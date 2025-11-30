El Mirandés logra un triunfo vital que le da aire

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Triunfo vital el que consiguió el Mirandés ante la Real Sociedad B en un partido que tuvo de todo, buenos momentos de unos y otros y momentos grises de ambos conjuntos, pero sobre todo un encuentro en el que el Mirandés evidenció una vez más su falta de ideas arriba. Al final, Iker Varela, que salió desde el banquillo, conseguía aprovechar una de las pocas claras que tuvieron los suyos para decantar el partido y dar un respiro a los de Galván.

Salió el Mirandés con un carácter algo más ofensivo que en jornadas anteriores. Querían el balón los locales, que lo movían con criterio en el centro del campo y trataban de buscar la meta contraria, aunque les faltaba remate a los de Galván. Poco a poco, sin embargo, la Real Sociedad B se sacudía el dominio inicial del Mirandés, intentando salir con el balón controlado desde atrás, aunque lo cierto es que le duraba poco el balón a los visitantes, fruto de la buena presión del equipo rojillo, con las dos líneas de 4 muy juntas y atento a los cambios de orientación del filial donostiarra.

Estaba el partido igualada, con una intensa pugna en el centro del campo, donde unos y otros trataban de hacerse con el balón, pero con pocas llegadas a las áreas. La primera clara fue para los visitantes, en el minuto 20 de partido, en una pérdida en la salida de balón de los jabatos que propiciaba el remate de Ezeizabarrena, aunque por suerte acabó enviando fuera.

Cada vez ganaba más metros el equipo visitante ante un Mirandés al que le costaba muchísimo salir ante la presión de la Real Sociedad B. Lo intentaban los de Jesús Galván, que finalmente conseguían tener una ocasión muy clara en el minuto 27, en una buena jugada entre Fer Medrano y Pablo Pérez, que le pone un centro preciso a Marí, pero este llega forzado al remate y acaba enviando directamente fuera.

Intentaban los rojillos meterle una marcha más al partido y empezaban a tener más presencia en campo contrario, llegaba así una nueva ocasión para los jabatos a la media hora de juego en un centro de Carlos Fernández al segundo palo que atrapaba el meta visitante.

Lo intentaban los locales, aunque una vez más la falta de ideas en la circulación de balón impedía que el dominio de los rojillos se tradujese en ocasiones claras y era la Real Sociedad B la que a punto estaba de anotar el primero de la tarde en una contra que remataba Balda, obligando a lucirse a Nikic para parar el balón por bajo. era menos clara la de Álex Cordero para el Mirandés ya en el minuto 40. Por los visitantes lo intentaba Dani Díaz, aunque Nikic no fallaba y permitía a los suyos irse al descanso con el 0-0 en el marcador.

No cambió el guión en el inicio de la segunda mitad, con el Mirandés teniendo más balón que su rival, pero sin conseguir generar ocasiones claras. Quién si la tuvo muy clara fue la Real Sociedad B, en otro robo de balón en la salida de los rojillos con buena jugada de Marchal y balón para Mariezkurrena, que no encuentra portería por poco. Replicaba el Mirandés con un remate de Álex Cardero desde fuera del área que se iba fuera muy cerca del palo derecho.

Se crecían los visitantes ante un Mirandés que no conseguía conectar con los de arriba y apenas pasaba de la línea de tres cuartos. Sufría el Mirandés, que veía como Marchal obligaba a lucirse a Nikic para evitar el 0-1.

Movía el banquillo Galván en el minuto 63, dando entrada a Varela y Petit. Y precisamente Petit protagonizaba una buena acción justo en el primer balón que tocaba, provocando la expulsión de Kita, que le hacía falta cuando se iba completamente solo el jugador rojillo en busca de la portería contraria. Lanzaba la falta Petit, buscando la escuadra, pero el balón tocaba en la barrera.

Se centró a partir de ahí la Real Sociedad B en intentar que pasase el tiempo sin que sucediese nada en el terreno de juego ante un Mirandés que buscaba la meta contraria, pero lo hacía con centros demasiado lejanos que daban toda la ventaja a la zaga visitante. Lo intentaban los jabatos, aunque lo cierto es que apenas se notaba que estaban jugando con un hombre más. Lo intentaba Tamarit en el 79 con un remate desde la frontal del área que paraba el meta visitante. No se rendían los jabatos y finalmente Iker Varela conseguía firmar el 1-0 en el minuto 85 con un remate desde la frontal del área que golpea en la espalda de Balda, haciendo que la estirada de Fraga desde el otro lado sea completamente inútil.

Lo intentó con todo la Real B ya en los minutos finales y metía el miedo en el cuerpo a los rojillos en un remate de Peru Rodríguez que no atajaba Nikic y entraba en la portería, aunque el colegiado señalaba fuera de juego del jugador visitante.

Lo intentaron unos y otros en la recta final del encuentro, aunque el marcador ya no se movió.

CD MIRANDÉS - REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL B, 1-0

CD Mirandés: Nikic, Tamarit, Juan Gutiérrez, Iker Córdoba, Medrano, Pablo Pérez (El Jebari, 71´), Álex Cardero (Varela, 63´), Bauzà, Thiago, Alberto Marí (Barea, 90´), Carlos Fernández (Petit, 63´).

Real Sociedad de Fútbol B: Fraga, Dadie, Peru Rodríguez, Kita, Balda (Gorosabel, 88´), Astiazaran, Carbonell, Díaz (Iker Calderon, 67´), Ezeizabarrena (Agote, 83´), Mariezkurrena (Sydney Osazuwa, 83´), Marchal (Ramírez, 83´).

GOLES: 1-0 (85´) Iker Varela.

ÁRBITRO: Morilla Turrión (Colegio navarro). Tarjetas amarillas a Bauzà, Iker Córdoba, Fer Medrano; Mariezkurrena, Astiazaran.

Tarjeta roja a Kita (64´).

CAMPO: Mendizorrotza.