'Los reyes del infierno', la emblemática carrera burgalesa que suma ya 47 ediciones

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El Cross del Crucero, una de las carreras más emblemáticas del calendario deportivo burgalés, regresa el próximo 14 de diciembre gracias al impulso decidido, desde que el pasado año se hizo cargo de la organización, de D3 Burgos Academy, para volver a deleitar a los aficionados al atletismo.

La concejala de Deportes, Carolina Álvarez, y Richard Soto presentaron la carrera, que ya suma su edición número 47, lo que la convierte en una de las carreras "más históricas de la ciudad". Afirmó que junto con sus socios se pusieron de acuerdo en la necesidad de recuperar una carrera tan emblemática, "para que no se perdiera en el tiempo, como pasó con muchas carreras, sobre todo en la época del Covid".

Para la edición de este año, la previsión es que haya cerca de 1.200 participantes, según las estimaciones de Soto, con cerca de 450, sin contar la categoría infantil, ya inscritos en estas fechas, a falta de que se cierren las inscripciones el próximo lunes 8 de diciembre. Una de las novedades de esta edición es la incorporación de una medalla en la que se ve la imagen del crucero del barrio, así como una zona para los corredores, con un photocall, chocolate y caldo, así como música. Las inscripciones cuestan 14 euros y para los competidores infantiles es gratuito.

El recorrido, en la categoría absoluta profesional tendrá una distancia de 9,5 kilómetros en la modalidad masculina y 7 kilómetros en la femenina. La carrera popular tendrá una distancia de 5,5 kilómetros. "En todas se mantienen los mismos circuitos que en años anteriores, arrancando en el barrio del crucero y dando vueltas alrededor del barrio y luego subiendo la temida cuesta del infierno del Crucero", explicó Soto. Marta Tomé, Jairo Grijalvo o Laura Segura son algunos de los grandes atletas que ya han confirmado su participación.

El cross, además de ser una prueba que promueve el atletismo, es también una cita deportiva solidaria, ya que colabora con la Asociación de Trastornos Alimenticios de Burgos.