Fundación Caja Rural impulsa las categorías femeninas del Club IFA

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Impulsar la base del fútbol femenino hasta subir a la 3º REF en dos años. Es el objetivo del Club Deportivo Burgos International Football Academy, IFA, para la división de mujeres y chicas futbolistas, que cuenta con dos categorías actualmente. Fundación Caja Rural aporta su grano de arena en este objetivo. "Es un club que tiene la idea de fomentar la práctica del fútbol, hacer crecer su academia y nuestro apoyo se centra en potenciar la cantera femenina de futbolistas en nuestra línea de fomentar el deporte, el esfuerzo y la responsabilidad", señaló el director-gerente de Fundación Caja Rural, Germán Martínez.

En el reto de "fomentar todo el deporte, en este caso, el fútbol y enraizar el sueño de chavales y chavalas de Burgos", de Fundación Caja Rural es un plan dirigido por el club IFA con cinco años de trayectoria. "Contamos con todas las categorías en categorías masculinas y estamos empezando con la división femenina con un proyecto a dos años con el que pensamos ir creciendo", señaló el directivo y responsable de la sección femenina del Club Burgos IFA, Esteban Palacios del Cerro.

En la sección de fútbol femenino el club cuenta con dos equipos. Uno en la categoría cadete y otro que está en segunda regional. "El objetivo a medio plazo, en función también de las jugadoras que haya porque hay más equipos en Burgos, poder alcanzar el ascenso esta temporada y en la próxima poder alcanzar la categoría de 3ª REF que creo que es donde el equipo debe estar", señaló Palacios del Cerro.

En la división masculina el equipo cuenta con categoría juvenil, regional, preferente, provincial y todas las categorías inferiores. Centrados en la formación de nuevos talentos, el equipo cuenta con cuatro años de trayectoria como Burgos Internacional Futbol Academy. Confían en que "con una afición cada vez más alta al fútbol femenino saldrán más jugadoras" aunque el reto "deportivamente es duro, no es fácil, pero creo que es realista". Estar en 3ª REF permitirá también nutrir las categorías inferiores al mismo nivel que en la división masculina.