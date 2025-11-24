El Mirandés remonta dos goles pero pierde en el último minuto ante el Málaga

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El CD Mirandés no pudo puntuar en Málaga en un encuentro de luces y sombras del equipo de Jesús Galván. Cuajaban una primera parte más que gris los jabatos, que se iban al descanso con 2-0 en contra en el marcador. Cambiaba el sistema el técnico rojillo en el descanso y el equipo dejaba muy buenas sensaciones y conseguía igualar el marcador. Pero en un final de ida y vuelta, acababan encajando el tercero en contra los rojillos en el último minuto en un saque de falta.

Salió con ritmo el Mirandés, tocando rápido la pelota y circulando bien, aunque no conseguía llegar con peligro al área de un Málaga bien plantado. Los rojillos no acababan de encontrar el último pase y una y otra vez acababan buscando el pelotazo al área en última instancia para tratar de sorprender al rival. No lo conseguía. Cierto es que tampoco el Málaga inquietaba, aunque pudieron adelantarse los locales en el minuto 9, en un saque de banda en que el balón quedaba muerto dentro del área y que cazaba Adrián Niño, pero despejaba Nikic.

Se presuponía que el Málaga iba a salir a morder, pero tampoco los locales se mostraban demasiado expeditivos. Unos y otros trataban de tener la posesión de la pelota, pero no había un dominador claro y aún menos ocasiones de gol. Lo intentaba el Mirandés, tocando y tocando para tratar de abrir espacios en la telaraña defensiva de los locales, y a punto estuvieron de conseguirlo en el minuto 22 en una jugada bien elaborada desde atrás, que consigue llevar Novoa hasta el área contraria donde Carlos acababa rematando demasiado flojo.

Estaba el partido muy trabado, con dos equipos que parecían estar más preocupados por no encajar que por marcar. Aún así, probó el Málaga con un remate de Larrubia buscando la escuadra, pero enviaba demasiado alto. Y, cuando menos cosas estaban pasando, en el minuto 30, conseguían los locales adelantarse en el marcador en una gran jugada de Adrián Niño, que bajaba a recibir, abría hacia la banda derecha para Dotor, que prolongaba y acababa centrado atrás para la llegada del propio Niño que enviaba el balón a la escuadra contraria. Las cosas se ponían más feas aún dos minutos más tarde, en un pelotazo en largo de Alfonso Herrero que defiende mal Novoa y trata de salvar Nikic saliendo de su portería, lo que aprovechaba Adrián Niño para colocar el 2-0.

Pudo recortar distancias el Mirandés en el 45, en una doble ocasión de Thiago que despejaba de puños Alfonso Herrero. El rechace le caía a Carlos Fernández, que enviaba fuera. Apretaban los rojillos en esos últimos compases antes del descanso y lo intentaba Pablo Pérez, obligando a sacar los puños de nuevo al portero local.

Movía el banquillo Jesús Galván en el descanso, dando entrada a Cardero y El Jebari y cambiando a una defensa de 4, sin nada ya que perder el equipo rojillo. Pero lo que pudo llegar fue el tercero de Adrián Niño en una falta que acababa sacando Nikic.

Necesitaba el Mirandés meter una marcha más y que pasasen cosas. Lo intentó Cardero con un remate que se fue fuera. Atacaban los rojillos, que conseguían construir un buen ataque en el 49, pero Marí remataba demasiado flojo. Se recomponía el Málaga, que cortaba las internadas del Mirandés. Insistían los de Galván, pero no conseguía generar ocasiones el equipo rojillo, que finalmente conseguía recortar distancias en el minuto 59 en una buena jugada saliendo desde atrás, con buen pase final de Pablo Pérez que Marí enviaba al fondo de las mallas.

Seguía atacando con todo el Mirandés mientras elMálaga buscaba la sentencia a la contra. Y la tuvo en el minuto 67, en un fallo defensivo de los jabatos en que Joaquín acaba enviando el balón al poste. Y ya en el minuto 75 era Nikic el que evitaba el tercero de los locales en un duro remate de Niño desde la frontal del área. El que no fallaba era Petit, en el minuto 79, culminando con un remate cabeza perfecto una jugada de El Jebari.

No dejaba de atacar el Mirandés ante un Málaga que achicaba agua como podía e intentaba estirar líneas en busca del gol de la victoria, que pudo llegar en el 85 en una buena ocasión que volvía a sacar Nikic. La del Mirandés llegaba poco después en una internada de Tamarit, pero le salió demasiado flojo el disparo y la sacó bien Herrero. El partido era de ida y vuelta y ya en el tiempo de descuento, en el saque de una falta y tras varios rechaces, acababa marcando Galilea el tercero que daba la victoria al Málaga.