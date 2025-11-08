El UBU San Pablo se queda sin premio pese a rozar la victoria en Alicante

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo 2031 perdió en los últimos cinco minutos, en los que iba ganando por 28-30, pero un parcial en contra de 8-3, hizo que finalmente perdieran en la pista del Agustinos Alicante por 36-33, en un partido muy intenso e igualado y que se pudo decidir por cualquiera de los dos bandos.

El encuentro comenzó con mucha intensidad defensiva por parte de los dos equipos, que tardaron más de cinco minutos en marcar el primer gol del encuentro. Los alicantinos consiguieron ponerse con una ventaja de 2-0 a los 7 minutos, lo que obligó al entrenador visitante, Jorge Berzosa, a pedir el primer tiempo muerto del partido, ya que sus pupilos no encontraron la forma de superar en ataque a un rocoso cuadro levantino. Pocos segundos después, el equipo burgalés vio la luz en ataque y consiguió anotar el primer gol de encuentro y acortar distancias en el marcador (2-1, 7´).

Pero el juego estático ofensivo del UBU Burgos no funcionó y se estrelló con el muro defensivo del Agustinos Alicante que consiguió abrir una primera brecha en el marcador con el 5-1 con un último gol de Soler a los 9 minutos, y lo más grave de todo es que lo marcó en inferioridad numérica por la expulsión del local Juan De Dios por dos minutos.

No obstante, el equipo burgalés no se amedrentó por la superioridad momentánea de los alicantinos y consiguió igualar el partido con un parcial de 1-5, llevado de la mano de un inspirado Malo, a la postre, máximo del encuentro con 11 goles, que puso las tablas (6-6, 13´) con un último gol anotado por Pedroarena.

El encuentro se mantuvo con máxima igualdad de fuerzas a los 22 minutos de la primera parte, en la que el marcador reflejaba (10-10), gracias a un último tanto anotado por Malo. Los alicantinos pidieron tiempo muerto, pero no le sirvió de mucho porque el UBU Burgos le cogió el aire al encuentro y se puso por primera vez por delante en el marcador en el partido con una ventaja de 10-11 tras un gol anotado por Moreira a los 24 minutos.

El encuentro entró en una fase de mucha tensión e intensidad, con alternativas en el marcador y en el juego. De nuevo, MOreira puso por delante al equipo burgalés con el 11-12 a los 26 minutos y aumentó su ventaja a dos arriba, gracias a un nuevo tanto de Malo, que puso el 11-13 en el 27.

Los alicantinos apretaron en defensa e igualaron el choque (13-13, 28´). El UBU San Pablo supo mantener a raya a los alicantinos en un choque sumamente igualado, pero llegó una de las jugadas clave del partido, Con ventaja de 14-15 para los visitantes tras un gol de Moreira, los colegiados le señalaron una técnica descalificante al jugador del UBU San Pablo, Jaime Fernández, a un minuto para el descanso, Esta jugada hizo que Reinante lograra la igualada para los alicantinos a pocos segundos para el final de la primera parte (15-15). Pese a su inferioridad numérica, el equipo burgalés marchó un último tanto por medio de Malo, que dejó una ventaja mínima para su equipo (15-16).

Tras el paso por los vestuarios, los chicos de Jorge Berzosa apretaron en defensa y tuvieron un buen arranque de la segunda parte, colocándose con una máxima renta de tres goles de ventaja tras realizar un parcial de 1-3, que puso el 16-19 a los 33 minutos de partido, con un doblete de Adrián Sánchez, y otro de Joao Pedro.

Pero todavía quedaba mucha tela por cortar y el partido ganó en intensidad y en tensión con el paso de los minutos, con dos equipos empleándose a fondo en defensa, lo que hizo que jugaran al límite del reglamento. Pese a todo, el equipo burgalés estuvo a un gran nivel y consiguió mantener sus tres goles de ventaja a los 39 minutos (20-23) después de un último gol anotado por Pedroarena, pero un parcial en tres minutos de 3-0 para el Agustinos Alicante puso las tablas en el electrónico (23-23 ,42´).

En el meridiano de la segunda parte, el UBU San Pablo sufrió un duro revés con una nueva descalificación para uno de los jugadores más destacados hasta el momento, Moreira, con una ventaja mínima de 24-25. Esta circunstancia posibilitó que el equipo alicantina hiciera un parcial de 2-0 y se pusiera por delante (26-25) a los 46 minutos.

Sin embargo, el equipo burgalés tiró de orgullo y, pese a todas las adversidades que sufrió, le plantó cara al bloque levantino, pero en los últimos minutos los burgaleses trataron de recortar distancias, pero nada pudieron hacer para superar a los alicantinos, que supieron mantener su renta y acabaron ganando por tres goles de diferencia, lo que le refirma en el liderato de la División de Plata.