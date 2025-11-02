El Recoletas Burgos Caja Rural gana con contundencia al Liceo Francés

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Burgos Caja Rural logró una clara victoria en el campo Bienvenido Nieto ante el Liceo Francés por 45-0, en un partido marcado por las seis exclusiones, cuatro por el bando madrileño, que llegaron a jugar con cuatro jugadores menos el arranque de la segunda parte tras recibir cuatro amonestaciones, y dos por los locales, cuando el partido ya estaba decidido en el tramo final del partido. La colegiado Jenny Lee sancionó dos ensayos de castigo a favor de los burgaleses, al final de la primera parte, que dejó al descanso el 10-0, y otro en el inicio de la segunda, que puso el 17-0. Después llegaron otros cuatro ensayos en juego anotados por Sacovechi, dos de Canepa y otro de Lander Gómez, con tres transformaciones de Mansilla y otro de Guillermo Mateu. El encuentro comenzó con igualdad, pero, poco a poco, el empuje de los locales hizo ceder terreno a los madrileños, que consiguieron frenar los ataques de los burgaleses. Los gualdinegros dominaron las ´melés´ y las ´touch´, pero no veía la forma de superar a su rival. Sin embargo, los de José Basso consiguió forzar su primer golpe de castigo a su favor. Santiago Mansilla, en una patada fácil, transformó el puntapié de castigo, colocando el 3-0 a los 18 minutos.

Tras unos primeros 20 minutos de dominio local, el Liceo Francés pareció despertar en ataque y comenzó a jugar más en terreno rival. Fontecha consiguió hacer un ensayo, pero la colegiada decidió anularlo por adelantarse el balón en el 30. En la recta final de la primera parte, el Recoletas Burgos logró forzar un golpe de castigo cerca de la línea de ensayo que prefirió jugar con introducción de balón en la ´melé´. En esta jugada consiguió forzar la tarjeta amarilla del visitante Duquesnoy en el 35, que se vio obligado a abandonar el campo. El empuje de la delantera burgalesa dio sus frutos y consiguió ya en el descuento, cuando se cumplió el minuto 40, el anhelado primer ensayo de castigo por infracción de los madrileños, colocando el 10-0. En esta misma jugada, los madrileños recibieron una nueva exclusión del amonestado Anaya, quedándose con dos menos durante 10 minutos

Tras la reanudación, el partido comenzó como acabó el primero con una nueva sanción para el Liceo Francés por un placaje ilegal sobre un jugador burgalés cuando iba a hacer un ensayo. Jenny Lee decidió sancionar con tarjeta amarilla a Talemaisuva y dar un nuevo ensayo de castigo, aumentando la ventaja a 17-0. Los madrileños llegaron a jugar hasta con cuatro jugadores menos por las cuatro amarillas que recibió durante diez minutos. El partido consiguió romperse en favor de los gualdinegros que aprovecharon esta superioridad para anotar su primer ensayo en juego por medio de Sacovechi y con la transformación de Mansilla puso tierra de por medio con el 24-0 en el minuto 48.

El Recoletas Burgos siguió aprovechando su superioridad numérica para volver a anotar su cuarto ensayo, el segundo en juego, anotado bajo palos por Canepa, que acababa de entrar en el campo. Mansilla anotó la conversión, situando el marcador en 31-0. Los madrileños recuperaron a sus cuatro jugadores excluidos en el minuto 55 con el marcador ya totalmente finiquitado. Los madrileños bajaron los brazos, lo que aprovechó el Recoletas Burgos para realizar el quinto ensayo por medio de Canepa. Mansilla anotó la transformación y puso el marcador en 38-0 en el minuto 65. El Liceo Francés buscó el ensayo de honor tras las dos tarjetas amarillas consecutivas señaladas a los locales Snyman y Sorreluz, que dejaron a su equipo con dos jugadores menos en el minuto 72, pero serían los burgaleses, en inferioridad numérica, los que anotaron otro ensayo convertido por Lander Gómez. Guillermo Mateu transformó la conversión en el 76, dejando el marcador final en 45-0, logrando cuatro puntos por la victoria y un punto bonus por convertir más de cuatro ensayos.

RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL - CR LICEO FRANCÉS, 45-0

Recoletas Burgos-Caja Rural: Sivori, Agustín Gil, Tomás Domínguez, Sacovechi, Wagenaar, Zumeta, Snyman, Bustos, Rocaríes, Santiago Mansilla, Lander Gómez, Rascón, Sorreluz, Masuyama y Guillemo Mateu También jugaron: Molina, Canepa, Nicolás Sánchez, Aduriz, Alvizo´, Delia, Dambola, García

CR Liceo Francés: Anaya, Nacho López, Loret, Bosco, Ceballos, Garcés, Duquesnoy, Bardón, Picard, Arias, Fontecha, Ballester, Vicent, Talemaisuva y Gabas También jugaron: Julián Molina, Cuerda, Spinelli, Córdoba

MARCADOR: 3-0 (18´) Santiago Mansilla. Puntapié de castigo.10-0 (40´+´) Ensayo de castigo. -descanso-. 17-0 (43´) Ensayo de castigo. 24-0 (48´y 49´). Ensayo de Sacovechi y transformación de Santiago Mansilla. 31-0 (52´ y 53´) Ensayo de Canepa y transformación de Santiago Mansilla. 38-0 (64´ y 65´) Ensayo de Canepa y transformación de Santiaga Mansilla. 45-0 (75´ y 76´) Ensayo de Lander Gómez y transformación de Guillermo Mateu.

ÁRBITROS: Jenny Lee, Carlos Pérez Real y Alexis De la Hoz Buezas

Tarjetas: los locales Snyman y Sorreluz, y los visitantes Duquesnoy, Lloret, Talemaisuva y Anaya

CAMPO: Bienvenido Nieto (San Amaro).