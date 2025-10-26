El Recoletas Burgos Caja Rural cae derrotado con La Vila y pierde el liderato

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Burgos Caja Rural encajó su primera derrota de la temporada en la fase regular de la División de Honor en su visita al feudo del Huesitos La Vila por 32-25. Los burgaleses se vieron sorprendidos por una poderosa delantera local que superó en muchas fases del encuentro su rival.

Al descanso, los levantinos llegaron con una ventaja de 15-13 y en la segunda los gualdinegros entraron en barrena y llegaron a ir perdiendo por 32-13, siendo perjudicados por la expulsión de Bernardo Vázquez, lo que mermó el potencial de los burgaleses que lograron recortar diferencias y dejar el marcador final en 32-25. Con esta derrota, los de José Basso descienden a la tercera plaza con 11 puntos, mientras que los alicantinos ascienden al segundo puesto con 13 tras encadenar tres triunfos consecutivos.

Este encuentro enfrentó a dos de los equipos más en forma del campeonato y que tenía hasta entonces como único equipo invicto a los burgaleses tras sus dos primeras victorias ante la Santboiana (23-20) y el VRAC Quesos Entrepinares (23-26) y un empate encajado en casa en un auténtico festival de rugby ante el actual subcampeón de liga, Complutense Cisneros (40-40). Por lo tanto, este choque prometió otro bonito espectáculo de rugby, con buen juego y momentos de mucha tensión.

Los locales salieron desde el inicio muy motivados y con una poderosa delantera, que provocó el primer ensayo del encuentro por medio de Etxeberry, aunque posteriormente Guemes falló la conversión de ensayo, dejando el marcador en 5-0 a los 4 minutos. El conjunto burgalés trató de ganar metros y jugar en campo contrario, pero su rival se defendió muy bien. El empuje de los locales hizo que aumentaran su ventaja en el marcador, gracias al primer puntapié de castigo convertido por Güemes a los 9 minutos.

Sin embargo, el conjunto burgalés comenzó a comerle terreno a su oponente y empezó a dominar con su delantera. Rocaríes realizó un magnífico ensayo, rompiendo por el centro y marchándose solo hacia la línea de ensayo y que Santiago Mansilla logró transformar con un puntapié de castigo fácil, colocando el 8-7 en el minuto 22.

Sin embargo, La Vila siguió apretando en ataque y no tardó en devolverle la moneda con un segundo ensayo logrado esta vez por Quiroga y con la transformación de Güemes, colocando el marcador en 15-7. Los gualdinegros sufrieron mucho en defensa, aunque sacaron arrestos para ganar metros en ataque y jugar más en campo contrario. Su dominio en el tramo final de la primera parte se tradujo en un puntapié de castigo convertido por el 'Bichito' Mansilla en el minuto 27 y otro golpe de castigo anotado en el 35 por el propio Mansilla, que dejó al descanso un apretado 15-13.

Tras la reanudación, el Recoletas Caja Rural Burgos se vio sorprendido de salida de nuevo por un poderoso ataque de delantera local, logrando ampliar su renta gracias a un ensayo anotado por Demergasso y la posterior transformación de Güemes, que les distanció con una renta de nueve (22-13) en el minuto 42. Entonces, llegó una de las jugadas clave del partido que hizo que el Huesitos La Vila rompiera definitivamente el partido tras la expulsión del visitante Bernardo Vázquez por agresión a un contrario en el minuto 45.

El conjunto visitante, pese a todo, intentó volver a hacer valer su potente delantera, pero fueron frenados por una segura línea defensiva del conjunto alicantino, que consiguió convertir un puntapié de castigo por medio de Güemes y ponerse con una ventaja de 25-13 en el 49. El equipo gualdinegro, castigado físicamente, vio como el equipo alicantino abrió una brecha casi definitiva tras lograr un nuevo ensayo por parte de Estanislao Pérez y transformado por Güemes (32-13, 62´).

A pesar de ello, el Recoletas Caja Rural Burgos tiró de coraje y logró recortar diferencias con un ensayo por parte de Aduriz y una conversión de Mansilla, y otro posterior ensayo en el último minuto, dejando el marcador final en 32-25.

DIVISIÓN DE HONOR - JORNADA 4

CR HUESITOS LA VILA - RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL, 32-25 CR Huesitos La Vila: Caini, Demergasso, Caracciolo, Caputto, Matamoros, Tudela, Asier Pérez, Melián, Vílchez, Guemes, Montoya, Estanislao Pérez, Pandelo, Di Prima y Etxeberry . También jugaron: Novaro, Garrigos, Todoroff, Hidalgo, Pedro Martínez, Castro, redondo y Ponce.



Recoletas Burgos-Caja Rural: Bernardo Vázquez, Gil, Domínguez, Sacovechi, Wagenaar, Zumeta, Snyman, Bustos, Rocaríes, Santiago Mansilla, Facundo López, Guillermo Mateu, Rascón, Sorreluz, y Casteglioni. También jugaron: Sivori, García, Aduriz, Delia, Sánchez, Mata, Dambola y Lander Gómez.



MARCADOR: 5-0 (4´) Ensayo de Etxeberry. 8-0 (9´) Guemes, Puntapié de castigo. 8-7 (21´-22´) Ensayo de Rocaríes y transformación de Santiago Mansilla. 15-7 (25´ -26´) Ensayo de Quiroga y transformación de Guemes. 15-10 (27´) Santiago Mansilla. Puntapié de castigo. 15-13 (35´) Santiago Mansilla. Puntapié de castigo. -descanso-. 22-13 (42´-43´) Ensayo de Demergasso y transformación de Guemes. 25-13 (49´) Guemes. Puntapié de castigo. 32-13 (61´-62´) Ensayo de Estanislao Pérez y transformación de Guemes. 32-20 (66´-67´) Ensayo de Aduriz y transformación de Santiago Mansilla. 32-25 (80´) Ensayo de Lander Gómez



ÁRBITROS: Carlos Guerrero Padín, Pablo Casellas Saitta y Jairo David Serrano Latorre. Roja al visitante Bernardo Vázquez por agresión a un contrario (45´).



CAMPO: Estadio de Rugby de Villajoyosa