El Recoletas San Pablo Burgos tropieza en el Coliseum ante Casademont Zaragoza

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Salud San Pablo Burgos sufrió una dura derrota en casa ante Casademont Zaragoza en un encuentro en el que los de Bruno Savignani cometieron demasiados errores en ataque. Aún así, tuvieron opciones hasta el minuto 36 los locales ante un Casademont Zaragoza que, pese a que fue casi siempre por delante en el marcador, tuvo que sufrir hasta el final debido a sus propios errores defensivos.

Sin embargo, los 13 tiros libres fallados por Burgos y los puntos de Joaquín y Robinson acabaron siendo decisivos para que los Zaragozanos se llevasen el triunfo.

No empezaron bien el partido los de Bruno Savignani ante un Casademont Zaragoza que cerraba bien en defensa y dificultaba las transiciones de balón de San Pablo Burgos. No conseguían los locales sacudirse la presión del rival e iba acumulando fallos y perdidas, dando vida a un rival que ponía el 2-8 en el electrónico. Anotaba Meindl la segunda canasta de los locales, pero respondía el cuadro aragonés con un triple de DJ Stephens que ponía el 4-11 a 5´46 para el final del cuarto.

No es que los zaragozanos lo estuviesen haciendo muy bien, es que Burgos, simplemente no estaba en la pista. Por suerte para los de Savignani, no conseguía el equipo visitante aprovechar el momento y romper el partido, aunque la inexistente intensidad defensiva de los burgaleses no ponía en peligro la ventaja de los visitantes, que gracias a cinco puntos consecutivos de Joaquín Rodríguez conseguía escaparse hasta los 9 puntos de renta (14-23, minuto 8).

Tampoco Casademont Zaragoza estaba bien en el balance defensivo, lo que permitía a los burgaleses mantenerse vivos en el partido pese a que no estaban cuajando un buen partido. Aguantaban los burgaleses, que en el último suspiro del primer cuarto veían cómo un triple de Corbalán les colocaba solo dos puntos (23-25).

Ya en el segundo cuarto, seguía Burgos tratando de imprimir un ritmo alto al partido, y tras un buen robo de balón Jon Axel Gudmundsson empataba el partido (30-30, a 7´36 para el descanso). Llegaban incluso a ponerse por delante los de Savignani tras una perdida de balón de Casademont Zaragoza que castigaba Juan Rubio con un mate, pero la alegría duraba muy poco. Los errores propios seguían condenando a un San Pablo Burgos que no conseguía enchufarse. Los zaragozanos recuperaban su quinteto inicial en pista y recuperaban también el control del partido, con Robinson sosteniendo al equipo en sus peores momentos y un triple de DJ Stephens Triple que ponía el 32-38.

No es que los aragoneses estuviesen haciendo un gran encuentro, pero es que los de Savignani seguían cometiendo muchos errores en ataque, dando alas a su rival, que a dos minutos para el descanso volvía a recuperar la máxima de 9 puntos de los primeros compases del choque (39-48). Aún así, en defensa estaba muy blando el equipo visitante, lo que le impedía acabar de romper de manera definitiva el partido y permitía a los locales mantenerse con vida, llegando al descanso con ´solo´ seis puntos de desventaja (44-50).

La dinámica del partido no cambiaba en el tercer cuarto. Una y otra vez, Casademont Zaragoza aprovechaba los errores ofensivos de los burgaleses para abrir brechas que llegaron de nuevo hasta los 9 puntos, con Robinson y Joaquín seguían liderando el ataque de un equipo que, sin embargo, no acababa de estar bien en defensa, lo que permitía a San Pablo Burgos mantenerse con vida. Eso y cinco puntos consecutivos de Corbalán que colocaban a los locales a solo 4 puntos a falta de 2´45 para el final del cuarto (65-69).

Una vez más, sin embargo, los zaragozanos conseguían volver a abrir un poco más la brecha hasta el 70-77 con el que se llegaba al final del cuarto con un juego muy parado y muy poco ritmo.

Parecía que se metía Burgos en el partido en el inicio del último cuarto con un triple de Corbalán que ponía el 73-77, pero los locales seguían sin conseguir frenar a Joaquín, que con dos triples consecutivos ponía a los visitantes con diez puntos de renta (73-83). Los de Bruno Savignani estaban muy tocados y seguían desaprovechando tiros libres, dando alas a un Casademont que, pese a sus propios errores, encontraba en el lanzamiento exterior una inyección extra para poner el 79-90 a falta de 4 minutos para el final.

Lo intentaban los locales, pero la quinta de Jackson y el punto 24 de Robinson parecían dejar ya sin opciones a los de casa (81-92, minuto 37). Y por si era poco, un triple de Yusta a menos de dos minutos, ponía el 83-95 en el luminoso. No hubo ya más historia y Casademont Zaragoza se hizo con el triunfo en el Coliseum.

LIGA ENDESA - ACB . Jornada: JORNADA 4

SAN PABLO BURGOS - CASADEMONT ZARAGOZA, 89-102 San Pablo Burgos: Samuels (7), Gudmundsson (2), De Sousa (3), Meindl (17), Jackson (9). También jugaron: Nzosa (2), Rubio (6), Almazán, Corbalán (17), Díez (8), Neto (13), Fischer (5).



Casademont Zaragoza: Robinson (24), Bell-Haynes (9), Yusta (16), Dubljevic (5), Stephens (11). También jugaron: Spissu (5), Stevenson (2), González (3), Soriano (7), Joaquín Rodríguez (20).



PARCIALES

Primer Cuarto: 23-25

Segundo Cuarto: 21-25 (44-50)

Tercer Cuarto: 26-27 (70-77)

Cuarto Cuarto: 19-25



ÁRBITROS: Carlos Cortés (Colegio gallego), Vicente Martínez Silla (Colegio valenciano) y Fabio Fernández (Colegio madrileño).

ELIMINADO: Jackson.



PABELLÓN: Coliseum de Burgos.