Agustinos–UBU San Pablo: duelo directo por el primer puesto en la División de Honor Plata

Jorge Berzosa sigue el partido desde la banda en el polideportivo El Plantío durante el encuentro ante Sagunto.TOMAS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos afronta este sábado una de las salidas más exigentes de la temporada. A partir de las 19:00 horas, el equipo de Jorge Berzosa visita el Pabellón del Colegio San Agustín para medirse al líder de la División de Honor Plata Masculina, el Fundación Agustinos Alicante, en un duelo que puede marcar un punto de inflexión en la lucha por el ascenso.

El conjunto burgalés llega al encuentro en tercera posición con 11 puntos, a tan solo uno del conjunto alicantino. Lo hace tras una semana intensa en la que ha encadenado tres partidos —dos de ellos fuera de casa—, con victorias en Liga ante el Club Cisne Colegio Los Sauces (21-29) y en la Copa del Rey.

"Nos lo vamos a tomar como una final, aunque son dos puntos más en la liga que tienen el mismo valor que cualquier otro partido", explicó Berzosa en la previa, consciente del momento competitivo que atraviesa su plantilla.

Una victoria en Alicante permitiría al UBU San Pablo adelantar en la clasificación a su rival y cerrar un primer tramo de campeonato especialmente duro, en el que ya se ha enfrentado a los equipos que ocupan los primeros puestos de la tabla.

"Una victoria supondría adelantar de momento la clasificación a Agustinos y además habríamos ya jugado en las nueve primeras jornadas contra los seis que ahora mismo ocupan los primeros puestos de la clasificación. Lo cual nos espera un calendario menos intenso que lo que hemos tenido hasta ahora", señaló el técnico cidiano.

Enfrente estará un rival en plena forma, que lidera la categoría con seis victorias en siete partidos y un balance goleador sólido (216 a favor por 192 en contra). Berzosa no escatima en elogios hacia el cuadro alicantino y recalca que "Agustinos es un rival peligrosísimo" que pasa por "un estado de forma increíble", que "ha competido muy bien también la Copa del Rey con muchos goles" y que, valoró, "hacen muy bien las cosas".

El técnico burgalés destaca la calidad individual de sus oponentes y en concreto menciona a "Bodí y Quiles", ya que en su opinión "son jugadores determinantes" y resaltó, además, la contribución de "un jugador consagrado como David Jiménez" y también de "Juan de Linares", que, a su juicio, "son jugadores que tienen una calidad tremenda en el lanzamiento", apuntó.

El cansancio acumulado tras los viajes recientes y algunas molestias físicas no serán obstáculo para un equipo que se exige al máximo, en la creencia de que "tenemos que dar nuestro 100% si queremos competir el partido porque si no es un equipo que te hace sufrir mucho porque ellos están 60 minutos intensos".

"Vamos a ver cómo nos recuperamos del viaje de Ibiza y del de Cisne", se preguntaba Berzosa, quien reconoció que entre los Cidianos hay "jugadores también tocados, pero eso no es excusa para ver al equipo compitiendo al máximo", concluyó Berzosa.