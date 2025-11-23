El Correo de Burgos

El mejor cross del mundo, a punto

Burgos dio la salida oficial al XXI Cross de Atapuerca, que reúne hoy a miles de atletas en un evento deportivo de referencia internacional

Foto de familia durante la gala de bienvenida del cross de Atapuerca, patrocinado por Ibercaja.

Foto de familia durante la gala de bienvenida del cross de Atapuerca, patrocinado por Ibercaja.Oscar Corcuera

Publicado por
El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Creado:

Actualizado:

La antesala de una de las jornadas más relevantes para el atletismo nacional e internacional se vivió ayer en Burgos, con la presentación oficial del XXI Cross de Atapuerca y el Campeonato de España de Campo a Través por Clubes. La Gala de Bienvenida tuvo lugar en el Salón de Actos de la Fundación Círculo, en la Plaza España, y sirvió para dar el pistoletazo de salida a una doble cita que hace de Atapuerca el epicentro del atletismo. 

Auspiciados por la Diputación de Burgos, reunirán a cerca de 6.500 atletas de todas las edades y categorías, lo que refuerza el carácter inclusivo y de alta competición de ambas pruebas. Ayer se disputó el Campeonato de España de Campo a Través por Clubes, con once pruebas y hoy será el turno del esperado XXI Cross de Atapuerca. Considerado el mejor del mundo y con 3.450 atletas de 12 países, contará con figuras de talla mundial.

Oscar Corcuera

Atapuerca vuelve a ser el epicentro del atletismo con su XXI Cross y el Nacional de Clubes

Oscar Corcuera

Atapuerca vuelve a ser el epicentro del atletismo con su XXI Cross y el Nacional de Clubes

Oscar Corcuera

Atapuerca vuelve a ser el epicentro del atletismo con su XXI Cross y el Nacional de Clubes

Oscar Corcuera

Atapuerca vuelve a ser el epicentro del atletismo con su XXI Cross y el Nacional de Clubes

Oscar Corcuera

Atapuerca vuelve a ser el epicentro del atletismo con su XXI Cross y el Nacional de Clubes

Oscar Corcuera

Atapuerca vuelve a ser el epicentro del atletismo con su XXI Cross y el Nacional de Clubes

tracking