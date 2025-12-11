El Tizona cambia el parqué por las aulas del HUBU

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La plantilla y el cuerpo técnico del Grupo Ureta Tizona visitaron este miércoles la unidad de Pediatría del Hospital Universitario de Burgos, como suele ser habitual en estas fechas en una de las actividades que el club organiza para mantener su presencia activa en la ciudad.

La jornada comenzó en el vestíbulo principal del centro hospitalario, donde fueron recibidos por personal sanitario antes de dirigirse a las habitaciones pediátricas, en las que conocieron a los niños hospitalizados y conversaron brevemente con ellos, además de entregarles regalos. Más tarde se trasladaron al colegio del hospital, donde compartieron una sesión de juegos de mesa con los menores en una gran mesa redonda preparada para la ocasión.

Durante el encuentro, el club hizo entrega al centro hospitalario de nuevos materiales lúdicos con el objetivo de ampliar los recursos con los que cuenta el hospital para uso de los niños ingresados el centro, en una aportación coordinada desde el área social del Tizona que contó con la ayuda de la mascota del club, Cidón que se había encargado de proporcionar nuevos juegos para incorporar a la colección del colegio. La visita concluyó con una fotografía grupal que documenta la continuidad de una relación estable entre el club y el hospital, construida a lo largo de los años a través de iniciativas similares.

El club azulón subrayó que esta visita forma parte del compromiso social que mantiene con la ciudad de Burgos desde hace años, dentro de una línea de trabajo que trasciende su actividad deportiva y busca mantener una presencia constante en la vida local.