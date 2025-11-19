El Grupo Ureta Tizona Burgos remonta y pasa de ronda en la Copa de España

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Regresó la Copa de España FEB con los octavos de final donde ambos equipos buscaron su clasificación para la siguientes ronda y tener opción de estar en al Final Four. Y será el Grupo Ureta Tizona Burgos el que estará presente en la próxima fase después de vencer al Leyma Coruña en su pista, que perdió su condición de invicto esta temporada. El checo Zidek fue determinante con sus 28 puntos. Los castellanos jugaron a rachas, pero un último cuarto muy bueno fue clave para su triunfo.

Jou puso el 2-0 en el primer ataque de los gallegos. El Leyma Coruña puso la directa para elevar su renta hasta los cinco puntos (7-2) en un duelo donde mandaban las defensas. Seoane recordó al cuadro local que tendría que esforzarse mucho para pasar a la siguiente eliminatoria (7-4). Con el 9-4, el técnico visitante, Jordi Juste, descontento con lo que estaba viendo, detuvo el partido para reordenar a su equipo. Restaban aún 3’17’’ para finalizar el primer cuarto. No le sirvió de mucho ya que el conjunto coruñés aumentó aún más su ventaja (16-6). Y es que los locales habían encontrado señales de debilidad en la defensa castellana.

Jofresa y Zidek dieron aire al Grupo Ureta Tizona Burgos en el arranque del segundo cuarto (16-12). Carles Marco, entrenador del Leyma Coruña, no dudó en solicitar su primer tiempo muerto para detener la reacción visitante. Cremo, con dos tiros libres, puso remedio a la hemorragia de puntos (18-12). Huelves y Vila, con un triple, situaron a los castellanos a un punto (18-17). Zidek se encargó de igualar el partido con un nuevo tiro lejano (20-20). Sin lugar a dudas, el Burgos estaba atravesando su mejor momento de un intenso enfrentamiento. Y más cuando el jugador checo, con un nuevo triple, firmó el 20-23. Parecía que había pasado lo peor para el conjunto burgalés. Con la mano caliente, Zidek siguió bombardeando el aro coruñés y a la fiesta se unió el catalán Vila (23-28). Díaz frenó el vendaval de juego visitante con un triple (26-28) y, posteriormente, igualó el marcador (28-28).

Pero nadie era capaz de frenar a Zidek que siguió siendo la referencia en el ataque del Tizona (28-30). Un parcial de 9-2 puso en alerta al técnico visitante (37-32) que solicitó un tiempo muerto. No cambió nada hasta el final de la primera parte, que se llegó con 40-36). En el segundo caurto, había mejorado el Tizona Burgos, pero no fue suficiente. Zidek, con 14 puntos, estaba siendo su máximo anotador.

Tras el paso por los vestuarios, se esperaba una mejor respuesta del Grupo Ureta Tizona Burgos. Pero no fue así. Un aprcial de 9-2 dio más ventaja al Leyma Coruña. No tardó en solicitar un tiempo muerto Jordi Juste ante las dificultades de anotar y de defender de su equipo. Un triple de Cremo hizo más daño aún a los burgaleses (52-38), que no encontraban la manera de volver al partido. La desconexión era total en el arranque de la segunda mitad. A partir de ahí, apareció el mejor Tizona Burgos para, con un parcial de 2-7, volver a luchar por su clasificación para la siguiente ronda. Con 54-45, llegó un nuevo tiempo local. Su técnico no quería que la defensa aflojara. A 3’44’’ la diferencia era de 11 puntos (60-49). El tercer cuarto finalizó con 67-58. El Grupo Ureta Tizona Burgos mantenía sus opciones de conseguir la gesta en los últimos diez minutos de un intenso enfrentamiento.

El Tizona Burgos tuvo un buen arranque de último cuarto para situarse a un punto (72-71) tras una canasta de Gil. Zidek siguió siendo un auténtico dolor de cabeza para la defensa coruñesa. Dos tiros libres pusieron por delante a los visitantes (72-73). No terminó ahí la racha burgalesa. La ventaja se amplió aún más hasta los nueve puntos (72-81). Carles Marco no le quedó más remedio que pedir un tiempo muerto. Y es que el parcial en los poco más de cinco minutos de juego fue de un espectacular 5-23, que aumentaron con dos tiros libres de Zidek (72-83). El Leyma Coruña estaba totalmente atascado y sin recursos. Los últimos tres minutos de partido fue un querer y no poder de un equipo santiagués que lo intentó, pero se encontró a un rival que no dio muchas concesiones y mantuvo su renta hasta la conclusión del enfrentamiento. Al final, 83-95.

LEYMA CORUÑA - GRUPO URETA TIZONA BURGOS, 83-95

Leyma Coruña: Cuevas (9), Jou (9), Radoncic (3), Diop (10) y Cremo (17). También jugaron Jorgensen (8), Braz (4), De Souza (10), Brnovic (2) y Díaz (11).

Grupo Ureta Tizona Burgos: Jackson (14), Terins (2), Vila (13), Zidek (28) y Alonso (0). También jugaron Parrado (8), Gil (3), Huelves (7), Brown-Ferguson (0), Seoane (8), Jofresa (12) y Alonso (0).

PARCIALES Primer Cuarto: 16-6 Segundo Cuarto: 24-30 Tercer Cuarto: 27-22 Cuarto Cuarto: 16-37

ÁRBITROS: Rial Barreiro, Lema Parga y Pellitero González. Eliminado el local Diop; y el visitante Jofresa.

PABELLÓN: Coliseum Coruña. Unos 5.600 espectadores.