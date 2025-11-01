Al Mirandés se le escurre el empate en el último suspiro

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Mirandés se marchó de vacío en su visita al estadio Reino de León, donde perdió ante la Cultural Leonesa por 3-2, en un encuentro donde los leoneses siempre fueron por delante en el marcador, pero fueron neutralizados con el doblete de Carlos Fernández, pero Ribeiro, en el 89, le dio la victoria a los locales, que lograr su primera victoria en casa en la liga.

El entrenador rojillo, Fran Justo, salió con el sistema táctico de 4-4-2 y realizó dos cambios en el equipo titular respecto al último que jugó en liga ante el Racing de Santander. Álex Cardero y Bauzá entraron de inicio en lugar de Juan G.C. y Barea. Los burgaleses, con una trayectoria irregular en liga, afrontó este partido con la intención de remontar el vuelo y tratar de hacer valer sus mejores prestaciones en sus partidos a domicilio, donde sumó ocho de los nueve puntos hasta el momento con dos victorias y un empate, mientras que solo pudo lograr un empate y cuatro derrotas en los partidos jugados en el campo municipal de Ence. Lo mismo le ocurrió a su rival en este partido, que, desde la llegada de Cuco Ziganda al banquillo en la séptima jornada, salió de los puestos de descenso y ganó dos partidos a domicilio ante el Valladolid y el Zaragoza, pero en casa todavía no consiguió ganar en la liga todavía con un saldo de dos empates.

El partido arrancó con un conjunto culturalista con más empuje y teniendo más la posesión del balón. No tardó en llegar la primera ocasión para los locales en el minuto 5 de juego en un mano a mano de Manu Justo con Nikic y que el portero supo interceptar y evitar que el primer tanto de la tarde subiera al marcador. Poco después, Sobrino tuvo otr buena opción para marcar, pero su disparo se marchó fuera por poco. El primer cuarto de hora de la primera parte fue de claro color local, teniendo más el control del juego y ganando la partida en el centro del campo. Los leoneses volvieron a tener su oportunidad para abrir el marcador a los 19 minutos en una jugada donde Manu Justo se trastabilló, dejó atrás el balón para Luis Chacón, que cedió a Pibe para que este rematara y se encontrara con la intervención de nuevo de Nikic. La Cultural apretó cada vez más en ataque y tuvo otra buena oportunidad para marcar a los 23 minutos en un centro de Pibe, el más incisivo de los suyos en ataque, para que Manu Justo no llegara por poco al remate dentro del área.

La Cultural Leonesa no perdonó a la siguiente ocasión y llegó la recompensa a su mejor juego con el 1-0 anotado a los 25 minutos por medio de Luis Chacón, que marcó de fuerte disparo tras recibir una buena asistencia de Diallo.

Con este marcador adverso, el Mirandés trató de reaccionar, pero para ello debía mejorar en su juego de ataque, que pasó bastante desapercibido en los primeros 25 minutos Los rojillos tuvieron la primera acción con cierto peligro a los 28 minutos en un balón centrado al área, al que no llegó por poco Cardero. El encuentro se niveló más, pero sin que ninguno de los dos equipos creara demasiado peligro, pero con un equipo burgalés que debía tomar más riesgos en busca del empate. Y este llegó a los 37 minutos en una jugada a balón parado por falta de Pibe en un costado. Este lanzamiento lo remató Carlos Fernández a la red. El 1-1 cayó como un jarro de agua fría para la parroquia local, ya que su dominio en gran parte de la primera parte quedó neutralizado con el gol del atacante rojillo.

Tras la reanudación, el técnico visitante, Fran Justo, realizó un cambio dando entrada a Postigo en lugar de Hugo Novoa. El encuentro estuvo más equilibrado, con ambos equipos repartiéndose la posesión del balón. El primer acercamiento con cierto peligro fue para el conjunto local en un remate del central Barzic, que se incorporó al ataque, pero su remate salió fuera por poco en el 51, pero la respuesta de los rojillos en tareas ofensivas fue rápida porque en el 52 pudo darle la vuelta al partido en un remate de Bauzá, que se encontró con una gran intervención del meta Edgar Badía.

El partido estuvo muy abierto y cualquiera de los dos equipos podía desequilibrar la contienda.Y fue la Cultural Leonesa el que volvió a ponerse con ventaja en el partido con el 2-1 marcado a los 62 minutos. Una buena jugada combinativa entre Manu Justo, Calero y Pibe acabó con un remate de este último que se alojó en el fondo de las mallas. Sin embargo, el conjunto rojillo, mejor en esta segunda parte, estuvo a punto de poner las tablas en una gran oportunidad de Thiago, pero el duro disparo de Thiago lo detuvo con seguridad Badía en el 63.

El partido se convirtió en un ida y vuelta, pero con un equipo burgalés con más ambición ofensiva. Rodri Suárez, con todo a su favor, envió fuera su remate, perdonando el 3-1 en el 67, pero los rojillos encontraron el merecido premio del empate (2-2) con un nuevo gol de Carlos Fernández, que firmó un doblete en el minuto 70. Luis Chacón pudo marcar para los culturalistas en el 76, pero su disparo se marchó fuera. El Mirandés tuvo una doble oportunidad con un disparo de Aarón Martín, que casi marcó por la escuadra, y la más clara de Carlos Fernández, pero su remate se encontró con Edgar Badía en el 86. Sin embargo, los leoneses sí acertaron a anotar el definitivo 3-2 en el 89 con un golazo por la escuadra de Ribeiro.

CULTURAL D LEONESA - CD MIRANDÉS, 3-2

Cultural D Leonesa:Edgar Badia; Calero, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda, Diallo (Yayo, 88´); Pibe (Ribeiro, 81´), Luis Chacón, Sobrino (Collado, 81´); Manu Justo (Mboula, 65´)

CD Mirandés: Nikic; Hugo Novoa (Postigo, 46´), Pica (Gonzalo Petit, 90´), Martín Pascual, Córdoba, Pablo Pérez; Thiago (Aarón Martín, 71´), Bauzá, Álex Cardero (Etienne Eto´o, 76´); Marí (Barea, 76´), Carlos Fernández

GOLES: 1-0 (25´) Luis Chacón. 1-1 (36´) Carlos Fernández. 2-1 (62´) Pibe. 2-2 (70´) Carlos Fernández.3-3 (89´) Ribeiro.

ÁRBITRO: José Antonio Sánchez Villalobos (Colegio andaluz). Tarjetas amarillas a los visitantes Bauzá, Álex Cardero y Carlos Fernández.

CAMPO: Reino de León.