Agónico pase de ronda del Mirandés en la Copa del Rey

El Mirandés se clasificó de manera agónica en la tanda de penaltis (3-4) para la segunda ronda de la Copa del Rey después de llegar al tiempo reglamentario con empate (1-1) ante el Atlético Astorga, que forzó la prórroga, tras adelantarse en el marcador el bloque burgalés con un gol de Gonzalo Petit en el segundo tiempo, con un gol en el 90 de Adrián Álvarez, quien precisamente falló el último lanzamiento en la tanda de penaltis. Tamarit marcó el último lanzamiento, que le dio la clasificación a los rojillos para la siguiente ronda.

El partido comenzó con un conjunto burgalés llevando la iniciativa en el juego y teniendo más la posesión del balón, mientras que los maragatos jugaron replegados atrás, a la espera de sorprender rápidas contras. Las intenciones de uno y otro equipo se vieron claras desde el arranque del choque. Ya los rojillos merodearon el área contraria con un balón en largo que atrapó sin problemas Llamazares en el minuto 3 del encuentro. Los chicos de Fran Justo tuvieron el primer acercamiento con cierto peligro al área a los 6 minutos en un centro de Íker Varela que remató Eto´o y la defensa local desvió a córner.

El dominio territorial del Mirandés era cada vez más creciente y ya habían forzado tres saques de esquina en apenas 12 minutos de encuentro. Los de Joselu Lago se dejaban querer en su propio campo, jugando con un sistema táctico conservador, con un 5-4-1, dejando como única referencia ofensiva a Cervero. Una vez llegado al meridiano de la primera parte, el Atlético Astorga comenzó a presionar más la salida del balón del Mirandés, que no encontró la forma de superar el muro infranqueable de los leoneses, que consiguieron anestesiar el encuentro, din dejar al cuadro burgalés tener claras ideas en ataque. El planteamiento táctico le salió bien a los de Lago, que fueron los que crearon la primera ocasión clara de gol a los 25 minutos en un centro desde la banda derecha que despejó en una buena intervención el meta Juanpa. Los burgaleses lo intentaron en ataque, una vez pasada la primera media hora con un centro de Gutiérrez al que no llegó por poco Eto´o.

El primer remate a puerta de los rojillos y su primera gran oportunidad del partido llegó a los 38 minutos en un zapatazo desde fuera del área, que fue respondido con una gran parada del meta Llamazares. Este remate pareció animar a los burgaleses, que volvieron a asomarse con peligro al área contraria con otro lanzamiento de Tamarit que se marchó desviado en el 39,pero el Atlético Astorga a punto estuvo de sorprender a su rival después de un remate de tacón de Ayub, que casi entró en la portería defendida por Juanpa. Sin embargo, el Mirandés tuvo en sus botas su gran oportunidad para adelantarse en la eliminatoria en un rechace que recogió El Jebari, pero su disparo se estrelló en el larguero a los 43 minutos. Al desdavso se llegó con tablas en el marcador.

Tras la reanudación, el Mirandés apretó el acelerador y comenzó a crear más sensación de peligro. Marino ya avisó con un disparo desde la frontal del área que se marchó fuera por poco a los 51 minutos. Los de Joselu Lago hicieron su partido, dejar pasar los minutos y sorprender a su rival en una contra, aunque la jugada no le salió bien y tuvo que cambiar de guion del partido, ya que el Mirandés consiguió adelantarse en el marcador y en la eliminatoria. Tuvo que ser Gonzalo Petiti, en una genialidad, el que pusiera por delante a los suyos con un golazo desde el centro del campo en el minuto 58. Tarde o temprano debía hacerse valer la superioridad de un Mirandés que comenzó a manejar el partido y debía ser ahora el bloque maragato el que debiera asumir más riesgos si no quería que se le escapase la eliminatoria. Los locales se aferraron a la fe e consiguieron forzar la prórroga cuando se cumplió el minuto 90 gracoias a un latigazo desde fuera del área de Adrián Álvarez, que se coló por toda la escuadra. El Mirandés tuvo 7 minutos de prolongación para evitar llegar a l tiempo extra, pero fue incapaz de generar peligro. La primera parte de la prórroga estuvo marcada por el equilibrio de fuerzas con un equipo rojillo que era incapaz de encontrar huecos en una sólida defensa astorgana, que se defendió con uñas y dientes. A los burgaleses todavía les restaba hacer tres cambios y su técnico, Fran Justo, decidió meter hacer un doble cambios en la segunda mitad del tiempo suplementario, metiendo a Gabri por El Jebari y a Aarón Cámara por Gonzalo Petit, pero las llegadas con peligro brillaron por su ausencia, sin poder romper las tablas. El cansancio de los dos equipos era latente y el partido tenía visos de decidirse en la tanda de penaltis. El infortunio se cebó con el Mirandés, ya que Aarón Cámara se vio obligado a retirarse por lesión y en su lugar entró Hodei.

Y, efectivamente, la eliminatoria se tuvo que decidir a los penaltis. Los dos equipos no comenzaron bien su serie, porque fallaron sus primeros lanzamientos. Juanpa le paró el disparo a Ivi Vales y Llamazares le detuvo el tiro a Eto´o. El Atlético Astorga y el Mirandés acertaron en sus tres siguientes lanzamientos hasta que Adrián Álvarez, quien forzó la prórroga con su gol, tiró la pena máxima fuera. El rojillo Tamarit sería el que le diera la clasificación al Mirandés a la segunda ronda.

ATLÉTICO ASTORGA FC - CD MIRANDÉS, 1-1 (3-4)

Atlético Astorga FC:Diego Llamazares; Sergio Peláez (Adri Álvarez, 74´), Jony, Jesu, Sellés, Ceinos; Ayub (Ivi Vales, 64´), Aleixo Cabral (Canito, 74´), Albertín (Imad, 106´), David Álvarez (Ribeiro, 85´), Cervero (Mario Sánchez, 64´)

CD Mirandés: Juanpa; Tamarit, Gutiérrez, Postigo, Medrano, Íker Varela (Adrián Pica, 84´); El Jebari (Gabri, 106´), Aarón Martín (Ismael Barea, 83´), Marino; Gonzalo Petit (Aarón Cámara, 110´, Hodei, 120´) y Eto´o.

GOLES: 0-1 (58´) Gonzalo Petit. 1-1 (90´) Adrián Álvarez. (3-4 en la tanda de penaltis).

Tanda de penaltis: 0-0 Ivi Vales falla por el Atlético Astorga (parada de Juanpa); 0-0 Eto´o falla por el Mirandés (parada de Llamazares); 1-0 Jesu marca para el Atlético Astorga; 1-1 Marino marca para el Mirandés; 2-1 Sellés marca para el Atlético Astorga; 2-2 Adrián Pica marca para el Mirandés. 3-2 Mario marca para el Atlético Astorga; 3-3 Barea marca para el Mirandés. 3-3 Adrián Álvarez falla por l Atlético Astorga (Lanzamiento fuera); 3-4 Tamarit marca por el Mirandés

ÁRBITRO: Germán Cid Camacho (Colegio castellano-leonés). Tarjetas amarillas a los locales Jony, Jesu, David Álvarez y Aleixo Cabral, y a Adrián Pica e Ismael Barea.

CAMPO: Municipal La Eragudina.