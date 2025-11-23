Contundente derrota de San Pablo Burgos ante la defensa asfixiante de Breogán Lugo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Recoletas Salud San Pablo Burgos sufrió una nueva y dura derrota en su visita a Lugo, donde Río Breogán fue muy superior a los visitantes desde el inicio. Lo intentó todo el cuadro de Bruno Savignani, pero lo cierto es que nunca tuvo recursos para frenar el ataque de un Breogán que en el minuto 14 ganaba ya de 14 puntos (38-24) y que de ahí al final apretó en defensa y no se relajó nunca en ataque para seguir machacando a su rival.

No empezaron bien las cosas para Recoletas Salud San Pablo Burgos. Una canasta bajo el aro de Brankovic y una triple de Russell colocaban a los locales con 5-2 en el marcador. Defendía bien Río Breogán en el pick and roll de los burgaleses, que además se mostraban nerviosos y cometían muchos fallos en el pase y los lanzamientos, dando vida a un rival en el que Russell seguía castigando (10-4, minuto 4).

Conseguían reaccionar los de Bruno Savignani, que apretaba en defensa mientras se encomendaba al acierto de Meindl en ataque para firmar un parcial de 2-9 y darle la vuelta al marcador (12-13). Duraba poco la alegría. La presión defensiva de los gallegos les facilitaba el contraataque y los locales volvían a escaparse (19-13, minuto 7). No conseguían los burgaleses frenar al rival que, con dos triples consecutivos, ampliaba su renta hasta una máxima de 8 puntos a falta de dos minutos para el final del primer cuarto (22-14).

No conseguía Recoletas Salud San Pablo Burgos frenar el juego exterior de los locales y un nuevo triple de Río Breogán ponía el 30-16 en el electrónico. Una diferencia que solo conseguía reducir de Sousa con dos tiros libres al final del cuarto (30-18).

Corbalán conduce el balón el el partido ante el Breogán Lugo.acb Photo / Carlos Castro

Metió una marcha más San Pablo Burgos en el inicio del segundo cuarto, y aprovechando la ausencia de hombres importantes en las filas locales, como Sakho y Brankovic, firmaba un parcial de 0-6 que le permitía respirar. El rebote ofensivo mantenía vivos a los burgaleses, pero Río Breogán replicaba con contundencia. Los locales recuperaban a su quinteto estelar en pista y con un nuevo triple elevaban su renta hasta los 14 puntos (38-24).

No conseguían los burgaleses frenar el juego ofensivo de su rival.Los gallegos no perdonaban y, además, mejoraban la defensa interior, cortando las vías de penetración del equipo de Savignani, que cada vez sufría más. Lo probaba todo el técnico de los visitantes, pero no conseguía frenar el vendaval ofensivo de los locales que con un nuevo triple de Rusell ponían el +17 en el luminoso a falta de dos minutos para el descanso (51-34). Los nervios empezaban a aflorar en el cuadro visitante y una antideportiva a Neto acababa de allanar el camino a un Breogán que conseguía romper el partido e irse al descanso con una máxima renta de 19 puntos (57-38).

No bajaba los brazos San Pablo Burgos, que tras el descanso trató de apretar en defensa para crecer desde atrás. Conseguían los de Savignani la mitad de su propósito, frenando el ataque de los locales, aunque no conseguían culminar con éxito sus ataques, por lo que apenas reducían diferencias (57-40).

Conseguía Río Breogán sacudirse la presión del rival y, con Bakary Dibba muy enchufado, Bakary Dibba cortaba el atisbo de reacción de los castellanos y elevaba su renta hasta los 24 puntos (64-40). Restaban más de 7 minutos para el final del tercer cuarto y el partido estaba ya completamente roto.

Jackson mueve el balón ante un jugador del equipo lucense.acb Photo Carlos Castro

No aflojaban los locales, con una defensa asfixiante y un ataque demoledor, desesperando por momentos a un San Pablo Burgos que no encontraba recursos pero que no estaba dispuesto a bajar los brazos y conseguía, a base de garra, recortar un poco las diferencias de la mano de Meindl y Jackson para entrar en el último cuarto 24 puntos abajo (77-53).

Debían seguir peleando los de Bruno Savignani, que intentó por todos los medios maquillar al menos el resultado. La eficacia en el rebote y el acierto de Jackson permitían seguir soñando a los burgaleses, que conseguían, al menos, impedir que la situación fuese a peor. Pero Rñio Breogán recuperaba la intensidad en su juego y tras un tiempo muerto de su entrenador, el equipo gallego volvía a hacerse con el control y cortaba el atisbo de reacción de su rival, que no le dio tregua ya.

Savignani asume la responsabilidad

Tras el encuentro, Bruno Savignani asumió en primera persona la responsabilidad por el rendimiento del equipo y quiso dirigirse directamente a la afición burgalesa "para pedir disculpas a nuestra gente, a nuestro aficionado que nos empuja siempre, sea en casa que fuera de casa, la gente que viaja, que pone todo para estar a nuestro lado, que pone todo para nos empujar, porque eso no puede pasar, lo que pasó es que hoy no sé ni cómo calificar”, expresó el técnico visiblemente afectado por el resultado.

Savignani reconoció que no fue capaz de encontrar explicación a la desconexión del equipo durante el partido, subrayando que “al final, claro, yo soy el líder del equipo, el responsable del equipo, y por eso, en primera persona, pido disculpas otra vez ", reiteró, admitiendo la complejidad de realizar "una valoración fría en un momento como ese, después de una derrota dura como la de hoy". Reconoció, no obstante, que el equipo careció del "mínimo de chispa, de reacción, ni nada”.

Al evaluar el desarrollo del juego, el entrenador brasileño insistió en la falta de concentración y en las pérdidas que facilitaron el despliegue del conjunto local como las claves de la derrota y apunto a que el equipo se precipitó "demasiado" y dejó "muchas pérdidas vivas" del balón que dieron la oportunidad al rival de "correr y anotar con mucha facilidad". Esa circunstancia, analizó, "va generando confianza al equipo que juega en casa, va generando energía y nosotros no tuvimos la mínima capacidad de tomar mejores decisiones y de frenar ese empujón o esa fuerza de ellos, en el momento que nosotros casi no llegamos a tirar o a mirar canasta, y es complicado jugar así”, explicó.

También tuvo palabras para analizar el rendimiento del rival, a quien definió como "un equipo muy equilibrado, que juega muy duro, muy sólido y se notó".