El Grupo Ureta Tizona Burgos se da un respiro

Grupo Ureta Tizona Burgos consiguió una gran victoria en Torrelavega, en un encuentro en el que fue de menos a más, para colocarse por delante en el minuto 14 e ir creciendo a partir de ahí. Llegaron a ir ganando de 21 puntos los burgaleses, que sin embargo dieron vida a a su rival y acabaron teniendo que sufrir en el inicio del último cuarto para no permitir que culminase la remontada local.

Necesitaba Grupo Ureta Tizona Burgos reencontrarse con el triunfo en Torrelavega y sabía que para ello debía estar al 2´´desde el pitido inicial. Aún así, tardó un par de minutos en entrar en juego el equipo burgalés, que de inicio encajaba un parcial de 4-0 que encendía todas las alarmas. Dos tiros libres de Parrado ponían fin a la sequía inicial de los suyos y Terins, de 3, colocaba el 4-5 en el electrónico.

Pero duraba poco la alegría y una pérdida de balón de los de Jordi Juste permitía a Grupo Alega Cantabria volver a irse, esta vez hasta los cinco puntos de renta (12-7, minuto 3). Terins mantenía vivos a los suyos con dos canastas consecutivas, pero no era suficiente para neutralizar la renta de un rival que estaba mucho más entonado. Y es que grupo Alega Cantabria mostraba mucho más equilibrio entre defensa y ataque, cometía menos errores y encontraba más recursos ofensivos, lo que le llevaba a colocar una máxima de nueve puntos a 4´23 para el final del primer cuarto (20-11).

No lo dudaba Jordi Juste, que pedía un tiempo muerto en busca de soluciones. Lo intentaban desde la defensa los burgaleses, que conseguían frenar el ataque rival y construir desde atrás para colocarse a ´solo´ cuatro puntos (20-16). Sin embargo, poco a poco los locales encontraban una nueva vía hasta el aro contrario y gracias al tiro exterior volvían a abrir brecha (25-18).

Tiraba de oficio Grupo Ureta Tizona Burgos para volver a reducir diferencias desde la línea de tiros libres para poner el 25-21 al final del cuarto.

Ya en el segundo cuarto, la lucha parecía personalizarse entre Lutete y Terins. Los puntos de uno y otro movían el marcador en un corre calles inicial que permitió a los burgaleses colocarse a solo un punto (28-27). Pisó el freno Grupo Alega Cantabria, que conseguía secar el ataque de su rival, aunque también los burgaleses apretaban en defensa y durante dos minutos y medio el marcador no volvió a moverse. Finalmente lo hacía Jassel Pérez para poner el 30-27, aunque Grupo Ureta Tizona Burgos no aflojaba y finalmente conseguía colocarse por delante en el marcador (30-31, minuto 14). Paraba el partido el técnico local, aunque no le funcionó. Grupo Ureta Tizona Burgos movía bien ahora el balón y defendía con contundencia para poner el 30-36, una renta que conseguía elevar hasta los 7 puntos al descanso (37-44).

Apretaba los dientes Grupo Alega Cantabria en el inicio de la segunda mitad, con Kande muy enchufado y haciendo daño a la defensa de un grupo Ureta Tizona Burgos que, pese a todo, aguantaba a base de defensa y conseguía poco a poco frenar a kande para irse hasta los diez puntos de renta con un triple de Gerard Jofresa marca de la casa (47-57).

Restaba poco más de medio cuarto y pedía tiempo muerto el técnico local, que prácticamente cambiaba a todo el equipo en pista. Pero la respuesta de Grupo Ureta Tizona Burgos fue un triple de Seoane y un tiro libre de Jofresa que elevaban su renta hasta los 14 puntos a falta de 3´45 (47-61).

Se desesperaban los cántabros, que no conseguían finalizar bien sus ataques y empezaban a perder balones, y los de Jordi Juste no se relajaban, castigando cada error de su rival y ampliando poco a poco su renta que alcanzó los 21 puntos en el minuto 27 (47-68). Volvía a mover fichas el entrenador de Grupo Alega Cantabria, que conseguía, de entrada, frenar la escapada de los burgaleses, para ir poco a poco recortando distancias con un parcial de 12-3 que les colocaba a ´solo´ 12 puntos de su rival a falta del último cuarto (59-71).

No reaccionaba ahora el conjunto burgalés, que en el inicio del último cuarto sucumbía ante la presión del rival y encajaba un parcial de 8-0 que reducía su ventaja a solo 4 puntos en apenas dos minutos y medio (67-71). Jackson y Huelves daban aire a los suyos, que conseguían controlar las pérdidas de balón y volver a irse de 10 a falta de cuatro minutos para el final (72-82).

La defensa de los de Juste volvía a funcionar y un triple de Gerard Jofresa ponía el 72-85 y obligaba al técnico local a parar el partido a 3´35 para el final. Una renta que los burgaleses supieron administrar ya hasta el final pese a los esfuerzos del conjunto cántabro.

GRUPO ALEGA CANTABRIA - GRUPO URETA TIZONA BURGOS, 84-91

Grupo Alega Cantabria: Samuel Rodríguez (16), Pablo Hernández (12), Jassel Pérez (18), Johnson (10), Kande (7). También jugaron: Powell (3), Taboada, Martínez (5), Yu, Lutete (13).

Grupo Ureta Tizona Burgos: Jackson (11), Terins (18), Parrado (12), Ramón Vilà (8), Seoane (9). También jugaron: Huelves (10), Zidek (7), Brown, Totte Alonso (4), Jofresa (11), Ayoze Alonso (1).

PARCIALES

Primer Cuarto: 25-21

Segundo Cuarto: 12-23 (37-44)

Tercer Cuarto: 22-27 (59-71)

Cuarto Cuarto: 22-18

ÁRBITROS: Rodrigo Palanca Page (Colegio madrileño), Jaime Gómez Luque (Colegio madrileño) y Alberto Lázaro Rodríguez (Colegio catalán).

SIN ELIMINADOS.

PABELLÓN: Vicente Trueba.