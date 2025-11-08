La Milla Urbana de Burgos vuelve a la carrera

Dani Arce se impuso con solvencia en la meta del Paseo del Espolón, repleto de público para seguir las diferentes categorías de la milla urbana.SANTI OTERO

Durante unas horas, el Paseo del Espolón volvió a convertirse en una pista de atletismo por la que más de medio millar de corredores compitieron en la Milla Ciudad de Burgos, eba que regresaba al calendario deportivo tras una década de ausencia. La acogida fue inmediata y las inscripciones se completaron en apenas unas horas, con la presencia entre los participantes destacaban varios de los nombres que hoy representan a Burgos en competiciones internacionales. Dani Arce, Lidia Campos, Jesús Gómez o Celia Antón compartieron asfalto con nuevas generaciones en el mismo circuito urbano en el que ellos mismos empezaron a forjar su carrera.

Sin sorpresas, además, en el podio de ambas categorías de élite con Dani Arce y Celia Antón como vencedores. Arce cruzó la meta en primera posición en la categoría masculina, seguido por David Carranza y Rubén Álvarez, mientras que en la competición femenina, Antón se impuso a Lidia Campo, con Leyre Campos en la tercera plaza del podio.

Organizada por el Club Campos de Castilla, la carrera mantuvo el recorrido clásico de 1.609 metros por el centro de la ciudad, con un diseño pensado para favorecer la visibilidad del público y el seguimiento de cada tramo. El trazado, con el Espolón como eje y con buena visibilidad en todo su recorrido, facilitó que el público siguiera las carreras de forma continua favoreciendo una interacción participativa del público que fue bien recibida tanto por los corredores como por quienes se acercaron a presenciar la prueba. La dirección volvió a estar en manos de Benjamín Álvarez Furones, impulsor de las ediciones anteriores y figura clave en su recuperación.