El cansancio pasa factura al Recoletas Salud San Pablo

San Pablo Burgos acabó perdiendo el partido en los últimos minutos, en los que el desgaste y el cansancio pasaron factura al equipo de Bruno Savignani, que fue casi siempre por delante en el electrónico. MoraBanc Andorra, que jugó a rachas, no le perdió nunca la cara al choque y puso toda la carne en el asador en la recta final para colocarse por delante y asestar un nuevo golpe a los burgaleses.

Se le atragantó la defensa de MoraBanc Andorra a los burgaleses en el inicio del partido. Tenía muchos problemas San Pablo Burgos para aguantar el balón y encarar el aro contrario y mientras, Artem Pustovyi se convertía en una pesadilla para los locales. estaba en todas partes el jugador visitante, anotando, poniendo tapones y corriendo para poner el 1-4 en el electrónico. Pero apareció Gudmundsson para firmar un triple que puso el 4-4 y dio la confianza suficiente a los suyos para calmar los ánimos. Seguía teniendo problemas el equipo de Bruno Savignani para penetrar en la zona andorrana, pero ahora los triples entraban y Dani Díez ponía el 7-4 en el minuto 3.

Apretaban los locales en defensa y crecían desde atrás para ir abriendo brecha y llegar al ecuador del primer cuarto con cinco puntos de ventaja (11-6).

No se relajaban los de Savignani, que tras otro rebote defensivo colocaban el 15-8. Movía el banquillo el técnico visitante, pero las pérdidas de balón castigaban a los suyos ante un San Pablo Burgos más acertado que conseguía llegar al final de el primer cuarto todavía con 8 puntos de ventaja (25-17).

Ya en el segundo cuarto, sin embargo, MoraBanc Andorra conseguía calmar los nervios y controlar las pérdidas de balón para ir poco a poco recortando diferencias gracias, sobre todo, al acierto de Evans, que en menos de un minuto y medio ponía a los suyos a solo tres puntos (27-24). Paraba el partido el técnico de los burgaleses, pero no podía evitar que Evans, con dos tiros libres, acortase aún más las distancias (27-26). Jackson y Nzosa, con un rebote y una canasta, conseguían dar aire de nuevo a los locales (31-26), pero Pustovyi y los tiros libres mantenían vivos a los andorranos, que meadiado el cuarto conseguía igualar el marcador (33-33). A partir de ahí, la igualdad fue máxima. Una y otra vez San Pablo Burgos se adelantaba en el marcador, pero en otras tantas ocasiones igualaban los visitantes, que no daban tregua.

Las faltas personales seguían castigando mucho a los burgaleses ante un MoraBanc Andorra que no perdonaba desde la línea de tiros libres e impedía así que los locales volviesen a tomar distancia (44-42).

Tras el descanso, la igualdad fue la tónica dominante en la cancha. San Pablo Burgos se adelantaba una y otra vez en el marcador, pero MoraBanc Andorra le pisaba los talones. Pero la defensa burgalesa acababa dando frutos y generando errores en el ataque de su rival. Mientras, Gudmundsson, muy acertado en el tiro exterior, daba aire a los suyos y ponía el 57-53 en el minuto 24 y Dani Díez, con otro lanzamiento de tres, lanzaba a los locales hasta los 7 puntos de diferencia (70-63). Pero no conseguían los burgaleses mantener la intensidad durante demasiado rato y daban vida de nuevo a su rival (63-61, minuto 26). Las defensas se imponían a los ataques en la recta final del cuarto y aunque los locales abrían pequeñas rentas una y otra vez, los visitantes no daban tregua y al final Justin Mckoy conseguía igualar el electrónico a falta de veinte segundos para el final del cuarto (68-68). No se precipitaban los locales, que conseguían forzar la falta para que Raúl Neto les pusiese de nuevo por delante para afrontar el cuarto decisivo (70-68).

Ya en el último cuarto, sin embargo, la presión defensiva de los visitantes acabó surtiendo efecto y Shannon Evans ponía a los suyos por delante en el marcador (70-71). Le costaba a los burgaleses finalizar sus ataques, pero Fischer daba aire a los suyos y un triple de Dani Díez volvía a poner tierra de por medio (79-73). San Pablo Burgos había vuelto a hacerse con el control del partido y secaba el ataque de los visitantes. Fischer ampliaba la renta de los suyos hasta los 8 puntos (81-73), pero una vez más, MoraBanc Andorra resurgía de sus cenizas de la mano de Evans y apretaba el marcador (81-78 a 3´45). Aguantaban los burgaleses que, sin embargo, se iban cargando de faltas y veían cómo el rival empataba el partido desde la línea de tiros libres (84-84, minuto 37). Los nervios y la precipitación se adueñaban del juego de Burgos y los andorranos abrían una brecha de cinco puntos que obligaba a Bruno Savignani a pedir tiempo muerto a dos minutos para la conclusión (84-89). Pero las canastas locales no entraban y solo Fischer desde el tiro libre conseguía mover el marcador de un San Pablo Burgos que al final no consiguió remontar.

SAN PABLO BURGOS - MORABANC ANDORRA, 86-93

San Pablo Burgos: Díez (21), Neto (5), Meindl (10), Fischer (14), Jackson (9). También jugaron: Samuels (2), Nzosa (2), Gudmundsson (11), Rubio (3), Corbalán (2), De Sousa (7)

MoraBanc Andorra: Evans (27), Luz (7), Okoye (5), Kuric (13), Pustovyi (17). También jugaron: Udeze (6), Best, Ortega (2), McKoy (11), Guerrero (3), Pons (2).

PARCIALES

Primer Cuarto: 25-17

Segundo Cuarto: 19-25 (44-42)

Tercer Cuarto: 26-26 (70-68)

Cuarto Cuarto: 16-25

ÁRBITROS: Francisco Araña (Colegio canario), Jorge Martínez (Colegio castellano leonés) y Yasmina Alcaraz (Colegio catalán).

ELIMINADO: De Sousa.

PABELLÓN: Coliseum Burgos.