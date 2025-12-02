Un Recoletas Salud San Pablo Burgos en crisis de resultados se refuerza con Ethan Happ

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Ethan Happ (07/05/1996, Milan, Illinois, Estados Unidos) se incorpora a la plantilla del Recoletas Salud San Pablo Burgos para competir en la presente temporada de Liga Endesa acb. El pívot estadounidense de 2,08m dispone de pasaporte de Macedonia. El jugador abrió su carrera deportiva en la NCAA, la liga universitaria de Estados Unidos, donde formó parte de la plantilla de Wisconsin Badgers durante cuatro temporadas, entre 2015 y 2019.

Finalizada su etapa universitaria, Ethan Happ dio el salto a Europa. Italia fue el primer destino para el pívot, que formó parte de los equipos de Vanoli Cremona, Fortitudo Bologna y Dinamo Sassari, antes de poner rumbo a Alemania, país en el que disputó una campaña en las filas del Ludwigsburg.

En el curso 2022/23, el estadounidense con pasaporte macedonio llegó a España para incorporarse a las filas de Río Breogán, donde firmó unos promedios de 12,6 puntos, 7,9 rebotes y 2,5 asistencias por partido en Liga Endesa. La campaña siguiente, Happ compitió junto a Gran Canaria, con unas medias de 12,5 puntos, 5,5 rebotes y 2 asistencias por encuentro de acb.

El buen rendimiento hizo que Valencia Basket se fijara en él para hacerse con sus servicios en la pasada temporada 2024/25, en la que apenas pudo participar en cinco compromisos ligueros por una lesión en un dedo del pie derecho, que le llevó a pasar por quirófano en el mes de junio y de la que ha ido recuperándose a lo largo de los últimos meses.

Por otro lado, el San Pablo Burgos y Sergi García han alcanzado la finalización del contrato temporal por dos meses que ha mantenido al base mallorquín en la plantilla del Recoletas Salud San Pablo Burgos durante octubre y noviembre, un tiempo en el que ha participado en cinco partidos de Liga Endesa.