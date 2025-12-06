Victoria aplastante del Recoletas Burgos por 59-0 ante el Recoletas Salud Fénix

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Burgos Caja Rural se coloca como líder provisional del grupo D en la Copa del Rey con 10 puntos después de arrollar en la tercera jornada al Recoletas Salud Fénix de Zaragoza por 59-0. Los gualdinegros, que anotaron nueve ensayos durante el partido, se mostraron muy superiores al conjunto zaragozano, dejando sentenciado el choque en la primera parte con el 33-0.

El conjunto gualdinegro salió como una bala, ya que no tardó en adelantarse en el marcador cuando apenas se llevaban jugados 30 segundos, gracias a un ensayo transformado por Facundo López, aunque Santiago Mansilla no pudo convertir la patada entre palos, quedando el marcador en 5-0. El comienzo no pudo ser mejor para los de José Basso que salieron como un tiro, con una delantera que arrolló a su oponente en un trepidante inicio de primera mitad. Los gualdinegros jugaron en campo contrario y siempre sobrepasando con cierta facilidad la línea de 22.

El poderío físico y táctico de los burgaleses era más que patente y una prueba de ello es que los zaragozanos hicieron nada menos que cuatro cambios en los 8 primeros minutos, debido a la superioridad manifiesta de su rival. No tardó el Aparejadores en aumentar su ventaja, gracia a su segundo ensayo del día anotado por Snyman a los 10 minutos, que fue transformado por Mansilla.

El conjunto local, con 12-0 a su favor, encontró muchas facilidades defensivas de los maños y esto lo aprovechó para poco después anotar su tercer ensayo consecutivo por medio de Sorreluz, y Mansilla volvió a estar acertado en su punto de mira logrando una nueva transformación, que colocó el 19-0. Un inicio arrollador del cuadro burgalés, que no dio tregua en la primera parte y que se lanzó a por un rival que fue una presa fácil para los de Basso.

El conjunto zaragozano no traspasó apenas la línea divisoria para tratar de recortar distancias. Sus ataques murieron ante la solidez defensiva de los gualdinegros, que siguieron torpedeando a la línea defensiva visitante, consiguiendo su cuarto ensayo en apenas quince minutos de partido. El partido fue un monólogo de los locales, que superaron como quisieron a la débil zaga zaragozana.

Tomás Domínguez convirtió un espectacular ensayo, el cuarto del día, que sumado a la posterior transformación del ´Bichito´ Mansilla, les puso en clara ventaja y dejando encarrilado el choque con el 26-0. Los burgaleses superaron en todos los apartados de juego a su rival, tanto en las ´touch´ como en las ´maul´.

Las incursiones ofensivas del Recoletas Burgos fueron continuas y siguieron con su recital rugby, anotando el quinto ensayo en el tramo final de la primera parte por medio de Culubret y que Mansilla acertó en la patada entre los tres palos para dejar al descanso el resultado ya prácticamente finiquitado con el 33-0.

Tras el paso por los vestuarios, fue más de lo mismo, un equipo gualdinegro que siguió demostrando una gran superioridad, sin tener piedad de su rival abandonado a su suerte. Alvizo se quiso sumar a la fiesta de ensayos de su equipo, convirtiendo el primero en su cuenta particular y el sexto para los locales, que fue refrendando con dos puntos más tras la conversión de Mansilla, que llevaba cinco de seis en sus patadas entre palos, colocando el 40-0.

Su entrenador, José Basso, aprovechó para hacer algunas rotaciones para dar descanso a algunas de sus piezas claves del equipo, pero el rendimiento del bloque gualdinegro no bajó un ápice. El Recoletas Burgos aumentó su ventaja con un ensayo de Lander Gómez y la posterior transformación de Mansilla, que puso el 47-0 a los 69 minutos.

El recital ofensivo de los burgaleses terminó con el ensayo de Zumeta, que no pudo ser convertido por Mansilla, y un último ensayo de Culubret,a tres minutos del final, y que fue transformado por Santiago Mansilla, dando una victoria incontestable para el Recoletas Rugby por 59-0.

COPA DEL REY - JORNADA 3

RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL - RECOLESTAS SALUD FÉNIX, 59-0 Recoletas Burgos-Caja Rural: Álex Sánchez, Adrián García, Tomás Domínguez, Snyman, Wagenaar, Zumeta, Culubret, Bustos, Santiago Mansilla, Sorreluz, Guillermo Mateu, Pablo Rascón, Facundo López y Casteglioni. También jugaron: Tortola, Lander Gómez, Delia, Luciano Molina, Vázquez y Sergio Rascón.



Recoletas Salud Fénix: Álex Vega, Leonardo Martín, Soria, Carrascosa, Hugo Campo, Luis García, Bolea, Brabazón, Siepe, Daniel Escola, Shackley, Guiotto, Castex, Luis Fernando Rodríguez y Naji-Júnior. También jugaron: Tesluk, Carlos Mateo, Álex Martínez, Jorge Acosta, Destiny y Guillermo Bolea.



MARCADOR: 5-0 (1´) Ensayo de Facundo López. 12-0 (10´) Ensayo de Snyman y transformación de Mansilla. 19-0 (15´) Ensayo de Sorreluz y transformación de Santiago Mansilla. 26-0 (23´´-24´) Ensayo de Tomás Domínguez y transformación de Mansilla. 33-0 (33´-34´) Ensayo de Culubret y transformación de Santiago Mansilla. -descanso-. 40-0 (49´-50´) Ensayo de Alvizo y transformación de Santiago Mansilla. 47-0 (68´-69´) Ensayo de Lander Gómez y transformación de Santiago Mansilla. 52-0 (71´) Ensayo de Zumeta. 59-0 (77´-78´) Ensayo de Culubret y transformación de Santiago Mansilla.



ÁRBITROS: Ignacio Muñoz Martín, Julio Francisco González Orozco y Javier González Villasante.Tarjetas: No hubo.



CAMPO: Bienvenido Nieto (San Amaro).