cerró su temporada en Kigali, con su cuarta participación en los Campeonatos del Mundo. Ahora se incorpora al Burgos Burpellet BH como segundo ciclista mexicano en la historia del equipo, tras José Carlos Valdez en 2009.