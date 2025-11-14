Galván: "Tenemos que buscar un partido agitado, que pasen cosas"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El nuevo entrenador del Mirandés, Jesús Galván, se estrenará nada más y nada menos que en un derbi, el de este domingo, a las 18.30 horas, en Mendizorroza. El técnico señala que se trata de un tipo de partidos "señalados en el calendario, que uno cuando sale siempre los marca en rojo porque sabe que son especiales para el club, especiales para la ciudad". Partidos en los que "hay que manejar esos nervios, esa tensión extra que demanda el partido".

Sobre qué Mirandés se va a ver sobre el campo, el entrenador rojillo destacó que "vamos a intentar tener una línea continuista de lo que trabajó Anchón, porque yo creo que se hicieron muchas cosas bien, simplemente darle a lo mejor un toque en la presión, en cómo me gusta apretar hacia adelante". Poco a poco irá introduciendo conceptos del tipo de juego al que aspira.

En este tiempo que lleva al frente de la plantilla, "la sensación es buenísima, la verdad que como se entrena, se compite, la verdad que nos estamos acercando mucho al objetivo". Avisa que delante está el Burgos CF, un equipo que "tiene muchísimas cosas también". Además, el equipo llega a este choque después de ganar al Sporting, lo que ha dado un plus de alegría y cierta calma.

Sobre las principales fortalezas del rival, el entrenador del Mirandés destaca "su oficio de la categoría, nos llama la atención, es un equipo que domina bien la categoría, tiene jugadores que llevan mucho tiempo en la categoría y saben a qué se juega y cómo se tiene que jugar". Asegura que "tenemos que buscar mejor un partido agitado, que pasen cosas para que ellos se pongan nerviosos, o intentemos poner nerviosos, que les cuesta, y es un equipo muy peligroso con marcador en contra". Un equipo que cuando se suelta "aparecen Morante, Córdoba, Curro, sobre todo por su talento, Fer Niño con su capacidad voladora, la llegada de Atienza".

Aseguró que no poder jugar en Anduva es una circunstancia motivada por las obras "tienen su tiempo de ejecución y de finalización, hay que esperar, a todos nos hubiera gustado que se hubiera jugado aquí, por lo bonito que es, por el ambiente que genera Anduva, pero vamos a estar en Mendizorroza igual que estuvimos el viernes, como si estuviéramos aquí".