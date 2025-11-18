Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Atapuerca será una gran fiesta del atletismo nacional e internacional durante los días 22 y 23 de noviembre con una doble cita del máximo nivel, el Campeonato de España de Campo a Través y el XXI Cross de Atapuerca.

Una cita deportiva que reúne "elite, deporte y juventud", según explicó el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, en la que tomarán parte cerca de 6.500 atletas de todas las categorías durante el fin de semana. No solo es uno de los grandes eventos que organiza la institución provincial, con un presupuesto que ronda los 185.000 euros, es también una competición en la que estarán los mejores atletas nacionales e internacionales.

El Cross de Atapuerca es también un lugar de emociones, de las que transmite el vídeo promocional de la carrera protagonizado por Laia Cariñanos, joven atleta de Anzo, estrechamente vinculada a un carrera en la que empezó desde muy pequeña, admirando a las grandes corredores que participaban, y que ella misma acabó protagonizando. La campeona de España de 1.500 metros sub 18 recorre escenarios rurales cercanos a su Anzo natal y lanza un mensaje de "gracias por enseñarme a volar" y llegar a la elite dele atletismo.

La doble fiesta del atletismo comenzará el sábado 22 de noviembre con la celebración del Campeonato de España de Campo a Través. Una competición en la que se disputarán 11 pruebas femeninas y masculinas de las categorías Sub-10, Sub-12, Sub-14, Máster, Relevo Mixto y Chupetines. En el campeonato de España hay inscritos ya 3.000 participantes.

El domingo se disputará el XII Cross de Atapuerca, "la más importante del calendario provincial" y camino de volver a ser la más importante del calendario nacional. En esta competición habrá 11 pruebas femeninas y masculinas de las categorías Sub-16, Sub-18, Sub-20, Sub-23, Absoluta y un Relevo Mixto. Ya hay inscritos 3.450 atletas de 12 nacionalidades, entre ellas de Kenya, Etiopía, Argentina, Marruecos, Uganda, Portugal, Italia, Gran Bretaña, Burundi, Puerto Rico, Kazajistán y España.

Estarán los mejores de la especialidad. De hecho ya están confirmadas las participaciones de atletas como Abdessamad Oukhelfen, Ignacio Fontes, Alejandro Quijada, Aaron Las Heras y Abdurrahman Gediklioğlu.

Abdessamad Oukhelfen, atleta español especializado en fondo, ha sido tres veces quinto en Atapuerca (2019, 2021 y 2022). Finalista olímpico en los Juegos de París 2024 en los 10.000 metros, esta temporada ha firmado una campaña brillante: plata en el Campeonato de España de Cross Country 2025 y subcampeón nacional en 5.000 metros en pista al aire libre. Su regreso al circuito burgalés es uno de los grandes alicientes de esta edición.

Otro finalista olímpico que se unirá a la parrilla de salida es Ignacio Fontes, especialista en medio fondo. Fontes fue finalista en los Juegos de Tokio 2021 en la prueba de 1.500 metros y repitió presencia en la élite continental como finalista del Campeonato de Europa 2024 en esa misma distancia. Su presencia confirma la creciente conexión entre el medio fondo y el cross de alto nivel.

Alejandro Quijada, oro en los 3000 metros obstáculos del Campeonato de Europa Sub-23 de 2023, y actualmente segundo en el ranking nacional en dicha prueba en 2025, le sitúan como una de las grandes bazas del atletismo español en distancias largas.

El listado de élite nacional se completa con Aaron Las Heras, uno de los fondistas con mayor proyección del panorama actual. En 2025 ha logrado el triunfo en el Cross de la Constitución de Aranda de Duero y fue revelación en el pasado Cross de Itálica con una meritoria sexta posición. Suma a su palmarés el título de campeón de Europa sub-20 en 5.000 metros (Boras, 2019).

En clave internacional, se confirma la participación de Abdurrahman Gediklioğlu, atleta turco especializado en media y larga distancia, con experiencia en competiciones de alto nivel organizadas por World Athletics y European Athletics.

La carrera vuelve a contar con la colaboración de Ibercaja. Javier González, director provincial de Ibercaja en Burgos, destacó que es un evento que casa muy bien con los valores que defiende la entidad. En este sentido, agradeció la iniciativa y destacó el trabajo que realiza la Diputación, la alcaldesa de Atapuerca y diputada provincial, Raquel Contreras, y los voluntarios, "sin ellos sería imposible la organización".