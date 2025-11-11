Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Burpellet BH se sigue reforzando de cara a la temporada 2026 y lo hace con una cuarta incorporación de mucha entidad. El veterano Jesús Herrada (Mota del Cuervo, 1990) se une al equipo morado para aportar la experiencia que ha acumulado durante los últimos 15 años en los equipos Movistar Team y Cofidis.

Un escalador con buena punta de velocidad, capaz de tomar el rol de líder en las vueltas por etapas y las carreras de un día, habiendo logrado un total de 21 victorias como profesional. El conquense se proclamó campeón de España en 2013 y 2017 y ha ganado hasta tres etapas en La Vuelta (2019, 2022 y 2023), una en el Critérium del Dauphiné o la general del Tour de Luxemburgo. Ahora firma por una temporada con el equipo burgalés.

Jesús Herrada dio el salto al pelotón profesional en 2011, de la mano del Movistar Team, tras haberse proclamado dos veces campeón de España de contrarreloj en la categoría junior y una en la categoría sub-23. No tardó en brillar también en la élite, logrando su primer triunfo profesional en la Vuelta a Asturias de 2012 y un año después se proclamó campeón de España en Bembibre con tan solo 22 años.

Su buena punta de velocidad, su capacidad escaladora y su carácter ofensivo para pelear desde las escapadas le permitieron sumar nuevos triunfos en el Tour de Poitou-Charentes, La Route du Sud, el Tour du Limousin o el prestigioso Critérium del Dauphiné, prueba de la máxima categoría de la UCI.

Pronto debutó en las tres grandes vueltas, acariciando el triunfo en todas ellas. A lo largo de su carrera ha disputado ocho ediciones del Tour de Francia, siete de La Vuelta y una del Giro de Italia. En 2017 reeditó su título de campeón de España en Soria, la que era sexta de las diez medallas que lograría a lo largo de su carrera en el certamen nacional.

Además, estuvo a punto de ganar el Gran Premio de Montréal en Canadá, donde acabó segundo al sprint. En 2018 cambió de aires, fichando por el Cofidis francés y mantuvo una línea ascendente: sumó numerosos top-10 en generales de vueltas por etapas y carreras de un día, finalizó cuarto en el Campeonato de Europa de Glasgow con la selección española e incluso llegó a vestir el maillot de líder de La Vuelta durante dos días.

Jesús Herrada, junto a su futuro compañero Carlos García Pierna en la pasada edición de La Vuelta.Rafa Gomez / SprintCyclingAgency

La temporada 2019 fue una de sus mejores, sumando más de 1000 puntos UCI. Ganó el Trofeo Ses Salines de la Challenge de Mallorca, acabó tercero en el Tour de Omán, fue segundo en el Gran Premio de Plumelec, ganó dos etapas y la general final del Tour de Luxemburgo, inscribió su nombre en el Mont Ventoux Dénivelé Challenge como ganador de la primera edición y conquistó su primer triunfo de etapa en La Vuelta, venciendo desde la fuga en la subida a Ares del Maestrat.

En los años siguientes continuó siendo un referente en las grandes vueltas y sumó numerosos podios en las principales carreras de Francia y España. Volvió a ganar en la Challenge de Mallorca, más concretamente en el Trofeo Serra de Tramuntana de 2021, acabó segundo y tercero en dos ediciones consecutivas de La Ruta de Occitania y alzó nuevamente los brazos en la Classic Grand Besançon Doubs de 2022. Ese año llegó su segunda victoria de etapa en La Vuelta, nuevamente desde la fuga, en la localidad leonesa de Cistierna. El triplete lo completaría en 2023 resolviendo una escapada numerosa en la jornada entre Lerma y la Laguna Negra de Vinuesa.

Esa temporada llegaron sus últimos triunfos hasta el momento, logrados en el Tour de Doubs y el Tour de Omán, además de acabar segundo en O Gran Camiño. En las dos últimas campañas ha demostrado que mantiene el hambre de victoria. En 2025 fue segundo en la Clásica Castilla y León, cuarto en la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes y quinto en La Ruta de Occitania.

En 2026 continuará su dilatada trayectoria en el Burgos Burpellet BH, donde aspira a ser tanto un líder en la carretera, como un mentor fuera de ella, guiando a los más jóvenes del equipo. Además, Jesús seguirá los pasos de su hermano mayor José Herrada, que corrió en la estructura burgalesa allá por 2006 y 2007, cuando el equipo daba sus primeros pasos en el pelotón UCI.

Jesús Herrada señalaba que “estoy muy contento de haber firmado con el Burgos Burpellet BH para la temporada 2026. Tenía ganas de estar en un conjunto español y creo que esta era la mejor opción. El equipo tiene muy buen calendario y muchas carreras que se pueden adaptar a mi perfil. Tengo muchas ganas de empezar la próxima temporada y de conocer a los nuevos compañeros, tanto ciclistas como staff. Intentaré volver a luchar por alguna victoria".

Añadía que "para mí y para el equipo sería algo muy importante. Además del deseo y el objetivo de que estemos nuevamente en La Vuelta y que pueda conseguir una cuarta victoria de etapa. Después de ocho años en Francia con el Cofidis, sentí que necesitaba un cambio para renovar esa ilusión y el momento ha llegado ahora". Asimismo, aseguraba que "estos dos últimos años han sido un poco más difíciles, sobre todo el 2024 por las caídas. Pero en 2025 me he vuelto a encontrar bastante bien y todavía me veo muy competitivo y puedo estar delante en muchas carreras. Encantado de seguir un año más con el Burgos Burpellet BH. Será también especial porque fue el primer equipo profesional en el que corrió mi hermano José”.

Damien Garcia, director deportivo, aseguraba que “Jesús Herrada es un ciclista que no necesita presentación. Tiene un gran palmarés e historia en el ciclismo. Está todavía con muchas ganas e ilusión de competir. Seguro que será un buen capitán de ruta y un líder para el equipo. Estamos ilusionados de trabajar con él y deseando planificar bien la próxima temporada. Estamos seguros de que se adaptará bien al grupo y que hará una gran temporada 2026”.