Tizona no encuentra el camino ante un Leyma imparable y sigue sin ganar

Era una empresa harto complicada tratar de acabar con la condición de invicto de Leyma Coruña, pero peleó Grupo Ureta Tizona Burgos de principio a fin. Y aguantaron los cidianos hasta bien avanzado el segundo cuarto. Sin embargo, poco a poco, la superioridad de los gallegos se fue imponiendo ante un equipo local con problemas en ataque que aguantaba el tipo y entraba en el último cuarto con ´solo´ seis puntos de desventaja, aunque el rival acababa rompiendo el partido de manera definitiva muy pronto para dejar a los burgaleses una semana más sin ganar, y ya van cuatro.

Comenzó el encuentro en El Plantío con una igualdad absoluta entre dos equipos que trataban de controlar en defensa. El ritmo era lento y las alternancias una constante, hasta que un triple de Huelves ponía a los burgaleses con cuatro puntos de renta cuando se llegaba al ecuador del primer cuarto (12-9). Sin embargo, duraba poco la alegría, una canasta de Jorgensen y una gran defensa de los gallegos ante la internada de Jofresa, permitía a Leyma Coruña volver a colocarse por delante con el 12-13. No quedó ahí la cosa y Díaz ponía el 12-16 (minuto 6).

Acudían al rescate Parrado y Ramón Vilà, para finalizar los ataques de un grupo Ureta Tizona Burgos que no acababa de encontrarse cómodo, y volver a igualar el electrónico (19-19, a 2´27). Una igualdad que el propio Vilà conseguía romper al final del cuarto para poner el 25-22.

No cambió la dinámica del partido en el inicio del segundo cuarto. La igualdad seguía siendo máxima y aunque aguantaba Grupo Ureta Tizona Burgos por delante en el marcador, no conseguía el equipo de casa hacer bien el balance defensivo y una y otra vez permitía a su rival contraatacar para mantenerse muy cerca en el luminoso e incluso igualar el marcador en el minuto 13 (33-33).

Huelves le daba un poco de aire a los suyos y forzaba el tiempo muerto del técnico visitante, pero Leyma Coruña recuperaba la intensidad en defensa y cortaba la pequeña escapada burgalesa para volver a colocarse por delante (40-41).

Era Jordi Juste el que pedía tiempo muerto ahora, a 3´40 para el descanso. Necesitaba más intensidad en defensa de los suyos, pero no lo conseguía y los gallegos, con una velocidad más ahora, conseguían colocarse con cuatro puntos de renta (40-44).

Seguía Grupo Ureta Tizona Burgos perdido ahora en la pista, con muchos problemas en ataque y en defensa ante un Leyma Coruña que castigaba cada error de su rival para seguir abriendo brecha (42-49, minuto 17). Una ventaja de siete puntos que los gallegos conseguían mantener prácticamente intacta ya hasta el final del segundo cuarto (45-51).

Las cosas no hicieron más que empeorar tras el descanso. Grupo Ureta Tizona Burgos seguía fallando demasiados lanzamientos y Leyma Coruña, mejor en ataque que su rival, no perdonaba y seguía ampliando su ventaja en el electrónico, con Cremo machacando una y otra vez el aro contrario para elevar la renta gallega hasta los 10 puntos (50-60, minuto 23). No quedaba ahí la cosa y un triple de Jou ponía el 50-63 y obligaba a Jordi Juste a parar el partido a 4 minutos para el final del tercer cuarto. Anotaba Parrado a la vuelta para un grupo Ureta Tizona Burgos que intentaba ahora hacerse fuerte en defensa y crecer desde atrás.

Conseguían los locales frenar la escapada de su rival y armar un par de buenos ataques para ir recortando distancias (60-67, minuto 26). Le tocaba parar el partido al técnico de Leyma Coruña, que conseguía que los suyos reaccionas en, al menos a medias, porque lo cierto es que Leyma Coruña cortaba la escalada de los burgaleses, pero no imponía ahora su juego ante un grupo Ureta Tizona Burgos que seguía sufriendo, con muchos problemas en ataque, pero que aguantaba en el partido y llegaba al último cuarto con un 'salvable' 69-75.

Pero las esperanzas de los burgaleses se diluían un poco más en el inicio del último cuarto, con un Leyma Coruña mucho más acertado en la pintura y que se encontraba, además, con un triple de Caio Pacheco que lanzaba a los gallegos hasta los 12 puntos en apenas dos minutos y medio (71-83).

A partir de ahí el partido no tuvo demasiada historia. Grupo Ureta Tizona Burgos no bajaba los brazos, pero apenas conseguía hacerle cosquillas a un Leyma Coruña muy seguro que supo jugar con el marcador y el reloj y que nunca vio peligrar ya su triunfo en El Plantío.

PRIMERA FEB - JORNADA 5

GRUPO URETA TIZONA BURGOS - LEYMA CORUÑA, 82-97 Grupo Ureta Tizona Burgos: Gabriel Gil (10), Javonte Brown (6), Totte Alonso (4), Seoane (11), Ayoze Alonso (6). También jugaron: Parrado (14), Ramón Vilà (10), Huelves (17), Zidek, Gerard Jofresa (4).



Leyma Coruña: Cuevas (10), Jou (7), Brnovic (2), Cremo (14), Thiam (14). También jugaron: Jorgensen (7), Braz (3), Radoncic (7), Caio Pacheco (6), Diop (9), Varela, Díaz (18).



PARCIALES

Primer Cuarto: 25-22

Segundo Cuarto: 20-29 (45-51)

Tercer Cuarto: 24-24 (69-75)

Cuarto Cuarto: 13-22



ÁRBITROS: Paula Lema Parga (Colegio gallego), Cristian Martín Vázquez (Colegio gallego) y Christian Ruiz Ramírez-Cruzado (Colegio catalán).



ELIMINADO: Seoane.



PABELLÓN: El Plantío.