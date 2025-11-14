El Grupo Ureta Tizona Burgos busca pasar página con una victoria

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona afronta este sábado una exigente salida a Torrelavega para medirse al Grupo Alega Cantabria. El encuentro se disputará en el Pabellón Vicente Trueba a partir de las 19:00 horas y servirá como una nueva prueba para medir la evolución del conjunto azulón en este tramo del campeonato tras un arranque algo irregular en el que los burgaleses han conseguido sumar dos victorias en las primeras siete jornadas ligueras.

Será la segunda salida consecutiva tras la de la semana pasada en Santiago de Compostela y la penúltima antes de visitar A Coruña el miércoles 19 para disputar los octavos de final de la Copa España.

La victoria sería crucial para pasar página después de la derrota ante Obradoiro y no será fácil ya que el rival viene de dos victorias consecutivas en casa y de tener una semana de descanso la pasada jornada. En la previa del encuentro, Jordi Juste ha destacado la importancia del choque de mañana y de cómo este puede afectar al devenir de los dos siguientes: “Sólo pensamos en Cantabria, el partido de mañana es muy importante. Como salgamos de Torrelavega va a dictaminar cómo planteemos el resto de la semana”.

La temporada de Grupo Alega Cantabria comenzó con una contundente derrota en casa ante Zamora por 72 a 96. Posteriormente afrontaron una complicada salida al Fontes do Sar donde consiguieron dar la campanada y vencer al conjunto gallego por 5 puntos. De nuevo en el Vicente Trueba tuvieron la derrota más abultada hasta la fecha, cuando sucumbieron por 49 puntos ante Super Agropal Palencia y por 15 en su visita al Fernando Martín de Fuenlabrada.

Las dos jornadas previas a su descanso fueron en su feudo y consiguieron poner el balance total de la temporada en 3 victorias y 3 derrotas, con dos triunfos muy trabajados ante Ourense y Melilla. La confianza de los de Lolo Encinas es máxima y ante su público se están convirtiendo en un rival muy difícil que pelea cada partido hasta el último segundo y que no va a vender barata la derrota, por lo que será un duro enfrentamiento de máxima intensidad durante los 40 minutos. “El ambiente aprieta mucho allí, la gente tiene un papel fundamental. Si algo se tuerce hay que ser valientes y no perder la cara al partido”, destaca Jordi Juste.