Battocletti y Kipsang reinan en Atapuerca

Mathew Kipsang se impuso al sprint en la carrera masculina a Kwizera, ganador el año anterior, estrenando su palmarés en Atapuerca.Oscar Corcuera

El XXI Cross Internacional de Atapuerca volvió a reunir ayer a la élite del campo a través en una edición que vino marcada por el viento y el frío, pero con un circuito seco que permitió a los atletas firmar carreras rápidas. Más de 3.000 corredores participaron en la jornada en la que la italiana Nadia Battocletti cumplió con los pronósticos y conquistó por fin el podio que se le había resistido en ediciones anteriores.

La subcampeona olímpica y mundial de 10.000 metros firmó una actuación impecable en los 7.318 metros del recorrido femenino, imponiéndose con claridad en los metros finales y rompiendo una larga racha de victorias africanas en Atapuerca.

Desde el primer kilómetro, la italiana se mantuvo en el grupo de cabeza junto a rivales como Daisy Jepkemei (Kazajistán), Megan Keith (Reino Unido), Sheila Jebet (Kenia) y la española Majida Maayouf. Cuando la carrera comenzó a romperse, Battocletti esperó su momento y lanzó un ataque definitivo que ninguna de sus competidoras pudo responder. Majida Maayouf, plusmarquista nacional de maratón, fue la mejor española con una meritoria quinta plaza.

En la prueba masculina, el keniano Mathew Kipsang se impuso en un final al sprint, confirmando la progresión que ya había mostrado el año anterior, cuando subió al podio en tercera posición. Esta vez, la victoria fue suya tras una carrera táctica, resuelta en las últimas vueltas ante rivales de nivel como Rodrigue Kwizera, el campeón del año pasado, y Thierry Ndikumwenayo.

Pero el burgalés Dani Arce también reclamó su protagonismo. Fue él quien encendió la carrera desde el inicio. Salió valiente, liderando los primeros compases y marcando el ritmo junto al marroquí Younes Kniya. Aunque el grupo de favoritos terminó por alcanzarle, Arce se mantuvo firme y aguantó entre los diez primeros hasta el final, cruzando la meta en una brillante octava posición. Fue el cuarto español en la clasificación y se ganó con esta actuación el reconocimiento de los aficionados burgaleses y entrar en las quinielas para el Europeo de Cross.

Kipsang, por su parte, remató la faena con una recta final explosiva, idéntica a la que ya le había dado la victoria en el Cross de Soria, dejando sin opciones a Kwizera y añadiendo su nombre al palmarés de Atapuerca. De esta forma, la edición de 2025 dejó dos nuevos campeones inéditos en el podio del Cross de Atapuerca, que sigue agrandando el prestigio internacional de una prueba que cada noviembre convierte a Burgos en capital mundial del campo a través.