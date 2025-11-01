El Grupo Ureta Tizona Burgos se reencuentra con la victoria

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Se acabó la mala racha burgalesa. El Tizona sumó su segunda victoria de la temporada a costa de un rival directo como el Inveready Gipuzkoa. No fue un partido fácil para el equipo de Jordi Juste ya que tuvo que trabajar mucho para doblegar a un combativo rival vasco. Un triunfo que llegó en los últimos diez minutos.

Los dos equipos saltaron a la pista decididos a sumar su segunda victoria de la temporada. No decepcionó el Grupo Ureta Tizona Burgos. Parrado, con dos triples consecutivos, situó rápidamente un 6-0 de salida. Los hombres de Jordi Juste se estaban mostrando muy acertados. A pesar de ello, el Inveready Gipuzkoa supo sobreponerse y equilibró la balanza (6-4) con un parcial de 0-4. No bajó el rimo el Grupo Ureta Tizona Burgos y siempre se mantuvo al frente del luminoso. Así se pasó por el ecuador del primer cuarto con 12-8. Los vascos no eran capaces de reducir diferencias y su entrenador, Sergio García, pidió el primer tiempo muerto con (18-10). La defensa local atenazaba el ataque visitante, que le costaba mucho hacer puntos. Así, Vila acabó anotando el 24-15 con el que finalizaría los primeros diez minutos.

En el segundo cuarto, se intensificaron las defensas y a los dos conjuntos les costó anotar. Maiza firmó los dos primeros puntos del periodo (24-18). El conjunto burgalés tardó casi dos minutos en sumar. Jofresa vio la luz y situó el 26-18. El escolta catalán amplió las diferencias con un triple (31-22), dando tranquilidad a su equipo. La precipitación y la falta de acierto vasco le pasaba factura y era aprovechado por su rival (35-24). Sergio García, totalmente desesperado viendo el rendimiento de su equipo, no dudó en pedir su segundo tiempo muerto con el objetivo de enderezar el rumbo de su equipo. El técnico consiguió igualar el enfrentamiento en los últimos instantes. Una última canasta de Rodrigo Seoane puso el definitivo 42-28 al término de los primeros veinte minutos.

Tras el paso por los vestuarios, Parrado amplió la ventaja burgalesa (45-28, +17). A pesar de ello, el Inveready Gipuzkoa supo reaccionar y redujo las diferencias gracias a un 0-4 (45-34). Los de Sergio García se mantenían a flote, aunque el Tizona Burgos sabía administrar perfectamente su ventaja y apenas sufría. En el minuto 25’, el luminoso de El Plantío reflejaba un cómodo 49-36 para los castellanos. Además, los de San Sebastián se mantenían muy desacertados, que facilitaba el trabajo de su rival. Con 54-41, Jordi Juste detuvo el partido. Restaban todavía poco más de tres minutos, y el entrenador del Tizona Burgos buscó serenidad y mantener su renta hasta el final del periodo corrigiendo detalles del juego de su equipo. Nacho Arroyo, con un triple, puso el 54-45. Los blanquiazules habían bajado de la barrera psicológica de los diez puntos. Nacho Arroyo, con un 2+1, cerró el marcador al final del tercer cuarto (60-51). Nada estaba decidido, aunque la ventaja era importante para un Grupo Ureta Tizona Burgos que jugaba a ratos. El Gipuzkoa había ofrecido su mejor versión desde que empezó el partido.

El escolta americano Jackson empezó con la mano caliente. Anotó seis puntos consecutivos (66-51). No se rindió el conjunto visitante, que forzó la máquina para acortar su desventaja (70-59). El georgiano Korsantia estaba siendo su referencia en ataque. Se cargaron rápidamente de faltas los locales, aunque supieron mantener el tipo. En el ecuador del cuarto, el resultado era de 75-62 con una canasta de Alberto Alonso. Parrado acercó a su equipo a la victoria con un triple (78-64). Se entró en los últimos tres minutos de partido con el partido encarrilado por parte del Grupo Ureta Tizona Burgos (78-68). Nacho Rosa dio oxígeno a su equipo con un triple (78-71). Ramón Vila, con un 2+1, se encargó de liquidar el partido a 1’12’’ para el final (80-71). Al final, 81-73.

GRUPO URETA TIZONA BURGOS - INVEREADY GIPUZKOA, 81-73

Grupo Ureta Tizona Burgos: Parrado (14), Gil (3), Alberto Alonso (2), Seoane (15) y Ayoze Alonso (2). También jugaron Jackson (6), Terins (2), Vila (14), Huelves (8), Zidek (2), Brown-Ferguson (2) y Jofresa (11).

Inveready Gipuzkoa: Ngom (0), Terry (10), Motos (0), Ansorregui (12) y Arroyo (11). También jugaron Hanzlik (3), Zubizarrreta (6), Maiza (7), Jicolau (4), Mcghie (2), Korsantia (15) y Rosa (3).

PARCIALES Primer Cuarto: 24-15 Segundo Cuarto: 18-13 Tercer Cuarto: 18-23 Cuarto Cuarto: 21-22

ÁRBITROS: López Herrada, Hurtado Almansa y Garvín Domingo. Sin eliminados.

PABELLÓN: Polideportivo Municipal El Plantio. Unos 1.500 espectadores