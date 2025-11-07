Primera alegría del Mirandés en 'casa': Remonta y rompe la racha de derrotas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Mirandés sumó la primera victoria en Mendizorrotza. Y lo hizo sufriendo y teniendo que remontar un tanto inicial de un Sporting de Gijón que fue de más a menos ante el empuje local. Los burgaleses frenaron la racha asturiana y en una gran segunda mitad, donde consiguió darle la vuelta al marcador, tomó aire en su delicada situación en la clasificación acabando con su mala trayectoria (ocho jornadas sin ganar).

Con nuevo entrenador provisional en el banquillo, los de Miranda de Ebro saltaron al campo con un único objetivo. Ganar el partido. Y estuvieron cerca de estrenar el marcador en los primeros minutos de juego. Un centro de Tamarit al segundo palo acabó con un remate de cabeza de Pablo Pérez. Sin embargo, el meta del conjunto asturiano evitó que el balón entrara en su portería en una brillante intervención. Fue primera opción clara que tuvieron los locales y un susto importante para el Sporting de Gijón.

Los visitantes esperaron su momento moviendo el balón de lado a lado, pero apenas generaron serio peligro en la portería de Nikic. A pesar de ello, el meta montenegrino incluso tuvo que aparecer en el minuto 19, cuando tuvo que estirarse tras un disparo cruzado en el centro del área de Óscar Cortés. Fue una primera parte donde los guardametas tomaron protagonismo. Antes de la primera media hora de juego, en el minuto 24, Yáñez volvió a ser el héroe de su equipo. Un gran tiro desde fuera del área de Tamarit ajustado al polo fue rechazado por el portero con la punta de los dedos.

Un minuto después, el colegiado castigó con la pena máxima una caída de Dubasín dentro del área por agarrón de Bauzà. El mismo atacante no tuvo excesivos problemas para transformar el penalti adelantando a su equipo. Con el marcador en contra, el Mirandés tuvo que sobreponerse y buscar el empate. Así, en el minuto 34, los futbolistas locales pidieron penalti en unas manos de Perrín que el colegiado no concedió. Los de Anxón Muneta no conseguían incomodar a un Sporting de Gijón que, con el marcador a favor, se encontraba cómodo sobre el terreno de juego.

A poco para llegar el tiempo reglamentario de la primera parte, el Mirandés tuvo la ocasión de empatar. Fue en un balón colgado por Juan Gutiérrez al interior del área que Martín Pascual remató a bocajarro, pero la trayectoria del balón no encontró la portería asturiana. Fue prácticamente la última jugada del primer periodo. El Mirandés se le acumulaban los problemas cara a la segunda mitad.

Tras el paso por los vestuarios, el Mirandés ofreció una imagen renovada. Y no tardó en reflejarlo en el marcador. En el minuto 52, Alberto Marí, aprovechando un error defensivo visitante, asistió a Carlos Fernández para girarse y pegar el balón con la izquierda desde el interior del área. Cuatro minutos después, Carlos Fernández remató de cabeza muy cerca del palo derecho. No se quedó atrás el Sporting, y Nacho Martín golpeó fuera un balón que se fue por encima del larguero (58’). Poco después, el Mirandés volvió a pedir un penalti después que Yáñez arrollara a Martín Pascual dentro del área en un despeje de balón.

La intensidad en el juego se incrementaba por momentos, ya que los dos equipos buscaban la victoria. Las acciones en las dos áreas se sucedían. Munueta dio entrada a jugadores de refresco, y uno de ellos pudo marcar. Gonzalo Petit la tuvo en el área pequeña, pero Dubasin apareció para cortar el pase.

Los minutos se fueron consumiendo, y el marcador se mantuvo en tablas, que no gustaban para nada a ninguno. Siguió insitiendo el Mirandés en los últimos minutos. Lo intentó Tamarit, con escasa fortuna. Tuvo más suerte Gonzalo Petit, que logró el tanto de la remontada. El uruguayo aprovechó un mal rechace defensivo del Sporting para engatillar un boleón y batir a Yáñez, después de un saque de banda.

Al Sporting no le quedó más que volcarse en busca del empate. Los de Borja Jiménez acumularon efectivos cerca del área castellana y buscaron en los centros al interior del área cualquier balón que les pudiera devolver la igualdad en el marcador y rescatar un punto de Mendizorrotza. No consiguieron su propósito. Aún hubo tiempo para un nuevo tanto loca, en un error de Yáñez al intentar rematar un córner. Al final, el Mirandés consiguió tres trabajados puntos en su destierro.