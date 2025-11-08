Jackson lidera sin premio al San Pablo Burgos frente al Tenerife (101-97)

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El San Pablo Burgos vendió cara su derrota en su visita a la difícil pista de La Laguna Tenerife, donde perdió por un ajustado 101-97, en un partido caracterizado por la gran igualdad y en el que los burgaleses tuvieron opciones de llevarse el triunfo en un excelente último cuarto, que ganó con un parcial de 25-29, pero que no fue suficiente para llevarse el triunfo. En el apartado individual, cabe resaltar la labor de Jackson, máximo anotador del encuentro con 28 puntos.

El encuentro comenzó con un equipo burgalés que saltó a la pista muy concentrado y cobrándose la primera ventaja del partido con un 0-2, gracias a una canasta de Fisher tras recibir una buena asistencia de Jackson. El equipo visitante llevó la iniciativa en los compases iniciales de este primer cuarto y se colocó con una renta de tres arriba, gracias a una canasta y tiro adicional convertida por Samuels. Sin embargo, el conjunto isleño puso a engrasar su maquinaria ofensiva e igualó la contienda con un triple de Giedraitis, que colocó el empate (5-5).

El encuentro entró en una fase de especial acierto más allá de la línea de 6,75. La réplica burgalesa la dio Jackson con su triple, pero fue respondido de inmediato por otro de Joan Sastre (8-8) a los 3 minutos de juego. El juego ofensivo de los dos equipos era efectivo. Samuels mantuvo en ventaja al San Pablo Burgos con el 10-12 (4´) tras un enceste de 2 de Samuels, aunque una canasta y tiro adicional de Shermadini le dio la primera ventaja a los locales en el partido con 13-12.

El encuentro en este primer cuarto se movió en cortas distancias para uno y otro bando, aunque fueron los tinerfeños los que alcanzaron su mayor ventaja en el partido con cuatro arriba (18-14) a los 6 minutos con una canasta de Jaime Fernández. Sin embargo, los de Savignani estuvieron metidos en el partido y no dejaron que su rival se despegara en el marcador, logrando de nuevo ponerse con una mínima ventaja a su favor de 19-20, gracias a 2 puntos convertidos por Neto a los 8 minutos. Nzosa amplió la renta a dos para el conjunto visitante tras anotar Nzosa (20-22) en el minuto 9, aunque un último parcial de 4-0 dejó al Laguna con una diferencia de dos a favor (24-22) tras una última canasta de Guerra.

El inicio del segundo cuarto acabó como el primero con un nuevo enceste de Nzosa que igualó la contienda (24-24). Sin embargo, los de Txus Vidorreta, empujados por su público, consiguieron su máxima ventaja del encuentro de siete arriba (35-28) con dos triples consecutivos, uno convertido por Scrubb y otro por Giedraitis, a los 13 minutos, lo que provocó que el técnico visitante, Bruno Savignani, pidiera el primer tiempo muerto.

Sin embargo, esto no valió de mucho porque los locales lograron ampliar su ventaja a diez (42-32) a los 16 minutos tras dos canastas de Guerra y Scrubb, que la mantuvieron a dos minutos para llegarse al descanso con el 48-38 en el minuto 17, gracias a una nueva canasta de Guerra. Sin embargo, un último arreón de los burgaleses hizo que la desventaja solo fuera de cuatro (52-48) después de los dos tiros libres convertidos a pocos segundos del final por Neto.

El arranque del tercer cuarto se movió con cortas rentas del equipo tinerfeño entre los 3 y 6 puntos, aunque un triple del local Doornekamp hizo saltar las alarmas al San Pablo Burgos, que vio cómo su rival se escapaba con una renta a su favor de ocho (62-54) en el meridiano del penúltimo periodo.

Sin embargo, un parcial favorable para los visitantes de 0-5 recortó diferencias al 62-59 a los 26 minutos, tras una canasta de Neto y un triple de Jackson, que le volvió a meter de lleno en el encuentro. Una nueva canasta de Jackson, el mejor de los suyos en este choque, mantuvo a los burgaleses a tres puntos de distancia (68-65) en el minuto 28. Pero las cosas se le pusieron feas de nuevo al equipo castellano, que vio cómo el Laguna Tenerife se cobró una ventaja de ocho a su favor tras un último mate espectacular de Shermadini a pocos segundos del final del tercer cuarto, que terminó con 76-68.

El último cuarto iba a ser una dura batalla en la lucha por la victoria con un equipo burgalés que no dijo su última palabra. Un triple de Juan Rubio les situó a solo cinco puntos de desventaja (78-73) a los 32 minutos. Y otros dos lanzamientos certeros desde la línea de 6,75 de Jackson y de Gonzalo Corbalán situaron al San Pablo Burgos a cuatro de diferencia (83-79) en el 34. Una nueva anotación de 2 puntos de Jackson le colocó a una canasta de igualar la contienda (85-83) en el meridiano del último cuarto.

Pero un nuevo parcial favorable para los tinerfeños de 9-2 les dio una ventaja casi insalvable de nueve arriba (94-85), pero un último triple y una nueva canasta de Corbalán metieron al equipo burgalés dentro del partido con 99-97 a dos segundos del final, pero dos tiros libres de Fitipaldo sobre la bocina le dieron el triunfo al Laguna Tenerife (101-97).