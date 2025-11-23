Ensayo tras ensayo: así se impuso el Recoletas Burgos al Liceo Francés en su debut en la Copa del Rey

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Burgos Caja Rural se estrenó con victoria a domicilio en la primera jornada del grupo D de la Copa del Rey ante el Liceo Francés por 20-42. Los burgaleses llegaron al descanso con una ventaja de 13-20 y en la segunda refrendaron su triunfo, gracias a otros cuatro ensayos más. La ventaja pudo ser más amplia de no ser por las cinco transformaciones falladas de Guillermo Mateu, quien anotó dos de siete patadas entre palos.

El conjunto gualdinegro saltó al terreno de juego muy enchufado con la memoria reciente de su arrolladora victoria en la liga en el campo San Amaro ante este mismo rival por 45-0. De hecho, el bloque burgalés no tardó en ponerse por delante en el marcador, gracias a un ensayo anotado por Facundo López y la posterior conversión de Guillermo Mateu en el primer minuto de juego, que colocó el 0-7.

Los madrileños quisieron borrar de la memoria su última derrota liguera ante este mismo contrincante y recortaron distancias a los 9 minutos después de que Adrián Arias convirtiera un puntapié de castigo. Los visitantes respondieron con un puntapié de castigo anotado por Guillermo Mateu a los 14 minutos de juego. Los locales, heridos en su orgullo, comenzaron a jugar más en campo contrario y buscó neutralizar su desventaja. Y logró cumplir este objetivo porque consiguieron su primer ensayo de la mañana por medio de Adrián Arias, quien fue el encargado de anotar la transformación a los 23 minutos. El 10-10 le puso más salsa a este intenso choque, con dos equipos dispuestos a imponer su ley en las delanteras.

El Aparejadores quiso dejar claro quién iba a mostrar ese poderío ofensivo, convirtiendo su segundo ensayo, obra de Valentín Bustos, a los 34 minutos, poniendo de nuevo por delante a su equipo con el 10-15. Guillermo Mateu no pudo convertir la transformación. El final de la primera parte fue trepidante, con un conjunto madrileño que no estaba dispuesto a arrojar la toalla y que estrechó su desventaja tras un puntapié de castigo anotado por Adrián Arias, el mejor de los suyos en este partido.

Sin embargo, el Recoletas Burgos sacó a relucir todo su potencial en la delantera, que le valió para conseguir un ensayo en el descuento de la primera parte por medio de Rocaríes, aunque Mateu de nuevo no estuvo acertado en fallar la patada a palos, llegándose al descanso con 13-20.

Tras la reanudación, el bloque guadinegro salió dispuesto a poner tierra de por medio en el encuentro con un ensayo anotado en el arranque de la segunda mitad por Zumeta, pero Mateu tampoco pudo lograr la transformación. El marcador reflejaba un 13-25 y la consigna de los burgaleses era dejar cerrado el partido lo antes posible. Facundo López logró su segundo ensayo en su cuenta particular y el quinto de su equipo en el encuentro. Guillermo Mateu tampoco pudo convertir la patada a palos, por lo que el resultado era de 13-30 en el minuto 48.

El Liceo Francés no quiso dar por enterrado el choque y acortó distancias en el marcador, gracias al ensayo logrado por Duquesnoy y la transformación convertida por Adrián Arias, que pusieron el 20-30 a los 56 minutos. Pero aquí se acabó la historia. El Recoletas Burgos continuó torpedeando a la defensa del Liceo Francés y sus ataques continuos hicieron que volvieran a distanciarse en el marcador con el sexto ensayo logrado, esta vez por Rascón.

De nuevo, Mateu volvió a fallar entre palos, quedando el resultado en 20-35. Sin embargo, el equipo burgalés sí pudo finalizar el partido como lo empezó, con un ensayo anotado por Urraza, y Alvizo, que se estrenó como pateador, sí logró la última transformación, dejando la victoria de los gualdinegros por 20-42.

COPA DEL REY - JORNADA 1

CR LICEO FRANCÉS - RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL, 20-42 CR Liceo Francés: Álex Martínez, Eduardo Hernández, Marcos Fernández, Puras, Florian Dusquenoy, Viante, Julián Molina, Bardón, Duballet, Adrián Arias, Destre, Ballester, Marcos López, Fontecha y Gabas. También jugaron:Lloret, Garcés, Torán, Vincent, Ceballos, Cuerda



Recoletas Burgos-Caja Rural: Sivori, Agustín Gil, Domínguez, Sacovechi, Wagenaar, Zumeta, Snyman, Valentín Bustos, Rocaríes, Alvizo, Facundo López, Guillermo Mateu, Rascón, Lander Gómez y Casteglioni. También jugaron: Urraza.



MARCADOR: 0-7 (1´) Ensayo de Facundo López y transformación de Guillermo Mateu. 3-7 (9´) Puntapié de castigo de Adrián Arias.3-10 (14´) Puntapié de castigo de Guillermo Mateu. 10-10 (23´) Ensayo de Adrián Arias y transformación del propio Adrián Arias. 10-15 (34´) Ensayo de Valentín Bustos. 13-15 (40´) Puntapié de castigo de Adrián Arias. 13-20 (40´+) Ensayo de Rocaríes. -descanso-. 13-25 (41´) Ensayo de Zumeta. 13-30 (48´) Ensayo de Facundo López. 20-30 (55´-56´) Ensayo de Florian Duquesnoy y conversión de Adrián Arias. 20-35 (72´) Ensayo de Rascón. 20-42 (80´+) Ensayo de Urraza y transformación de Alvizo.



ÁRBITROS: José Luis Murillo García-Gil, José Ignacio Covasi y Pablo Casella Saitta.

Tarjetas: al local Marcos Fernández (34´)



CAMPO: Ramón Urtubi.