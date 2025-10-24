Al San Pablo le urge una victoria

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El regreso al Coliseum llega en el mejor momento para un Recoletas San Pablo Burgos que tras encadenar dos derrotas consecutivas en sendas visitas a domicilio necesita reponerse con una victoria que le devuelva confianza y le permita estabilizar su rendimiento en este arranque de la Liga Endesa. El rival, sin embargo, no invita a relajaciones, ya que el Casademont Zaragoza presenta un idéntico balance de una victoria y dos derrotas hasta la fecha.

El conjunto de Jesús Ramírez llega a Burgos con una plantilla larga que da variedad a las rotaciones, buenos números ofensivos y la moral reforzada tras imponerse con autoridad en competición europea entre semana. El San Pablo Burgos, situado ahora en mitad de la tabla, necesita sumar en el Coliseum para no perder el paso en una liga tan apretada como imprevisible.

Bruno Savignani es consciente de que el margen de error es mínimo y al San Pablo no le queda más opción que «hacernos fuertes jugando en casa», señala, consciente de que el calendario no da tregua y que después del partido de este sábado (21:00 horas), el equipo volverá a afrontar dos salidas complicadas ante Valencia y Tenerife. Por eso, el técnico brasileño pide mirar solo al presente. «Ahora mismo tenemos al equipo de Zaragoza por delante y hay que afrontarlo sabiendo que va a ser un partido muy duro», pronostica.

La preocupación en el cuerpo técnico no solo gira en torno al rival, dado que también están pendientes del estado físico de dos piezas clave del engranaje del brasileño como son Jón Axel Guðmundsson y Luke Fischer. El escolta islandés ha comenzado a entrenar con normalidad tras una fisura en el hombro, aunque aún arrastra molestias y Savignani confía en que pueda «estar presente y ayudarnos con la importancia que tiene en el equipo». Más incierta es la situación de Luke Fischer, cuya rodilla sigue sin darle tregua, aunque «esta semana ha podido entrenar poco y no ha tenido tanta continuidad», según el parte de su entrenador.

Zaragoza pasa por un momento similar al San Pablo tanto en la clasificación como en el hecho de que compite bien, aunque los resultados no han llegado. Acude a Burgos con con nombres propios en sus filas que están marcando diferencias. Santi Yusta y Trae Bell-Haynes figuran entre los máximos anotadores del campeonato y, además, este último también destaca como uno de los mejores asistentes. Además, el conjunto dirigido por Jesús Ramírez lidera el rebote, es el tercer equipo más anotador de la competición y el cuarto en valoración.

Savignani subrayó en la prevfia del partido la profundidad del rival y puso el foco sobre jugadores como Dubjević, Devin Robinson o el tirador Jordan Stephens como amenazas constantes. A mayores, adviertió que la clave estará en la intensidad defensiva, por lo que, anticipa, «tenemos que estar totalmente concentrados y sabiendo que la defensa va a ser fundamental».

A pesar del precedente favorable en pretemporada, cuando los burgaleses se impusieron en un amistoso ante Zaragoza, Savignani no ve espacio para comparaciones. «No es lo mismo un partido de pretemporada que uno de liga, donde el componente de ganar o perder cuenta mucho», apunta.

El técnico también valoró la progresiva adaptación de Sergi García, fichado para cubrir las bajas de Jon y Raúl, aún no recuperado del todo. «Va mejorando semana a semana. Con el paso del tiempo va cogiendo el ritmo de entreno y la dinámica del grupo», dice, consciente de que el encaje no es inmediato pero necesario.