El Mirandés sigue sin generar peligro y se despide de la Copa

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Ni el cambio de dibujo, ni las rotaciones funcionaron en el CD Mirandés, que se despidió de la Copa del Rey Tras caer ante un Real Sporting que con muy poco consiguió mucho. Y es que los rojillos mostraron una vez más todas sus carencias, con dos fallos en defensa que le costaron dos goles y un dominio estéril del balón, con muchos problemas para colocarle balones a sus delanteros y casi sin ocasiones de gol. Lo mejor, el debut esta temporada del canterano Hodei, muy activo y las ganas de El Jebari y Petit, aunque poco pudieron hacer.

Aprovechó el encuentro copera Jesús Galván para seguir probando sistemas y jugadores y con un 4-2-3-1 inédito en los rojillos esta temporada intentó el técnico andaluz frenar al Sporting de Gijón. De inicio, sin embargo, parecía que era el Sporting el que conseguía llegar con más peligro hasta el área de los jabatos. Los visitantes, pertrechados atrás, apenas dejaban espacios para las entradas del Mirandés, que lo intentaba con todo, pero era el Sporting el que protagonizaba las primeras llegadas a la contra. La de los locales llegaba en el minuto 10, con una internada por banda izquierda y El Jebari muy activo.

El dominio era de los locales, aunque tenían los de Galván muchos problemas para encontrar espacios en la doble línea de 4 de los asturianos. Y en esas estaban cuando en el minuto 13 el Sporting conseguía adelantarse en el marcador en un balón largo que trataban de tapar Pica y Martín Pascual, pero chocaban entre ellos los defensores rojillos, Juanpa se quedaba a media salida y Amadou peinaba el balón y lo enviaba al fondo de las mallas.

No se amilanó el Mirandés, que seguía tocando con velocidad en el centro del campo y tratando de abrir espacios, aunque le costaba el último pase a los locales, que en el minuto 18 encajaba el segundo en otro balón largo que remataba Manu Rodríguez rechazaba el balón Juanopa, pero este le caía de nuevo a Manu Rodríguez incluso en mejor posición para rematar con la derecha uy poner el balón donde no podía llegar el meta del Mirandés.

Seguía intentándolo el cuadro rojillo, que apenas un minuto después tenía una buena ocasión en un remate de Petit que no encontraba puerta. Y el Sporting seguía a lo suyo, buscando las contras para sentenciar el encuentro. Lo intentaba Fer Medrano con un buen centro por bajo, pero no llegaba Barea al primer palo y no acudía nadie al segundo.

Iba poco a poco el Mirandés perdiendo posesión y dominio ante un Sporting que subía la línea de presión y apenas permitía al rival llegar a su campo. Muy lentos ahora los rojillos, sin ideas para abrir espacios y mover el balón entre líneas, aunque lo intentaban sobre todo Marino Illescas y El Jebari, que en el 36 probaba con un buen centro al segundo palo al que no llegaba nadie. Ya en el minuto 38 era de nuevo el marroquí el que aprovechaba un rechace para poner a prueba por primera vez al portero del Sporting, aunque el remate le salía demasiado flojo, sin problemas para el meta visitante.

Apretaban los rojillos en los últimos minutos de la primera mitad, merodeando el área del Real Sporting, que tuvo el tercero en sus botas en el último minuto de la primera mitad, de nuevo a la contra en un remate de Caicedo que paraba Juanpa.

No cambió la dinámica del partido en el inicio de la segunda mitad, con el Sporting creando peligro en cada una de sus llegadas y el Mirandés intentándolo sin éxito y sin conseguir meter ningún balón al área. Lo consiguió Hodei en la mejor jugada rojilla del partido, con un balón al área al que no llegó El Jebari. Sería el marroquí el que tendría poco después la primera ocasión clara de los jabatos, en el minuto 57, en un balón en profundidad que recibe en el pico del área, donde recorta al defensor y remata, obligando a intervenir a Christian.

Lo intentaba Jesús Galván con un triple cambio, dando entrada a Córdoba, Cardero y Eto´o, pero lo cierto es que no cambió nada el partido. El Sporting seguía estando muy cómodo, sin pasar apuros ante un Mirandés que seguía sin acabar las jugadas y que ni siquiera a balón parado conseguía rematar a puerta. Sólo El Jebari y el canterano Hodei ponían algo de peligro en el área contraria, aunque sin ocasiones claras.

Los minutos pasaban y el Mirandés, cada vez más cerca de la eliminación, seguía sin conectar con sus delanteros ni generar ocasiones de gol.

CD MIRANDÉS - REAL SPORTING, 0-2

CD Mirandés: Juanpa, Hodei (Gabri, 88´), Martín, Pica, Medrano (I. Córdoba, 60´), Marino, Barea, Aarón Martín (Álex Cardero, 60´), Varela (Chans, 72´), El Jebari, Petit (Eto’o, 60´).

Real Sporting: Christian, Kevin Vázquez (Justin Smith, 46´), Pablo Vázquez, Kembo, Álex Diego, Iker Martínez, Manu Rodríguez (Enol Prendes, 88´), Bernal, Óscar Cortés (Queipo, 72´), Amadou (Nacho Martín, 72´), Caicedo.

GOLES: 0-1 (13´) Amadou. 0-2 (18´) Manu Rodríguez.

ÁRBITRO: Carlos Muñiz (Colegio aragonés). Tarjetas amarillas a Medrano, Pica, Marino, Hodei; Kevin Vázquez, Yann Kembo.

CAMPO: Mendizorroza.