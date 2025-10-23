Tizona pasa a Octavos de Final de Copa tras vencer al CB Zaragoza

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona ha certificado su pase a los octavos de final de la Copa España al vencer al Club Baloncesto Zaragoza por 78 a 92 en el encuentro, correspondiente a los dieciseisavos de final, que se resolvió en el Pabellón Siglo XXI de la capital maña, donde el equipo burgalés demostró que milita en la categoría superior manteniéndose por delante en el marcador durante todo el partido.

Dominio Inicial Marcado por el Triple

La clave ofensiva del Tizona fue el lanzamiento exterior, con un total de 15 triples anotados, 11 de ellos concentrados en la primera mitad. El equipo de Jordi Juste impuso su ritmo desde la primera posesión.

Un triple frontal de Rodrigo Seoane abrió el marcador y el mismo jugador fue responsable de los primeros nueve puntos del Tizona con tres lanzamientos de larga distancia (2-9).

A pesar de la respuesta local de Edu Gatell, Gerard Jofresa sumó dos triples consecutivos que rápidamente establecieron una ventaja superior a los diez puntos. Tras un parcial de 0-8, el primer cuarto concluyó con un claro 10-26 a favor de los visitantes.

El segundo cuarto se mantuvo la inercia y el intercambio de canastas se prolongó hasta el 18-32, momento en que un triple de Gabri Gil y un 2+1 de Javonte Brown elevaron la renta a 20 puntos por primera vez. La máxima diferencia para los de Jordi Juste alcanzó los 21 puntos (19-40) tras un tiro de Jan Zidek. Aunque los aragoneses lograron recortar distancias hasta los 15 puntos al final del período, un triple y una canasta en contraataque de Ramón Vilà fijaron el marcador al descanso en 31-51.

Gestión de la Renta y Reacción Local

Tras el intermedio, el Tizona gestionó su ventaja ante un Zaragoza que intentó acercarse sin éxito inmediato. La igualdad en acierto fue tal que el tercer cuarto terminó en un empate a 20 en el parcial, manteniendo la distancia en el electrónico (51-71).

El último cuarto trajo la reacción más significativa del C.B. Zaragoza, que subieron la intensidad buscando una remontada que parecía improbable, pero la combinación de acierto y el apoyo de su afición los llevó a firmar buenos parciales, como un 7-0. El marcador se estrechó hasta los 11 puntos, forzando un tiempo muerto del entrenador del conjunto azulón. Sin embargo, en los minutos finales el Tizona recuperó el control y sentenció la eliminatoria con cuatro puntos consecutivos para cerrar el encuentro con el definitivo 78-92.

Próximos Compromisos

Con este resultado, el Tizona se clasifica para octavos de final de la Copa España y se enfrentará al Leyma Coruña en tierras gallegas el 18 o 19 de noviembre. Antes del compromiso copero, ambos equipos se medirán este sábado en el Pabellón El Plantío a las 20:30 horas, en la quinta jornada de la Primera FEB.