Rugby en San Amaro: el Recoletas Caja Rural busca mantener el ritmo en la Copa

El Recoletas Burgos Caja Rural regresa este sábado a la Copa del Rey tras su jornada de descanso. Lo hará en casa, a partir de las 17:00 horas, frente al Recoletas Salud Fénix de Zaragoza, un equipo que llega reforzado anímicamente tras su última victoria y decidido a romper el equilibrio de un grupo especialmente ajustado. Los burgaleses, por su parte, ya dieron un golpe de autoridad en su estreno, con un claro 20-42 ante el RC Liceo Francés, y buscarán ahora mantener esa línea ascendente en San Amaro.

El entrenador del Recoletas Burgos Caja Rural, José Basso, destacó que el equipo llega a la tercera jornada de la Copa después de firmar “un buen partido ante el RC Liceo Francés” y saltará al campo para esta nueva cita copera con “ilusión y con ganas”, consciente de que enfrente tendrán “un rival que sabe desplegar muy bien sus armas”. Basso anticipa que el del sábado será “un choque dinámico y con mucho juego”, por lo que la preparación realizada con la plantilla obligó a realizar “entrenamientos intensos” durante la semana. Por otro lado, el entrenador argentino recalcó su convencimiento de que los gualdinegros saben “lo que hay que hacer para continuar con buen pie este reto”.

Pese a todo, hay que reseñar que el conjunto burgalés no podrá contar con todos de sus jugadores, ya que Iker Aduriz, Santiago Ovejero, Imanol Urraza, Vicente Boronat e Iñaki Mateu han sido convocados por los Castilla y León Iberians para el partido en Palencia ante Bohemia Rugby Warriors. Con cinco convocados, el Recoletas Burgos Caja Rural es en el club que más aporta a la franquicia española.

Pese a las bajas, el cuerpo técnico recupera a jugadores como Facundo Sacovechi y Nicolás Mansilla, que arrastraban molestias, y Basso se muestra convencido de que sus jugadores saltarán al césped para dar la talla. “Llegamos recuperados físicamente, con energía, ganas y veteranía, como exigen partidos como este”, subrayaron desde el vestuario.

El encuentro podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube del club. Antes del duelo principal, el equipo Sub23 Emerging disputará a las 14:00 horas la novena jornada de liga ante Complutense Cisneros, también en el campo Bienvenido Nieto.