El cansancio pasa factura al Recoletas Salud San Pablo
El conjunto de Savignani cede ante Andorra en la parte final del partido tras dominar en el marcado
San Pablo Burgos acabó perdiendo el partido en los últimos minutos, en los que el desgaste y el cansancio pasaron factura al equipo de Bruno Savignani, que fue casi siempre por delante en el electrónico. MoraBanc Andorra, que jugó a rachas, no le perdió nunca la cara al choque y puso toda la carne en el asador en la recta final para colocarse por delante y asestar un nuevo golpe a los burgaleses.
Se le atragantó la defensa de MoraBanc Andorra a los burgaleses en el inicio del partido. Tenía muchos problemas San Pablo Burgos para aguantar el balón y encarar el aro contrario y mientras, Artem Pustovyi se convertía en una pesadilla para los locales. estaba en todas partes el jugador visitante, anotando, poniendo tapones y corriendo para poner el 1-4 en el electrónico. Pero apareció Gudmundsson para firmar un triple que puso el 4-4 y dio la confianza suficiente a los suyos para calmar los ánimos. Seguía teniendo problemas el equipo de Bruno Savignani para penetrar en la zona andorrana, pero ahora los triples entraban y Dani Díez ponía el 7-4 en el minuto 3.
Apretaban los locales en defensa y crecían desde atrás para ir abriendo brecha y llegar al ecuador del primer cuarto con cinco puntos de ventaja (11-6).
No se relajaban los de Savignani, que tras otro rebote defensivo colocaban el 15-8. Movía el banquillo el técnico visitante, pero las pérdidas de balón castigaban a los suyos ante un San Pablo Burgos más acertado que conseguía llegar al final de el primer cuarto todavía con 8 puntos de ventaja (25-17).
Ya en el segundo cuarto, sin embargo, MoraBanc Andorra conseguía calmar los nervios y controlar las pérdidas de balón para ir poco a poco recortando diferencias gracias, sobre todo, al acierto de Evans, que en menos de un minuto y medio ponía a los suyos a solo tres puntos (27-24). Paraba el partido el técnico de los burgaleses, pero no podía evitar que Evans, con dos tiros libres, acortase aún más las distancias (27-26). Jackson y Nzosa, con un rebote y una canasta, conseguían dar aire de nuevo a los locales (31-26), pero Pustovyi y los tiros libres mantenían vivos a los andorranos, que meadiado el cuarto conseguía igualar el marcador (33-33). A partir de ahí, la igualdad fue máxima. Una y otra vez San Pablo Burgos se adelantaba en el marcador, pero en otras tantas ocasiones igualaban los visitantes, que no daban tregua.
Las faltas personales seguían castigando mucho a los burgaleses ante un MoraBanc Andorra que no perdonaba desde la línea de tiros libres e impedía así que los locales volviesen a tomar distancia (44-42).
Tras el descanso, la igualdad fue la tónica dominante en la cancha. San Pablo Burgos se adelantaba una y otra vez en el marcador, pero MoraBanc Andorra le pisaba los talones. Pero la defensa burgalesa acababa dando frutos y generando errores en el ataque de su rival. Mientras, Gudmundsson, muy acertado en el tiro exterior, daba aire a los suyos y ponía el 57-53 en el minuto 24 y Dani Díez, con otro lanzamiento de tres, lanzaba a los locales hasta los 7 puntos de diferencia (70-63). Pero no conseguían los burgaleses mantener la intensidad durante demasiado rato y daban vida de nuevo a su rival (63-61, minuto 26). Las defensas se imponían a los ataques en la recta final del cuarto y aunque los locales abrían pequeñas rentas una y otra vez, los visitantes no daban tregua y al final Justin Mckoy conseguía igualar el electrónico a falta de veinte segundos para el final del cuarto (68-68). No se precipitaban los locales, que conseguían forzar la falta para que Raúl Neto les pusiese de nuevo por delante para afrontar el cuarto decisivo (70-68).
Ya en el último cuarto, sin embargo, la presión defensiva de los visitantes acabó surtiendo efecto y Shannon Evans ponía a los suyos por delante en el marcador (70-71). Le costaba a los burgaleses finalizar sus ataques, pero Fischer daba aire a los suyos y un triple de Dani Díez volvía a poner tierra de por medio (79-73). San Pablo Burgos había vuelto a hacerse con el control del partido y secaba el ataque de los visitantes. Fischer ampliaba la renta de los suyos hasta los 8 puntos (81-73), pero una vez más, MoraBanc Andorra resurgía de sus cenizas de la mano de Evans y apretaba el marcador (81-78 a 3´45). Aguantaban los burgaleses que, sin embargo, se iban cargando de faltas y veían cómo el rival empataba el partido desde la línea de tiros libres (84-84, minuto 37). Los nervios y la precipitación se adueñaban del juego de Burgos y los andorranos abrían una brecha de cinco puntos que obligaba a Bruno Savignani a pedir tiempo muerto a dos minutos para la conclusión (84-89). Pero las canastas locales no entraban y solo Fischer desde el tiro libre conseguía mover el marcador de un San Pablo Burgos que al final no consiguió remontar.
SAN PABLO BURGOS - MORABANC ANDORRA, 86-93
San Pablo Burgos: Díez (21), Neto (5), Meindl (10), Fischer (14), Jackson (9). También jugaron: Samuels (2), Nzosa (2), Gudmundsson (11), Rubio (3), Corbalán (2), De Sousa (7)
MoraBanc Andorra: Evans (27), Luz (7), Okoye (5), Kuric (13), Pustovyi (17). También jugaron: Udeze (6), Best, Ortega (2), McKoy (11), Guerrero (3), Pons (2).
PARCIALES
Primer Cuarto: 25-17
Segundo Cuarto: 19-25 (44-42)
Tercer Cuarto: 26-26 (70-68)
Cuarto Cuarto: 16-25
ÁRBITROS: Francisco Araña (Colegio canario), Jorge Martínez (Colegio castellano leonés) y Yasmina Alcaraz (Colegio catalán).
ELIMINADO: De Sousa.
PABELLÓN: Coliseum Burgos.