Galván: "Hay que ganar para no descolgarse"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El entrenador del Mirandés, Jesús Galván, señala que en el fútbol "hay que pasar página", se gane o se pierda. Y hay que centrarse en el siguiente objetivo, a la Real Sociedad B. No obstante, sobre la última derrota señala que "creo que hicimos muchas cosas bien y al final es muy doloroso de la manera que perdimos y en el minuto que perdimos". Entre las cosas que se hicieron bien fue dar la vuelta al resultado.

Sobre el modelo de juego, Galván destaca que es algo que siempre está en función de los jugadores disponibles. Ahora, hay jugadores que "están en enfermería, que están tocados, que tienen diferentes molestia". El once que "saquemos seguramente sea competitivo y la reacción de la segunda parte es la que espero que se vea desde el minuto uno".

Sobre el rival, Galván indicó que entre sus puntos débiles están "su juventud, su inexperiencia en la categoría, como nos pasa a nosotros muchos jugadores, pero es un rival muy dinámico, muy alegre, que a lo mejor juega y deja jugar y en dejar jugar te puede penalizar y te puede condenar que tengan ciertos errores". Señala que "sabemos que es un equipo con un dibujo muy marcado, con una seña de identidad muy clara desde hace siete u ocho años y eso lo lleva muy a rajatabla, pero insisto, es un equipo dinámico, joven".

Se trata de un equipo con jugadores "técnicamente bien dotados, dinámico, con buen fútbol, con buen pie, tienen bien claro lo que tienen que hacer y dominan todos los registros, para eso están en Segunda División".

Es un partido importante sobre todo porque ganar "significa no descolgarse, no irse a más de esos cinco puntos que estamos, intentar recortar la distancia con la salvación". Recordó que "tenemos que jugar cuatro partidos más el de Copa de aquí al parón, intentar sacar el mayor número de puntos posible".