UBU San Pablo Burgos impone su ritmo y vence con autoridad en Ibiza

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

UBU San Pablo Burgos 2031 sigue mostrando su gran superioridad y se impuso con claridad a Trasmapi GobycarCitubo HC Eivissa en un encuentro en el que la solidez del ataque burgalés, junto a las paradas de Santamaría, sobre todo en los primeros minutos del encuentro, dieron alas a los visitantes. Poco a poco fueron abriendo brecha los visitantes ante un rival voluntarioso, pero demasiado errático en ataque que no dio nunca la sensación de poder ganar el encuentro aunque peleó hasta el final por ofrecer una buena imagen en su cancha.

Empezó muy bien el partido Trasmapi GobycarCitubo HC Eivissa, que pronto ponía el 2-0 en el electrónico gracias a las paradas de Ignacio Pérez y el contragolpe. Defendían bien los locales la segunda oleada de un UBU San Pablo Burgos 2031 que reaccionaba pronto, encomendándose al acierto de un inconmensurable Santamaría bajo palos y el buen hacer de su ataque para darle la vuelta al marcador (2-3).

Combinaban bien los locales, aunque no encontraban acierto ante la portería de Santamaría, que seguía parando mucho. Y mientras, los burgaleses circulaban bien el balón y conseguían una y otra vez generar espacios por fuera para escaparse hasta los 4 goles de renta cuando apenas se cumplía el minuto 11 de partido.

Cambiaba el pivote el técnico de los pitiusos, dando entrada a Joel en busca de soluciones. Y parecía que le funcionaba. Los locales conseguían al menos frenar la escapada del conjunto castellano. Sin embargo, seguían fallando demasiado los ibicencos ante la puerta contraria. Eso, y las siete paradas que Santamaría acumulaba cuando se cumplía el minuto 18 de partido, impedían a los locales recortar diferencias ante un UBU que no levantaba el pie del acelerador y ganaba ya de seis goles (6-12).

Lo intentaba Trasmapi GobycarCitubo HC Eivissa con un cambio defensivo, apretando los dientes para tratar de frenar al rival. Lo conseguían a medias, y si bien es cierto que anotaba ahora Burgos con menos facilidad y que los pitiusos parecían estar más acertados de cara al marco contrario, lo cierto es que apenas conseguían recortar diferencias los locales (8-13, minuto 20).

Duraba poco la alegría en las filas locales y dos errores propios de los ibicencos los aprovechaba Burgos a la perfección para volver a abrir brecha y colocar el 9-16 en el luminoso, obligando al técnico local a pedir su segundo tiempo muerto a falta de 7 minutos para el descanso. Conseguían los locales volver a meterse en el partido y aprovechaban la exclusión de Morais y el juego sin portero de los burgaleses para crecerse y colocarse a solo 3 goles (13-16, minuto 27). Diferencia que se mantuvo ya hasta el final de la primera mitad (14-17).

Mantenía el ritmo UBU San Pablo Burgos en el inicio de la segunda mitad ante un Trasmapi GobycarCitubo HC Eivissa que sufría en defensa para frenar la primera línea de los visitantes y que tampoco conseguía combinar bien en ataque para abrir huecos en la zaga de un rival que conseguía así mantener su renta en el electrónico en torno a los 4 goles y llegando a colocarse incluso a 6 cuando se cumplía el minuto 37 (18-24).

Conseguían los burgaleses, incluso, forzar la exclusión de Montoto, dejando al rival con un hombre menos, aunque aguantó bien la inferioridad el equipo ibicenco, que no vio empeorar su situación. Sin embargo, no conseguían los locales meterse en el partido ante un UBU San Pablo Burgos que seguía estando muy cómodo en ataque y no sufría ante su rival. Lo intentaba el técnico local con un tiempo muerto y un cambio de defensa, para probar con una 5-1 e intentar así correr más y buscar las contras.

No conseguían nada los ibicencos, que seguían fallando demasiado ante el marco contrario ante un rival que no bajó el ritmo en ningún momento en defensa y que tampoco levantó el pie en ataque. Seguían encontrando lanzamientos fáciles los burgaleses, que iban ampliando rentas y en el minuto 44 se ponían a nueve goles (20-29).

Aprovechaba el técnico local las circunstancias para dar minutos a los hombres menos habituales, que dieron la cara ante un rival imparable. No había partido ya y aunque Ibiza lo peleó hasta el final, Burgos no dio nunca opciones.

Trives destaca la solidez del equipo

Samuel Trives no escondió su satisfacción tras el triunfo del UBU San Pablo Burgos en una visita a Ibiza que sabía de antemano que no iba a ser cómoda, puesto que el equipo burgalés ya había sufrido en esa pista durante la Copa del Rey. Por eso, el técnico del conjunto cidiano valoró positivamente el resultado y el paso adelante del grupo.

El equipo llegó a la isla “con mucha ilusión, con ganas de sacar un resultado positivo y de seguir endureciendo al grupo ante lo que va a venir” y con la intención de desplegar un planteamiento de partido enfocado en ajustar la defensa y ser más precisos en ataque.

El plan funcionó y Trives quedó satisfecho con la actitud de sus jugadores en la primera mitad, en la que el equipo pudo haber roto el marcador de no haber sido por los errores cometidos y que el rival aprovechó. “Nos han robado balones, que nos han metido goles fáciles”, analizó el técnico madrileño.

En el segundo tiempo, Samuel Trives destacó la forma en que los cidianos respondieron al ataque de siete jugadores del Eivissa y recalcó que estuvieron firmes atrás, con buenas intervenciones en portería y acierto para salir al contragolpe. “Cada gol que metían, nosotros respondíamos rápido”, resumió.