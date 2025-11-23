«Espectáculo defensivo» y victoria del UBU San Pablo en Málaga

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos 2031 se impuso con autoridad al TROPS Málaga Balonmano (26-32) en la undécima jornada de la División de Honor Plata, en un partido que si bien comenzó con turbulencias para los burgaleses a la postre terminó con una contundente demostración de juego colectivo que les abrió las puertas de la victoria. La actuación de Adrián Sánchez, que firmó diez goles, resultó decisiva en un duelo marcado por la reacción y el control creciente del conjunto cidiano sobre los locales.

Desde el inicio, el encuentro mostró signos de tensión entre ambos contendientes y, de hecho, la tarjeta roja directa al jugador del TROPS Málaga Pol Amores, en el minuto dos del partido, alteró la dinámica del choque desde el primer instante. Pese a contar con superioridad numérica, el UBU San Pablo Burgos tardó en tomar el pulso al juego y los locales aprovecharon mejor esos primeros compases para abrir una momentanea brecha en el marcador, hasta que un gol de Fabrizio Casanova (3-1) sirvió de punto de inflexión para los burgaleses.

La reacción tuvo nombre propio, el de Adrián Sánchez. Tres goles consecutivos del lateral rojillo, incluido el 4-4 que rompió el planteamiento defensivo malagueño, activaron por completo al equipo de Samuel Trives. Con el paso de los minutos, el conjunto cidiano dejó atrás el titubeo inicial y se metió de lleno en la lucha. Jaime González recortó distancias, Sánchez estableció el empate a ocho y Joao Furtado culminó la remontada con el 8-9 que puso en silencio al pabellón malagueño.

A partir de ese momento, el duelo se convirtió en un constante intercambio de golpes. Málaga respondió con veteranía, pero cada intento era contestado por el empuje visitante. Marcos García, Tomás Moreira, Jaime Fernández y Pedro Martins sostuvieron al UBU en un primer tiempo en el que el equilibrio fue la nota dominante. Al descanso, el TROPS se marchó con una mínima ventaja (15-14), pero la tendencia ya apuntaba hacia un cambio de guión favorable a los cidianos.

El inicio de la segunda parte confirmó esa sensación y Jaime Fernández empató con rapidez, mientras que fue después Pedro Martins quien puso al UBU San Pablo por delante con el 15-16. A partir de ahí, el dominio fue cada vez más claro. Casanova volvió a emerger con un tanto importante (16-17), y cuando Adrián Sánchez firmó el 18-20, el ritmo del partido ya era marcadamente burgalés. Nassim Bellahcene puso el 19-21 y el equipo de Trives se lanzó con determinación hacia una victoria que empezó a fraguarse desde la defensa.

El propio entrenador lo explicó al final del partido que el equipo había realizado «un partido muy serio». «La primera parte más igualada, con más errores, sobre todo de lanzamientos claros y de pases, nos ha hecho que en el descanso fuésemos uno abajo, pero podríamos haber estado uno o dos arriba. Y la segunda parte el equipo ha defendido a un nivel increíble», analizó el nuevo técnico cidiano.

La superioridad del UBU fue total desde el minuto 38. Casanova y González ampliaron distancias, Miguel Malo se sumó con el 20-25 y el equipo burgalés mantuvo su agresividad ofensiva mientras limitaba la producción local. Cada intento del TROPS encontraba una respuesta inmediata en Adrián Sánchez que puso el 24-29; Marcos García, el 25-30; y Pedro Martins, junto a un certero Jaime González desde los siete metros, cerraron el marcador con el definitivo 26-32.

Trives valoró el trabajo completo del grupo y reconoció que el partido fue «un espectáculo defensivo», una labor que les granjeó «un montón de oportunidades para ir abriendo brecha contra un equipo con mucha veteranía, con mucha experiencia, con mucho juego muy físico, que nos ha exigido jugar al máximo nivel de intensidad defensivo. Y luego estar acertados y estar contundentes en el ataque, o sea que contentos, el equipo ha hecho un partido muy completo», por lo que no dudó en «felicitar a todos mis jugadores». El UBU San Pablo Burgos 2031 vuelve de Málaga con una victoria sólida que refuerza su confianza y su posición en la clasificación de cara al próximo compromiso ante el Club Balonmano Soria, el 30 de noviembre a las 12:00 horas, en El Plantío.