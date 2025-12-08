El Mirandés no pasa del empate en Las Palmas pese a jugar una hora con uno más

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Mirandés arrancó un empate sin goles, en el estadio Gran Canaria ante la UD Las Palmas, aunque el punto logrado por los jabatos sabe a poco porque jugó en superioridad numérica durante casi una hora de encuentro por la expulsión con roja directa del portero local Horkas por tocar el balón con la mano fuera del área un lanzamiento de más de 30 metros de Carlos Fernández. Los burgaleses no supieron aprovechar sus ocasiones y siguen penúltimos en la clasificación con 16 puntos.

El entrenador del Mirandés, Jesús Galván, planteó un dibujo táctico de 4-4-2, colocando a Nikic bajo palos. Una línea de cuatro defensas, formada por Tamarit, que jugó en el lateral derecho, con Gutiérrez e Íker Córdoba ocupando el centro de la zaga, mientras que Medrano jugó en el carril izquierdo. La línea del centro del campo dejó a Thiago y a Bauzà en la construcción en la zona de creación, quedando Íker Varela por el costado derecho y Pablo Pérez por la banda izquierda. Carlos Fernández y Alberto Marí ocuparon la punta de ataque. Su rival también salió con el mismo esquema táctico de 4-4-2, planteado por su entrenador, Luis García.

El encuentro comenzó con un conjunto canario que llevó la iniciativa en el juego y tuvo más el control del balón. Las primeras acciones de peligro llevaron el sello isleño. A los 5 minutos, Manu Fuster lanzó un preciso pase entre líneas a la posición de Lukovic, que le ganó la espalda a la zaga visitante, rompiendo el fuera de juego, y su disparo, en el mano a mano con el portero visitante, lo sacó Nikic con el pie. El conjunto jabato jugó más replegado atrás ante el empuje de los locales, aunque no evitó que creara su primera ocasión del partido a los 13 minutos en un disparo mordido de Íker Varela que detuvo sin problemas Horkas.

El juego más ofensivo de la UD Las Palmas hizo que los jabatos jugaran con las líneas retrasadas, a la espera de sorprender en rápidas contras. Los amarillos volvieron a tener una nueva oportunidad, una vez rebasado el primer cuarto de hora de juego tras un saque de banda botado rápidamente por la izquierda, Jonathan recibió el balón, se internó en el área y su disparo con la pierna derecha lo detuvo con acierto Nikic.

El asedio de los locales en los primeros 20 minutos fue continuo y crearon otra ocasión para inaugurar el marcador a los 18 minutos en un balón controlado al borde del área por Amatucci, que se llevó el balón tras una serie de rebotes y el balón lo recogió su compañero Manu Fuster, pero su remate con la izquierda se marchó desviado.

Sin embargo, el conjunto rojillo, poco a poco, se sacudió el dominio de los locales y comenzaron a visitar más el marco contrario, y loo con mucho peligro. En el meridiano de la primera parte, Carlos Fernández se escapó por la banda derecha, se internó dentro del área y su pase atrás lo remató Alberto Marí, pero el balón tropezó en un defensor y salió a saque de esquina. En esta misma jugada, el lateral Medrano botó un córner, que obligó a sacar con los puños a Horkas. A los 24 minutos surgió la primera jugada polémica en un gol anulado al Mirandés por fuera de juego de Íker Córdoba, que envió el balón a la red.

El conjunto grancanario dispuso de una nueva oportunidad a los 27 minutos en una escapada por banda derecha de Manu Fuster, que se internó dentro del área y su centro-chut lo capturó por alto con seguridad el portero visitante El tramo final de la primera parte estuvo lleno de otras acciones polémicas, que se produjeron, todas ellas, en el área local. Una de ellas ocurrió a los 34 minutos tras una ocasión del equipo jabato con un lanzamiento lejano desde más de 30 metros de Carlos Fernández, viendo la posición más adelantada del meta Horkas, que tocó entre el cuerpo y la mano fuera del área. El colegiado revisó el VAR y vio mano del portero local, que acabó siendo expulsado. Esta jugada varió el rumbo del encuentro, ya que los burgaleses jugaron en superioridad numérica.

El portero suplente José Antonio Caro suplió al capitán canario, Jonathan Vieira, quedando el sistema táctico de los canarios con un 4-4-1. En esta misma jugada, los jabatos lanzaron la falta y la jugada acabó con un disparo de Varela que paró Caro en su primera intervención. Al filo del descanso, llegó otra jugada polémica en el área local tras una nueva revisión del VAR por unas posibles manos dentro del área del defensa Mármol a disparo de Medrano, pero el árbitro no vio penalti. La primera parte concluyó con un nuevo remate de Varela que detuvo el meta local Caro, ya en el tiempo del descuento.

Tras la reanudación, el equipo jabato dio un paso adelante en ataque con los cambios ofensivo, debido a su superioridad numérica, dando entrada a Gonzalo Petit, El Jebari y Cardero. Los jabatos pudieron marcar a los 54 minutos en un zapatazo desde fuera del área de Bauzà, que salió rozando el poste. Seis minutos más tarde, un centro pasado de El Jebari desde la izquierda no encontró a Gonzalo Petit, que no llegó por poco en boca de gol.

El Mirandés acentuó su dominio y tuvo sus dos últimas ocasiones para llevarse la victoria en el tramo final del choque. En el 88, se lanzó un saque de esquina y Bauzà, en área pequeña, remató de cabeza cruzado y el balón salió ligeramente desviado, y en el descuento un centro cerrado, tras el saque de una falta botada por Cardero, la tocó con la punta de la bota Gonzalo Petit, y el balón se fue rozando el poste.