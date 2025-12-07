Tizona se complica aún más la liga al perder en Mallorca con un rival directo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Grupo Ureta Tizona Burgos no pudo aprovechar la visita a uno de sus rivales directos para seguir escalando puestos en la tabla. Los de Jordi Juste, que plantaron cara al rival y estuvieron bien en el rebote y el tiro exterior, pagaron sus 17 perdidas de balón, una cifra que ni siquiera los 6 triples de Jofresa pudieron contra restar.

No le valía otro resultado que no fuese el triunfo a un Grupo Ureta Tizona Burgos que visitaba a un rival directo en la lucha por alejarse de la zona peligrosa y acercarse arriba. Máxime cuando la próxima jornada el rival será el Movistar Estudiantes, un contendiente de peso contra el que será difícil ejecutar la reacción que precisa el equipo azulón.

Y salieron muy concentrados los de Jordi Juste, tratando de defender con uñas y dientes y no dejar maniobrar al rival.

La igualdad era máxima en la cancha (4-5, minuto 3), aunque poco a poco los burgaleses comenzaron a mostrar una clara superioridad en el rebote, lo que le permitió abrir una pequeña brecha de 5 puntos (5-11, minuto 4). Sin embargo, no conseguían los burgaleses sacar más partido a su buen hacer en defensa y los fallos del cuadro local, lo que daba alas a un Fibwi Mallorca Basquet Palma que se encomendaba al acierto de Smith para recortar diferencias en el. marcador (12-13, minuto 7).

La igualdad era máxima y el partido era ahora de ida y vuelta, con los visitantes adelantándose una y otra vez y los locales haciendo la goma en otras tantas ocasiones para colocar el 19-19 a falta de un minuto para el final del primer cuarto. Una igualdad que solo conseguía romper Huelves con un tiro libre (19-20).

Ya en el segundo cuarto, apretaba Fibwi Mallorca Basquet Palma en defensa, forzando las pérdidas de balón de un grupo Ureta Tizona Burgos que no conseguía mantener el balón en su poder el tiempo suficiente para encarar el aro contrario. Y así, los locales conseguían darle la vuelta al luminoso y colocar el 25-22 (minuto 13).

Pedía tiempo muerto Juste, pero a la vuelta, una falta de Ayoze Alonso otorgaba tres tiros libres al rival, que no fallaba y elevaba su renta hasta los seis puntos (28-22). No quedaba ahí la cosa y otra pérdida de balón de los burgaleses propiciaba la contra de Vázquez, que ponía el 30-22 en el electrónico.

Terins, de 3, acababa con los minutos de sequía burgalesa y los de Jordi Juste trataban de hacerse fuertes en defensa, imponiendo su superioridad en el rebote y tratando de no precipitarse en ataque para ir poco a poco recortando diferencias (30-27, minuto 15). Aunque duraba poco la alegría y tres nuevos lanzamientos fallados daban alas de nuevo a los mallorquines que ponían el 35-27.

Aparecía entonces Jofresa para firmar dos triples marca de la casa y devolver la confianza a los suyos que, con otro tiro de tres, esta vez de Jackson, se colocaban a solo un punto del rival (37-36, minuto 18). Una igualdad que se mantuvo ya hasta el descanso al que se llegaba con 41-41 en el marcador.

Ya en el inicio del tercer cuarto era Fibwi Mallorca Basquet Palma el que tomaba de nuevo la delantera aprovechando los fallos en el lanzamiento de su rival para salir a la contra (45-41, minuto 21). No conseguía Grupo Ureta Tizona Burgos sacudirse la presión del rival ni finalizar sus ataques, y mientras, los mallorquines iban poco a poco abriendo brecha (49-42, minuto 23).

Paraba el partido Jordi Juste, que movía fichas y acababa encontrando en el tiro exterior la solución a los problemas de su equipo, Jackson y Jofresa anotaban de 3 y ponían el 53-50 mediado el cuarto. Pero los locales respondían, reajustaban su defensa y devolvían los dos triples a su rival, sumándole uno para poner de nuevo tierra de por medio (62-50).

Parecía que Fibwi Mallorca Basquet Palma podía romper el partido y a Jordi Juste no le quedaba otra que volver a parar el partido. La cosa iba de triples, dos de Zidek y uno de Jofresa devolvían la ilusión a los burgaleses, que conseguían entrar en el cuarto decisivo con solo tres puntos de desventaja (68-65).

Ya en el cuarto decisivo, los mallorquines volvían a tomar pequeñas rentas en el luminoso, aunque Grupo Ureta Tizona Burgos no se rendía y una y otra vez conseguía hacer la goma, hasta igualar el electrónico a falta de 5´22 para la conclusión (76-76). La igualdad reinaba de nuevo en la cancha de Son Moix y un triple de Jofresa permitía a los visitantes colocarse por delante (78-81).

Restaban apenas tres minutos de partido. La intensidad era máxima y las alternancias se sucedían en el marcador, aunque los de Jordi Juste conseguían llegar a los últimos 40 segundos con ventaja en el luminoso (84-86). Pero un triple de Vázquez ponía de nuevo por delante a los locales (87-86). Había tiempo para una última posesión de los burgaleses, pero no consiguieron armar la jugada los de Juste, que vieron como el partido se les escapaba de las manos.