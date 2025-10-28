Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Mirandés busca la redención en la Copa del Rey en su visita al Astorga, este miércoles, a las 20.00 horas. El conjunto de Fran Justo llega a este encuentro copero tras malos resultados en la liga que dejan al conjunto rojillo en la zona baja de la clasificación. El entrenador del Mirandés, Fran Justo, considera que es "una oportunidad". Y aunque el objetivo del club es mantener la categoría, Justo indicó que aunque "se tomarán decisiones teniendo clara esta prioridad, pero el Mirandés va a tener un equipo de sobra capacitado para competir muy bien en Astorga y para intentar hacerlo de la mejor manera posible".

El partido llega en "el momento que llega", por lo que también será una oportunidad para "muchos futbolistas que están teniendo menos minutos en las últimas semanas para hacerlo realmente bien, para presentar su candidatura, muchos futbolistas que están teniendo menos minutos en las últimas semanas para hacerlo realmente bien, para presentar su candidatura".

Además, es también una buena oportunidad de conseguir una victoria tras la última derrota en liga, en una competición en la que el Mirandés "siempre ha tenido una mística especial con la Copa, en las últimas temporadas sí que es cierto que ha caído bastante pronto en la situación actual".

Justo considera que en este momento de la temporada, el Mirandés tiene una plantilla suficiente de jugadores para jugar este miércoles en la Copa y volver a jugar el sábado en liga, por lo que "creo que en este sentido puede ser interesante para que toda la plantilla tenga esa oportunidad de rendir en competición para poder superar rondas". La Copa es una competición especial, "son noches diferentes, siempre con equipos muy motivados a un partido, siempre en el estadio del local de menor categoría que esto siempre iguala mucho los partidos y mañana pues así será". Con un Astorga que "va a intentar hacer las cosas muy bien, que le va a motivar mucho que vaya el mirandés a visitarles".

Para el partido de este miércoles, el técnico contará con cuatro jugadores del filial, ya que "es un buen momento y esta semana es un buen momento de que, después de varias semanas sin venir ninguno, puedan volver a entrar en dinámica y estar en contacto con nosotros y lo aprovecharemos".

Sobre el rival, destaca que es "un club que al final como local siempre se ha caracterizado por ser muy fuerte, entonces vamos a tener la típica noche de Copa del Rey como visitante".

Sobre su futuro, tras un mal comienzo temporada, el técnico, que afirma que tiene un contacto directo y regular con la presidencia y con la dirección deportiva, se muestra "igual de tranquilo hoy que hace una semana y que hace dos y que después de ganar en Albacete, porque mi futuro no depende de mí".