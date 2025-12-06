San Pablo Burgos peleó el partido, pero no pudo con el empuje del UCAM Murcia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Recoletas Salud San Pablo Burgos no pudo dar la campanada y vencer en casa a UCAM Murcia. Los de Bruno Savignani pelearon con todo y, aunque fueron siempre por detrás en el marcador con rentas que alcanzaron pronto los diez puntos, lo cierto es que aguantaban en el partido. La actuación de Corbalán y Fischer, junto al debut de Happ, fueron las notas más positivas del conjunto burgalés que, pese a todo, cosechó una nueva derrota.

No iba a resultar fácil ganarle a uno de los gallitos de la categoría, pero el equipo de Bruno Savignani salió a por todas, con una férrea defensa que ahogó el ataque de UCAM Murcia en los primeros minutos de partido, tanto que tras los primeros tres minutos disputados los visitantes solo habían anotado 4 puntos. Mientras, Recoletas Salud San Pablo Burgos aprovechaba su buen hacer en el rebote, tanto ofensivo como defensivo, para cobrar las primeras rentas en el electrónico y colocar el 9-4 con un Jackson muy activo.

Apretaban los murcianos en defensa, cortando la circulación de balón de los burgaleses y buscando el tiro exterior para superar la zona local. Dicho y hecho, dos triples consecutivos de los visitantes ponían el 9-9 y otro de Nakic colocaba a UCAM con cuatro puntos ya de renta mediado el primer cuarto (11-15). No quedó ahí la cosa. El juego exterior de los murcianos desarboló por completo a Recoletas Salud San Pablo Burgos, que no conseguía frenar la avalancha de triples visitantes. Y mientras, en el otro aro, la buena defensa visitante y la precipitación de los locales hacía que los de Savignani apenas consiguiesen anotar. Con todo, UCAM Murcia conseguía escaparse pronto hasta los 10 puntos de renta (11-21). Quedaban aún 4 minutos para el final del cuarto. Movió el banquillo el técnico local, que dio entrada al nuevo fichaje del equipo, Happ. Reaccionaron los locales, que al menos consiguieron cortar la escapada de su rival y llegar al minuto 10 con 20-28 en el electrónico.

Aumentaba de nuevo la presión defensiva UCAM Murcia en el inicio del segundo cuarto, forzando las pérdidas y los fallos en el lanzamiento de los burgaleses para salir a la contra y elevar de nuevo su renta en el electrónico, esta vez escapándose hasta los 16 puntos en poco menos de dos minutos (20-36).

Corbalán rompía la sequía local con dos tiros libres, pero lo cierto es que los burgaleses seguían sin encontrar la manera de frenar a su rival, especialmente a Cacok, que castigaba cada error de su rival. Pero aparecía Fischer para dar aire a los suyos y junto a Jackson conseguía cortar la escapada de los murcianos, obligando al técnico visitante a pedir tiempo muerto (30-41, minuto 15). No consiguió su objetivo el técnico local y de ahí al descanso la igualdad fue la tónica dominante sobre la pista y al descanso se llegaba con los burgaleses aún con vida (46-58).

Corbalán colocaba a los burgaleses a ´solo´ diez puntos en el inicio del tercer cuarto, pero UCAM Murcia reaccionaba, apretaba en defensa y se encomendaba de nuevo al acierto exterior para volver a escaparse. Fischer mantenía vivos a los de Savignani, pero los triples visitantes castigaban una y otra vez a un Recoletas Salud San Pablo Burgos que veía cómo los visitantes volvían a escaparse hasta los 19 puntos mediado el cuarto (58-77). Paraba el partido Bruno Savignani, que conseguía que los suyos volviesen a apretar en defensa y cortasen el tiro exterior de su rival para empezar a recortar diferencias con Corbalán muy enchufado (73-84), una diferencia que se quedaba en -13 puntos al final del tercer cuarto (73-86).

No se rendían los de Bruno Savignani, que en el inicio del último cuarto volvían a colocarse a solo 10 puntos del rival (80-90). Pero UCAM Murcia conseguía cortar la reacción de su rival. Los visitante apretaban los dientes en defensa, forzando las pérdidas y los fallos en el lanzamiento de Recoletas Salud San Pablo Burgos que mientras, veía como Cacok daba aire de nuevo a los suyos (80-94). restaban cuatro minutos para el final del partido y Bruno Savignani tenía que pedir tiempo muerto en busca de un revulsivo. No lo conseguía y de ahí al final del partido eran los murcianos quienes echaban el resto para dejar sin opciones a los locales.

LIGA ENDESA - JORNADA 9

RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS - UCAM MURCIA, 88-110 Recoletas Salud San Pablo Burgos: Samuels (6), Gudmundsson (2), Almazán, Fischer (12), Jackson (15). También jugaron: Nzosa (2), Rubio, Corbalán (25), Díez (2), Neto (8), Meindl (10), Happ (6).



UCAM Murcia: Cacok (19), Raieste (12), De Julius (15), Ennis (17), Nakic (11). También jugaron: Forrest (17), Sant-Roos (14), Falk, Cate (3), Diagné (2), Hicks.



PARCIALES

Primer Cuarto: 20-28

Segundo Cuarto: 26-30 (46-58)

Tercer Cuarto: 27-28 (73-86)

Cuarto Cuarto: 15-24



ÁRBITROS: Sergio Manuel Rodríguez (Colegio vasco), Alberto Sánchez Sixto (Colegio andaluz) y Carlos Merino Campos (Colegio castellano manchego).

ELIMINADOS: Fischer y Jackson.



PABELLÓN: Coliseum.