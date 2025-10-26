El UBU San Pablo Burgos empata con el Puerto Sagunto en un final de infarto

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos 2031 firmó un empate ante el Fertiberia Puerto Sagunto en El Plantío, en un encuentro vibrante, de ritmo alto y con un final de auténtico infarto. Los burgaleses, que fueron de menos a más, mostraron carácter, resistencia y orgullo para rescatar un punto en un choque que por momentos parecía escapárseles.

El partido comenzó con muchas imprecisiones locales. El Puerto Sagunto, más firme en defensa y con mayor acierto exterior, tomó la delantera pronto, 2-3, en el minuto 5. Burgos sufría para encontrar continuidad ofensiva, mientras los visitantes aprovechaban la potencia de Pozzer y la velocidad de Lennon.

Aun así, el conjunto local no perdió la calma. La defensa burgalesa fue asentándose, y los porteros comenzaron a responder. En ataque, la movilidad de Fabrizio Casanova y la dirección de Miguel Malo ofrecieron oxígeno. Sin embargo, los errores en la finalización penalizaron a los locales, que se fueron al descanso por detrás (14-16).

El paso por vestuarios reactivó el ímpetu burgalés. Joao Pedro, con su gol y su energía defensiva, marcó el tono de la reanudación. Jaime Fernández y Asier Pedroarena empezaron a encontrar espacios, y el Plantío empujó con fuerza cuando el marcador se estrechó por allá el minuto 40.

La grada creyó. Y el equipo también. Burgos igualó a 22 en el 45’, con un tanto tras una circulación precisa. Puerto Sagunto respondió, pero cada golpe visitante encontraba réplica inmediata.

Alta tensión en El Plantío

El tramo final fue una batalla de nervios. Con el 25-24 en el minuto 50, el UBU San Pablo parecía tomar el control. Sin embargo, las exclusiones de Rodrigues y Malo complicaron el cierre. Los valencianos aprovecharon su superioridad numérica para empatar en el minuto 55 a 27.

En los últimos minutos, Burgos tuvo balón para ganar. El 28-28 final deja un sabor agridulce. Por un lado, el punto refuerza la moral burgalesa ante un rival directo. Por otro, las sensaciones de dominio en la segunda mitad hacen pensar que la victoria estuvo al alcance.

Destacaron en los locales Asier Pedroarena y Jaime Fernández, ambos con cuatro goles y un papel decisivo en ataque. También brillaron Casanova y Malo, claves en los momentos de transición.

Las exclusiones, especialmente la tercera de Rodrigues en el minuto 51, marcaron el desenlace. Burgos jugó con intensidad, pero el exceso de ímpetu se pagó caro en el tramo final. Aun así, el equipo demostró que tiene alma. Supo rehacerse tras un mal inicio, apretar en defensa y mantener el pulso ante uno de los conjuntos más físicos de la categoría.

El público despidió al equipo con una ovación cerrada. La entrega fue total. Y aunque el marcador no reflejó el esfuerzo completo, el espíritu mostrado alimenta la esperanza de un UBU San Pablo que sigue creciendo.

El empate deja a los burgaleses en la zona media de la tabla, pero con la sensación de que el bloque está encontrando su identidad. Si mantienen esta intensidad y mejoran la gestión en los últimos minutos, los triunfos llegarán pronto. Porque lo de hoy fue más que un empate. Fue una declaración de intenciones de que el Burgos está vivo, compite, y quiere más.

DIVISIÓN DE HONOR PLATA - JORNADA 7

UBU SAN PABLO BURGOS 2031 - FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO, 28-28 UBU San Pablo Burgos 2031: Joao Pedro (1), Nassim Ali, Javi Espinosa (1), Tomas Moreira (2), Jaime Fernández (4), Marcos Garcia (2), Jaime González (3), Pablo Gómez, Fabrizio Casanova (4), Miguel Malo (3), Pedro Rodrigues (2), Dani Santamaria, Brian Estebanez, Adrian Sanchez (2), Gerard Forns, Asier Pedroarena (4)



Fertiberia Puerto Sagunto: Juan Ignacio, Francisco Ruiz, Alexandro Pozzer (3), Arnau Fernández (2), Jakob Pelko, Dani Martinez, Gonzalo Perez (2), David Garcia (3), Lennon de Novais (5), Alberto Serradilla (4), Antonio Capitan (1), Nicolas Patricio 83), Carlos Martin (4), Oriol Teixidor (1).



PARCIALES: 2-3 (5’); 5-5 (10’); 7-10 (15’); 10-12 (20’); 13-14 (25’); 14-16 (descanso); 15-17 (35’); 18-19 (40’); 22-22 (45’); 25-24 (50’); 27-27 (55’); 28-28 (final).



ÁRBITROS: Jorge Muras (colegio asturiano), Tomas Fernández (colegio castellanoleonés).

EXCLUSIONES: a los locales Casanova (1), Malo (1) y Rodrigues (3 - D:51:27); a los visitantes Pozzer (2), Arnau Fernández (1), Capitan (1) y de Bolaños (1).



PABELLÓN: Municipal El Plantío