Remontada y liderato para Aparejadores

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Burgos Caja Rural se llevó una meritoria victoria a domicilio en el campo de Altamira ante el Ampo Ordizia por 20-36, en un partido donde los burgaleses llegaron al descanso con una desventaja de 13-3, pero una gran reacción en la segunda mitad le valió para anotar cinco ensayos y darle la vuelta al partido para llevarse el triunfo y colocarse como líder de la División de Honor con 21 puntos, pero con un partido más porque esta jornada descansó el VRAC Quesos Entrepinares, que baja al segundo puesto con 19.

El partido no arrancó bien para los burgaleses porque a los tres minutos de partido vio cómo el colegiado le sacó la cartulina amarilla a Tomás Domínguez por juego sucio y se quedaron con un jugador menos durante 10 minutos. Los guipuzcoanos le supieron sacar provecho a esta superioridad numérica para colocarse por delante con 7-0 a los 6 minutos de juego, gracias el ensayo convertido por Araña y la posterior transformación de Huber.

Los burgaleses tuvieron dificultades para superar la defensa local, aunque dos minutos después acortaron distancias, gracias a un puntapié de castigo convertido por Santiago Mansilla. El Ordizia supo sacar partido todavía de su superioridad numérica porque todavía Domínguez no pudo volver al campo y convirtieron un puntapié de castigo por medio de Huber que puso el 10-3 a los 9 minutos. Ya con los dos equipos en igualdad de condiciones, el partido estuvo más parejo y con los burgaleses intentando torpedear a la defensa rival, pero los guipuzcoanos se defendieron muy bien y, además, volvieron a anotar otro puntapié de castigo anotado por Huber, justo antes de llegarse al descanso, que terminó con 13-3.

Sin embargo, tras la reanudación, el conjunto gualdinegro, aunque en este partido se vistió de blanco, salió a morder en el inicio de la segunda mitad, en la que comenzó la remontada con el primer ensayo anotado por el sudafricano Snyman y con la posterior conversión de Guillermo Mateu en el minuto 43, colocando el 13-10. Los de José Basso siguieron empujando con su poderosa delantera e hizo retroceder metros a su oponente, logrando su segundo ensayo por medio de Lander Gómez, con la consiguiente transformación de Guille Mateu, que le dio la vuelta al partido y que les puso por primera vez con ventaja con el 13-17 a los 53 minutos de juego.

El Recoletas Burgos le estaba ganando claramente la partida en esta segunda parte al Ordizia y jugó mucho en la línea de 22 de su rival. El empuje continuo de los visitantes dio sus frutos y puso tierra de por medio en el marcador con el tercer ensayo anotado esta vez por Casteglioni. La transformación de Mateu les puso con una cómoda renta de 13-24 en el minuto 58.

El encuentro pareció casi decidido en favor del Aparejadores, pero el equipo guipuzcoano reaccionó y le dio emoción al tramo final del encuentro con un ensayo anotado por Ehgartner y una transformación de Huber, que pusieron un ajustado marcador de 20-24, con cuatro minutos todavía por jugar.

Sin embargo, el Recoletas Burgos quiso poner las cosas en su sitio y consiguió prácticamente sentenciar el choque con el ensayo convertido por Lander Gómez, el segundo en su cuenta particular, la transformación de Guillermo Mateu, que pusieron el 20-31.

Los locales quedaron muy tocados, lo que permitió a los burgaleses poner la guinda al pastel con un nuevo ensayo con el tiempo cumplido de Rocaríes. Mateu no pudo lograr la conversión de ensayo, por lo que el marcador final quedó en 21-36, un triunfo que les deja como líder en solitario en la División de Honor.

Lander, vuelta a casa

Lander Gómez regresó este fin de semana a Altamira, aunque por primera vez lo hizo con la camiseta del Recoletas Burgos Caja Rural. El jugador vasco, incorporado este verano a la línea de tres cuartos del conjunto burgalés, fue protagonista en la victoria por 20‑36 frente al Ampo Ordizia, su antiguo equipo.

El encuentro no fue sencillo para los de Burgos, que llegaron al descanso con un 13‑3 en contra. Sin embargo, una reacción firme en la segunda mitad, con cinco ensayos, les permitió remontar y sumar el triunfo con bonus ofensivo. Con este resultado, el Recoletas se sitúa líder de la División de Honor con 21 puntos, aunque con un partido más que el VRAC Quesos Entrepinares, que descansó esta jornada y baja al segundo puesto con 19.

«Hemos podido sacar los puntos que necesitábamos para irnos al descanso primeros de tabla, algo muy necesario para el grupo, consolidar el juego que estamos manteniendo», valoró Lander al término del encuentro. «Nos ha costado carburar al principio del partido. Ordizia ha salido con un muy buen planteamiento en defensa y no hemos podido meter puntos en la primera parte», admitió el tres cuartos vasco, que explicó que el equipo gualdinegro siguió «apretando el acelerador» y en la segunda mitad del encuentro encontró la «suerte» que había estado buscando. «Hemos conseguido convertir nuestro juego en puntos y nos llevamos los puntos a casa», añadió.

El triunfo en casa del Ordizia premia la solidez del bloque del Aparejadores en este inicio de temporada y le coloca al frente de la clasificación de liga antes del parón en el que entra la competición hasta el próximo año. El Recoletas Burgos Caja Rural volverá a pisar el césped para disputar un partido liguero el 11 de enero de 2026, cuando recibirá al Barça Rugby en el campo Bienvenido Nieto del complejo de San Amaro para defender su primacía en la máxima categoría del rugby español.