El UBU San Pablo visita a un Trops Málaga que se hace fuerte en casa

El UBU San Pablo Burgos 2031 afronta este sábado (18:00h, Pabellón Colegio Los Olivos,) una prueba de alto voltaje en la pista del Trops Málaga, un equipo que, pese a su situación clasificatoria, crece cuando actúa como local, mientras que los cidianos llegan con seis victorias, un empate y la mejor diferencia de goles del campeonato. Suma 13 puntos, uno menos que el trío de líderes y, aunque el rival marcha 14º y un partido pendiente, la cita no admite relajación. El técnico Samuel Trives advirtió que el Málaga «es un equipo muy fuerte y con mucha calidad» que, en su opinión «se ha hecho para estar entre los cinco o seis primeros de Plata, para intentar luchar por el ascenso a Asobal».

Burgos viene de una sólida victoria frente al Confía Base Oviedo (26-17), que reforzó su identidad defensiva y ratificó su evolución ofensiva. Con 311 goles a favor y 274 en contra, el equipo ha construido una propuesta firme desde el compromiso atrás y la fiabilidad en portería. No será una excepción este sábado. “La visita a Málaga requerirá que el equipo esté muy concentrado en defensa, que siga mejorando y corrigiendo los errores que hemos tenido en los partidos anteriores”, avisó Trives.

Enfrente, un Málaga que se aferra a su feudo como refugio para salir de la zona baja. A pesar de la derrota en Pontevedra ante Cisne (30-25), el equipo andaluz ha mostrado solidez en casa, como en el contundente 29-19 sobre Alcobendas. Su referente ofensivo, Jacob Díaz Aja, promedia cerca de seis goles por partido y lidera un tridente en el que también destacan Javier García e Ignacio Moya. “Es un equipo muy complicado, con un rendimiento en casa muy alto. Tienen una defensa muy profunda, con jugadores que le dan mucha intensidad y muchos kilos en la línea de 6 metros”, analizó Trives.

La intensidad marcará el desarrollo del partido. Burgos buscará imponer un ritmo alto, con circulación rápida de balón y protagonismo para extremos y pivotes, mientras que los locales tratarán de forzar un duelo físico y de desgaste. “Va a requerir que leamos bien su defensa, que podamos tener un juego colectivo rico y rápido para que podamos superar a la defensa de Málaga”, añadió el técnico.

En el vestuario burgalés también se respira concentración y ambición. Joao Furtado lo resumió de forma directa: “Hemos visto ya que en Plata no hay partidos fáciles y Málaga, a pesar de su clasificación, es un equipo muy luchador”. El lateral portugués tiene claro el camino: “Estamos trabajando bien y creemos que saliendo a tope llegamos a Burgos con dos puntos más”.

El regreso de Pedro Martins a la que fue su casa en la campaña pasada añade un matiz personal al choque. Pero más allá de los reencuentros, lo que se juega este sábado es continuidad en la parte alta para unos y oxígeno para salir del descenso para otros.

