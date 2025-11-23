Tizona Burgos se apaga en El Plantío frente a un Ourense Baloncesto muy superior

Gabriel Gil pelea para llegar a la canasta ante la oposición de los jugadores del Ourense, este domingo en El Plantío.TOMAS ALONSO

Grupo Ureta Tizona Burgos sufrió una dura derrota en El Plantío ante un Club Ourense Baloncesto que se hizo fuerte en defensa desde el pitido, anulando el juego ofensivo del equipo de Jordi Juste. Los locales solo estuvieron cómodos en la cancha e el tercer cuarto, pero no fue suficiente.

El partido comenzó con igualdad e intercambio de canastas, pero la alegría duró poco. Tras los primeros dos minutos los gallegos reajustaron su defensa, cortando el juego interior de un Grupo Ureta Tizona Burgos que aguantaba en el partido gracias a su acierto exterior (10-11, minuto 3). COB no se relajaba en defensa y mientras, Gabe Kalscheur y Kentwan Smith castigaban el aro contrario. Los locales aguantaban cómo podían con un nuevo triple de Parrado (16-18).

Pero sufrían los de Jordi Juste, cada vez más y Jürgens, con cuatro puntos consecutivos, elevaba las diferencias hasta los 6 puntos a falta de dos minutos para el final del primer cuarto (16-22).

Apretó los dientes en defensa el conjunto local, que consiguió frenar las internadas de su rival, aunque no pudieron los burgaleses reducir diferencias. Ellos tampoco encontraban aro y de ahí al final del cuarto el marcador solo se movió desde la línea de tiros libres (17-24).

No cambiaba la dinámica del partido en el inicio del segundo cuarto. Club Ourense Baloncesto seguía apretando en defensa, forzando los errores de un Grupo Ureta Tizona Burgos que no se encontraba cómodo en la pista y seguía sin combinar con soltura. La presión de los gallegos se imponía y Jordi Juste no tardaba en mover el banquillo en busca de un revulsivo. No lo encontraba y COB seguía imponiendo su ritmo y conseguía elevar su ventaja hasta los 11 puntos en apenas dos minutos y medio (20-31).

No le funcionaba nada a los locales, que seguían fallando lanzamientos forzados y perdiendo balones mientras el rival, poco a poco, iba alejándose. Se llegaba así al ecuador del cuarto con 16 puntos ya de renta para los gallegos y a Juste no le quedaba otra que pedir tiempo muerto (20-36). Tampoco eso funcionó. Los burgaleses no conseguían sacudirse la presión ni frenar el juego interior de su rival, que a la vuelta del tiempo muerto firmaba un parcial de 2-8 y se escapaba a 22 puntos de distancia de los locales cuando restaban aún tres minutos para el descanso (22-44).

Apareció Gerard Jofresa para dar algo de aire a los suyos con dos triples consecutivos que, junto a una canasta de Zidek y una mejora en defensa permitió a los locales maquillar algo el resultado al descanso (30-47).

Mejoría tras pasar por el vestuario

Grupo Ureta Tizona Burgos continuó apretando tras el descanso. Le generaban muchos problemas ahora los locales a su rival en ataque. Club Ourense Baloncesto no conseguía combinar con la misma fluidez que en los primeros 15 minutos y los de Jordi Juste metieron la directa para ir recortando distancias. estaban muy enchufados en el triple ahora los castellanos, que consiguieron colocarse a solo seis puntos de su rival a falta de dos minutos para el final del cuarto (53-59).

Pero cuando parecía que los de Jordi Juste podían neutralizar la renta visitante apareció Isaac Vázquez. El ourensano se echó el equipo a la espalda y consiguió anotar siete puntos consecutivos para entrar en el cuarto decisivo de uevo con un colchón cómodo de puntos (53-66).

La reacción en los minutos finales del tercer cuarto no solo volvió a abrir brecha en el marcador a favor de los gallegos, si no que les devolvió la confianza en su juego mientras hundía a un Grupo Ureta Tizona Burgos que volvía a atascarse. Con todo, Club Ourense Baloncesto barrió por completo de la pista a su rival en los primeros compases, firmando un parcial de 2-11 en apenas dos minutos que dejaba el encuentro visto para sentencia (55-77).

No bajaba los brazos el equipo local, pero lo cierto es que no conseguían los burgaleses encontrar soluciones a sus problemas y sólo Jofresa y Zidek conseguían ver aro, pero no era suficiente para neutralizar la renta de su rival, que supo administrar su ventaja hasta el final para llevarse el triunfo.

PRIMERA FEB - JORNADA 9

GRUPO URETA TIZONA BURGOS - CLUB OURENSE BALONCESTO, 77-99 Grupo Ureta Tizona Burgos: Jackson (13), Terins, Vilà, Gil, Ayoze Alonso. También jugaron: Parrado (9), Huelves (3), Zidek (7), Brown (2), Totte Alonso (3), Seoane (3), Jofresa (22).



Club Ourense Baloncesto: Smith (5), Okanu (21), Kalscheur (19), McDonnell (4), Rafael Lisboa (10). También jugaron: Vázquez (14), Fernández (8), Huguet (3), Saraiva (1), Gill (8), Jürgens (6).



PARCIALES

Primer Cuarto: 17-24

Segundo Cuarto: 13-23 (30-47)

Tercer Cuarto: 23-19 (53-66)

Cuarto Cuarto: 24-33



ÁRBITROS: Javier Ávila Zurita (Colegio andaluz), Eva Areste Giralt (Colegio catalán) y Sergio del Val Nuño (Colegio castellano leonés).

ELIMINADO: Seoane.



PABELLÓN: El Plantío.