El mejor cross del mundo, a punto

Foto de familia durante la gala de bienvenida del cross de Atapuerca, patrocinado por Ibercaja.Oscar Corcuera

La antesala de una de las jornadas más relevantes para el atletismo nacional e internacional se vivió ayer en Burgos, con la presentación oficial del XXI Cross de Atapuerca y el Campeonato de España de Campo a Través por Clubes. La Gala de Bienvenida tuvo lugar en el Salón de Actos de la Fundación Círculo, en la Plaza España, y sirvió para dar el pistoletazo de salida a una doble cita que hace de Atapuerca el epicentro del atletismo.

Auspiciados por la Diputación de Burgos, reunirán a cerca de 6.500 atletas de todas las edades y categorías, lo que refuerza el carácter inclusivo y de alta competición de ambas pruebas. Ayer se disputó el Campeonato de España de Campo a Través por Clubes, con once pruebas y hoy será el turno del esperado XXI Cross de Atapuerca. Considerado el mejor del mundo y con 3.450 atletas de 12 países, contará con figuras de talla mundial.