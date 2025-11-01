El UBU San Pablo Burgos 2031 vuelve a la senda del triunfo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos 2031 volvió a sonreír. En su visita al Pabellón Príncipe Felipe, el conjunto castellano firmó una actuación brillante para imponerse con autoridad al Cisne Colegio Los Sauces por 21-29, reencontrándose con la victoria después de dos jornadas sin ganar. Un triunfo convincente que les impulsa hasta la tercera posición con 11 puntos, a solo uno del líder.

El equipo burgalés llegaba a Pontevedra con la necesidad de reaccionar. Tras el empate en casa frente al Fertiberia Puerto Sagunto, los castellano-leoneses buscaban recuperar sensaciones y lo hicieron con un partido muy serio de principio a fin. El UBU, quinto al inicio de la jornada con 9 puntos, mostró carácter, ritmo y una defensa sólida que asfixió a un Cisne que apenas encontró espacios.

El inicio fue igualado, con un intercambio de goles que reflejaba la tensión del momento, 6-6 al cuarto de hora. Pero a partir de ahí, los visitantes comenzaron a imponer su ritmo. El muro defensivo comandado por Daniel Santamaría y Pedro Henrique Rodrigues se mostró impenetrable, y las transiciones rápidas permitieron al UBU no descolgarse e irse al descanso con las tablas en el marcador.

En la reanudación, los burgaleses salieron lanzados. La dirección en ataque de Miguel Malo y la eficacia demoledora de Jaime Fernández, máximo artillero del encuentro con 9 tantos, rompieron definitivamente el partido. El parcial de 3-8 en los primeros quince minutos del segundo tiempo fue una losa para los gallegos.

Jaime Fernández, que suma ya 47 goles en 8 partidos, sigue liderando la tabla de goleadores del campeonato con números de auténtico escándalo. Su acierto, unido a la aportación coral del grupo, confirma al UBU como el conjunto más goleador de la categoría. También brilló Adrián Sánchez Cortina, que anotó 4 goles, mientras Miguel Malo y Fabrizio Casanova aportaron dinamismo y verticalidad.

El técnico se mostró satisfecho al término del encuentro. El Burgos supo controlar el marcador con oficio, manteniendo una renta de cinco y hasta ocho goles en los últimos compases.

Por su parte, el Cisne Los Sauces, pese al empuje de Joao Pedro Ferreira, 5 goles y segundo máximo anotador de la liga con 52 tantos, no logró frenar la avalancha visitante. El conjunto pontevedrés, que partía décimo con 6 puntos, notó las bajas y la falta de fluidez ofensiva.

El 21-29 final refleja la superioridad del UBU, que vuelve a mostrar credenciales de aspirante al ascenso. Tras este triunfo, los burgaleses suman 11 puntos y se colocan terceros, a la espera de lo que haga el líder, con 12, en su partido del domingo.

La próxima semana, los de Burgos afrontarán otro exigente desplazamiento. Visitarán al BM Alicante, líder de la competición y equipo que solo ha dejado escapar un partido hasta la fecha. Será una nueva oportunidad para medir el excelente momento de forma del bloque burgalés.

Con esta victoria, el UBU San Pablo Burgos 2031 no solo recupera los dos puntos, sino también la confianza y la contundencia que lo caracterizan.

CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES - UBU SAN PABLO BURGOS 2031, 21-29

Club Cisne Colegio Los Sauces: Marko Ribic (2), Xoan Fernández (2), Guillherme Linhares (2), Manuel Lorenzo (1), Iago Costas (2), Ivan Calvo, Abian Rodriguez, Yago López (4), Diego López (3), Joao Pedro (5), Roney Bengivenga, Adrian Lago, Martin Santos.

UBU San Pablo Burgos 2031: Nassim Ali, Tomas Moreira (3), Jaime Fernández (9), Marcos Garcia (2), Jaime González (1), Fabrizio Casanova (2), Miguel Malo (5), Pedro Henrique (2), Gerard Forns, Dani Santamaria, Adrian Sanchez (4), Asier Pedroarena (1).

PARCIALES: 2-2 (5’); 4-2 (10’); 6-6 (15’); 6-9 (20’); 10-10 (25’); 12-12 (descanso); 12-14 (35’); 13-18 (40’); 15-20 (45’); 15-24 (50’); 18-27 (55’); 21-29 (final).

ÁRBITROS: Abel Juncal López, Angel Mateos Alonso. (colegio gallego).

EXCLUSIONES: a los locales Xoan, Lorenzo, Calvo, Yago López y Roney; al visitante Pedroarena.

PABELLÓN: Pabellón Ciudad Infantil Principe Felipe.