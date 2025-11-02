Demasiado Valencia Basket para el Recoletas Salud San Pablo Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

San Pablo Burgos sumó su cuarta derrota consecutiva ante un Valencia Basket que sigue con la vista puesta en el liderato. El ritmo infernal impuesto por los locales en el inicio de partido abrió pronto la brecha, que llegó a ser de 17 puntos ya en la primera mitad. Pese a todo, aguantó Burgos como pudo y se enganchó al partido en el tercer cuarto, aunque nunca estuvo a menos de nueve puntos del rival. Pero en el último parcial, los taronjas volvieron a pisar a fondo el acelerador para dejar sin esperanzas al equipo azulón.

Sabía el equipo de Bruno Savignani que no iba a ser tarea fácil poner fin a su mala racha en la cancha de Valencia Basket. Y, por si quedaban dudas, los locales dejaron claro desde el inicio que el Roig Arena es su fortín. El conjunto valenciano salió en tromba y desde el primer minuto barrió por completo de la pista a un San Pablo Burgos que trataba de contener al rival con una férrea zona. Sin embargo, le sirvió de poco. Valencia Basket anotaba de tres en tres y apenas tardaba dos minutos en poner un preocupante 9-2 en el electrónico. No conseguían los burgaleses cambiar la dinámica del partido y un nuevo triple local elevaba las diferencias hasta el 12-2.

Jackson acudía al rescate y con dos canastas consecutivas conseguía reducir diferencias para los visitantes (14-8), pero la segunda personal le enviaba al banco, dejando de nuevo huérfano en ataque a un San Pablo Burgos demasiado errático que veía como el rival, de la mano de Pradilla, volvía a abrir la brecha y se iba hasta los diez puntos de ventaja mediado el primer cuarto (20-10). Estaba desbordado el cuadro visitante, que no conseguía parar a los ´taronjas´ y llegó a verse 16 puntos abajo en el marcador. Pero no bajaban los brazos los de Bruno Savignani, que en la recta final del primer cuarto conseguían reducir un poco las distancias con un 2+1 de Gudmundsson (32-20).

No mejoraba la situación en el inicio de un segundo cuarto que comenzaba ya con una nueva pérdida de Burgos. Aún así, conseguían evitar los azulones que Valencia Basket rompiese definitivamente el encuentro y un triple de Gudmundsson ponía el 34-24. Sin embargo, los errores seguía castigando mucho a un San Pablo Burgos que cedió hasta cuatro rebotes ofensivos a los locales en este inicio de cuarto, permitiendo a los taronjas mantener su renta siempre por encima de los diez puntos (39-27, minuto 14).

Aguantaba como podía San Pablo Burgos, que se mantenía vivo en el partido gracias a su acierto exterior, pero no bastaba para mantener a raya a un rival que aprovechaba las pérdidas de balón de un rival desbordado para ir ampliando su renta hasta los 20 puntos con que se llegó al descanso (55-35).

Tras el descanso, la decoración del partido cambió. Los locales parecían estar fuera de la pista y San Pablo Burgos, que no estaba dispuesto a rendirse, puso toda la carne en el asador para firmar un parcial de 0-8 que les colocaba a 12 puntos del rival y obligaba al técnico local a pedir tiempo muerto (55-43, minuto 24). Aguantaba San Pablo Burgos, pese a que los valencianos habían reaccionado y se encomendaban al acierto exterior de Larry para frenar la remontada visitante. Fischer y Neto hacían lo propio en las filas azulonas y mantenían vivos a los suyos (60-49, minuto 26). La conexión Montero-Sako empezó a funcionar y Valencia Basket aguantaba con un colchón de diez puntos pese a los puntos de Meindl (67-57, minuto 28). Aunque un triple final de los locales ponía el 71-57 al final del cuarto.

Parecía que Burgos podía luchar hasta el final, pero los taronjas no estaban dispuestos a hacer más concesiones y pisaron a fondo el acelerador para poner de nuevo la diferencia en 17 puntos en apenas dos minutos (79-62). Almazán daba aún un último rayo de esperanza a los suyos con un triple, pero los valencianos cerraban bien el rebote y anulaban el juego interior de su rival mientras Costello, con dos lanzamientos de tres consecutivos ponía a los suyos con +19 a 6´34 para el final.

A partir de ahí, San Pablo Burgos peleó con todo por tratar de maquillar el resultado y el average, pero el partido estaba ya decidido.

VALENCIA BASKET - SAN PABLO BURGOS, 100-82

Valencia Basket: Badio (5), Puerto (5), Pradilla (7), S. de Larrea (10), Costello (11). También jugaron: Reuvers (14), López-Arostegui (9), Key (5), Montero (17), Moore (3), Sako (6), Thompson (8).

San Pablo Burgos: Samuels (13), Gudmundsson (8), Meindl (6), Fischer (16), Jackson (9). También jugaron: Nzosa, Rubio, Almazán (6), Corbalán (11), García, Neto (8), De Sousa (5).

PARCIALES

Primer Cuarto: 32-20

Segundo Cuarto: 23-15 (55-35)

Tercer Cuarto: 16-22 (71-57)

Cuarto Cuarto: 29-23

ÁRBITROS: Alfonso Olivares (Colegio madrileño), Alberto Sánchez Sixto (Colegio andaluz) y Ariadna Chueca (Colegio canario).

ELIMINADO: Neto.

PABELLÓN: Roig Arena.