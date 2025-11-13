Jorge Berzosa deja de forma prematura el UBU San Pablo Burgos 2031

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Adiós prematuro de Jorge Berzosa al banquillo del UBU San Pablo Burgos 2031. Después de nueve jornadas disputadas, el entrenador burgalés dejará de ser entrenador del conjunto rojinegro, una decisión que ha anunciado el club a través de un escueto comunicado en el que no se han explicado las razones de este precipitado adiós, cuando el equipo ocupa la cuarta posición en la tabla, a tres puntos del líder, Alicante.

El comunicado del club señala que Jorge Berzosa deja de ser el entrenador del conjunto burgalés después de acordar "poner fin a la etapa del técnico burgalés al frente del primer equipo". Será el que hasta ahora era su segundo entrenador, Samuel Trives, quien se haga cargo de los entrenamientos y la dirección del equipo en esta nueva situación, añade el comunicado.

El club quiere "reconocer, agradecer y poner en valor el compromiso y esfuerzo personal que Jorge Berzosa ha demostrado desde su llegada al banquillo cidiano".